Tri dečka stvorila su u Zagrebu jednu od najbrže rastućih IT firmi u Europi. Ovo su im novi, spektakularni uredi

U Reljkovićevoj 4, pomalo skrivena, donedavno je stajala derutna zgrada koja je izgledala kao da će se svaki tren urušiti. Sada se na tom mjestu, blizu Trga Francuske republike, nalazi spektakularna zgrada, novo sjedište tvrtke Q, treće najbrže rastuće tehnološke tvrtke u srednjoj Europi po Deloitteovoj listi. Iza nje stoje tri frenda; 37-godišnji Filip Ljubić, 42-godišnji Dalibor Jurgec i 29-godišnji Vedran Tolić. Okupili su se prije šest godina, kad ih pitate kako uvjeravat će vas – na Iskrici. Sada su, nakon nekoliko godina provedenih u Amruševoj, s ostatkom firme koju danas čini stotinjak osoba uselili u zgradu od 1200 kvadrata koju su uredili vrhunski.

Čim uđete u zgradu pogled će vam prvo vrlo vjerojatno skrenuti prema jednom od zidova kraj porte, prepunom fotografija. Zapravo, radi se o raznim poznatim naslovnicama sa zvijezdama, osim što su im na tijela fotošopirane glave ljudi iz firme. “Svatko tko dođe raditi u Q dobiva svoju naslovnicu i mjesto na zidu”, pričaju nam dečki.

Što uopće radi Q?

Q je zapravo IT tvrtka koja za klijente radi doslovno sve što im softverski treba, od aplikacija preko web stranica sve do internetskih trgovina: “Mi nemamo svoj proizvod nego nam dolaze firme i kažu nam što da napravimo za njih. Ti ljudi dođu u Zagreb na workshop koji traje do pet dana i tamo se s njima detaljno prolazi što žele da napravimo, nakon čega se posebno za njih rade aplikacije, stranice ili što god žele, ali sve po njihovim mjerama”, objašnjava Filip. Njihovi developeri kodiraju, smišljaju i razvijaju aplikacije po potrebi svojih klijenata, među kojima su stvarno neka velika imena poput Coca Cole, Lufthanse, Hiltija, Walmarta, Facebooka, Audija, Volkswagena, Vise i IBM-a.

“Za Volkswagen smo radili aplikaciju s kojom preko kamere vidiš neki njihov auto u salonu i možeš na njemu mijenjati, recimo, boju i felge i vidjeti kako bi izgledao”, objašnjava Filip i vadi mobitel da nam pokaže. “Za Hilti bušilice radimo web stranicu koja ima puno nekih featurea. Na primjer, njihovi posjetitelji mogu vidjeti sve njihove bušilice i njihove karakteristike. To sve netko treba dizajnirati, staviti online i to mi radimo. Osim toga, Hilti ima i aplikaciju za svoje velike kupce, koja ima opciju koju mogu koristiti radnici s gradilišta i recimo naručiti 45 šarafa u par klikova. To sve netko mora napraviti”, trudi se da nam dočara čime se bave.

Imaju šest ureda diljem svijeta

Dečki su neko vrijeme pokušavali razvijati Q uz svoje poslove, ali 2015. godine odlučili su se potpuno posvetiti vlastitoj tvrtki. Iste godine uselili su i u ured u Amruševoj, a prve poslove sredili su u Dubaiju. Danas imaju šest ureda diljem svijeta: Oslo, Zurich, Belfast, New York, Los Angeles i Zagreb. I vidno su najponosniji na onaj u Zagrebu, jer se “ovdje sve stvara”. “Q smo pokrenuli zapravo Dado i ja jer smo prije surađivali na puno projekata. Kad god sam nešto trebao napraviti uvijek bi angažirao Dadu jer mi je s njim bilo najljepše raditi. On je baš jako iskusan developer s puno tehničkog znanja, ja sam čisti biznis i jako smo dobar par”, govori Filip, koji je definitivno najpričljiviji od njih trojice.

Taj dobar par sada ima tvrtku od oko 110 zaposlenika, a prvi je bio Vedran koji im je postao treći partner: “Pokazao se super, imao je viziju i s nama je htio graditi neku ozbiljniju priču pa je otkupio udio u firmi i sada smo nas trojica vlasnici. Dalibor i ja imamo po 40 posto firme, a Vedran 20 posto zbog čega ga zovemo Mali gazda”. U razgovoru su nekoliko puta naglasili da se nikada nisu posvađali, što im je očito bitno. Okej, podbadaju se stalno, ali se, tvrde, ne svađaju. Iako su Filip i Dalibor nešto stariji od Vedrana, što debelo koriste kada im treba netko koga bi zezali, svi su kad je biznis u pitanju, uvjeravaju, posve ravnopravni. Tako su i raspodijelili posao. “Jako se dobro slažemo i nadopunjujemo zato što je Filip skroz biznis, Dado je tehnički dio, a ja sam negdje između. Kada imamo neki projekt, svatko dobije svoj dio i druga dvojica se ne miješaju zbog čega nema ni tenzija”, govori Vedran.

Ne posluju u Hrvatskoj

Imena Q sjetili su se, kažu, zbog Bondovih filmova. “Sjetili smo se Q-a iz James Bonda, koji je mogao složiti sve što god je Bond trebao. Fora je jedno slovo, ja ne znam ni za jednu firmu na svijetu kojoj je ime samo jedno slovo. Dosta dobro smo isfurali cijeli taj brending oko tog imena s natpisom ‘Whatever the Q we got the A’, odnosno da imamo odgovor na svako pitanje i problem”, pričaju. Njihova najveća tržišta su Velika Britanija i Švicarska, na kojima nije lako uspjeti: “Mislim da smo posebni i po tim svjetskim firmama s kojima radimo. Kad god netko vidi naš portfolio, svi su impresionirani. To ljudima ulijeva povjerenje i to nas izdvaja. Ostale tvrtke većinom uspijevaju u Americi. Naime, svi govore kako je lako uspjeti u Americi, a teško u Švicarskoj, no kod nas je obrnuto”, pričaju nam.

Inače, iz Amerike im dolazi tek 10 posto prihoda koji su za Q prošle godine bili oko 25 milijuna kuna, dok su od svoje druge tvrtke Qx s 260 ljudi (koja pruža korisničku podršku najbrže rastućim tvrtkama u Europi, poput FlixBusa) prihodili gotovo jednaku cifru, što je zajedno 50 milijuna kuna. Dio toga, uložili su u novi ured (najam, renovacija…) i fora sadržaje za svoje ljude. Kažu da im je najvažnije da se svi osjećaju opušteno i da ne dolaze na posao s grčem.

Tuševi i, naravno, biljar, ping-pong…

Na zgradi se radilo tri mjeseca, a interijer potpisuje studio NFO. “Stvarno su se trudili, radili smo i subotama i nedjeljama i napravili odličan posao”, pričaju pa objašnjavaju kako su uopće došli do ovog prostora. “Nazvao me naš agent za nekretnine Hrvoje i rekao da za mene ima nešto posebno što nije nikome drugome pokazao te da je to najbolja nekretnina u Zagrebu koju je ikad vidio. Poslao je slike i izvana je bilo lijepo, ali iznutra je bilo potpuno divlje”, govori Filip koji se odmah zaljubio u novi prostor, dok je dečke trebao malo nagovarati. Izgleda da je prilično uvjerljiv jer su na kraju pokleknuli.

Zgrada u koju se Q smjestio ima prizemlje, u kojem je desna strana namijenjena za posao, a lijeva je potpuna suprotnost s udobnim trosjedima, fun zonom, kuhinjom i umjetnim kaminom. Uredi, sobe za sastanke, skype sobe i ogromne terase još su na tri kata za koje smo se malo uspuhali dok smo ih razgledali, a na razini -1 su tuševi. Da, imaju i tuševe da se svi u firmi mogu otuširati. U fun zoni imaju biljar, stolni tenis, stolni nogomet, pikado, PlayStation, poker… i kuhinju u koju stane dvadesetak ljudi i uvijek imaju nešto za prigristi. Na katu imaju i one unazad par godina popularne stolove za stajanje, koji se mogu dizati i spuštati, kako bi ljudi mogli malo odmoriti leđa nakon dugog sjedenja.

“Takvi sadržaji pomažu zadovoljstvu na poslu. Često ljudi trebaju pauzu ako kodiraju, neki vole zapaliti, neki vole gricnuti nešto ili odigrati neku brzu partiju ping ponga. Tako ostaju fokusirani na posao i bolje se osjećaju. To pokušavamo postići, da i dalje vlada neka obiteljska atmosfera iako nas je više od sto i da ljudima bude lijepo doći tu raditi”, priča Vedran.

Jedna od spektakularnijih terasa

Dečki za svoje radnike imaju i besplatne tečajeve engleskog i njemačkog te jogu koja će se ljeti održavati na ogromnoj terasi na prvom katu koja bi trebala izgledati kao pravi vrt, omeđen zelenilom, a uskoro stiže i roštilj. Iskreno, već sad izgleda dosta spektakularno. “Često ćemo roštiljati nakon posla”, uvjerava Filip, kojeg su posebno očarale terase: “Mislim da nijedna tvrtka u Zagrebu to nema”.

Pitamo ih za daljnje planove. “Ma mi nemamo planove, kontra smo svih mogućih textbooka i detaljno planiramo samo nadolazeći kvartal. Ako netko kod nas radi godinu dana, to je zapravo kao četiri Q godine jer se nevjerojatno puno toga dogodi”, priča Filip, a na njega se nadovezuje Vedran: “Zato imamo onaj slogan ‘Whatever the Q we got the A’. Moramo biti agilni i spremni na promjene na tržištu. Ako se počne koristiti određena tehnologija i mi ćemo ići u tom smjeru i prilagoditi se tome”.

Naposljetku su nam otkrili da ipak imaju jedan jedini dugoročni plan, a to je razvijanje vlastite aplikacije The Tribe, koju će koristiti ljudi unutar tvrtke, a njome žele stvoriti osjećaj “pripadnosti plemenu”. “Služit će za podizanje zadovoljstva i kulture firme, nešto kao Instagram, ali za firme da svi ljudi znaju što se događa. Jednim klikom svi će dobiti obavijest sa slikom, tako ćemo moći i pohvaliti nekog ili ako se netko razboli moći će jednostavno javiti svima u firmi da ga nema na poslu. To je nešto što zapravo svim tvrtkama treba, ali ne postoji na tržištu”, zaključuju dok nas polako ispraćuju iz jednog od najljepših ureda u Zagrebu.