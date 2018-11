Trump je u 10 dana pakla od pobjednika postao gubitnik. Ako mislite da ste ga vidjeli pomahnitalog, tek slijedi show

“Predsjednik je raspižđen – skoro na jebeno svakoga”. Taj su citat savjetnika iz Bijele kuće objavili gotovo svi američki mediji, kršeći vlastita pravila o izbjegavanju psovki. Suradnici Donalda Trumpa kažu da “ovu razinu ludila nikad prije nisu vidjeli”. Predsjednik je “ljut”, “smrknut”, “neraspoložen”, “nije mu dobro”, čak do te mjere da se “počeo debljati”. Razlog mračnog raspoloženja leži u ishodu izbora, ali i u njegovi potezima nakon toga – a svi su se pokazali katastrofalnima. Smijenio je ministra pravosuđa i na njegovo mjesto postavio prevaranta koji prodaje strojeve za putovanje kroz vrijeme.

Otišao je u Francusku i doživio globalno poniženje. Na kraju ga je javno ponizila čak i prva dama. Ništa što je napravio od prošle srijede nije bilo promišljeno. Bilo je to deset dana antiklimaksa u kojima se suočio s realnošću: nakon skupova gdje je prodavao svoju verziju stvarnosti, žestoko ga je udarila prava stvarnost: možda već za deset dana članovi njegove obitelji završe u zatvoru. Prve dvije godine možda su bile samo zatišje pred buru. Zato ću vas provesti kroz ključne odluke posljednjih dana – oni ukazuju što treba očekivati od budućnosti s Trumpom.

Trenutak u kojem je za Trumpa sve krenulo nizbrdo

Priča o deset dana antiklimaksa počinje klimaksom kakav Trump voli. Kad je izašao na zadnji predizborni skup u Missouriju, toliko su mu skandirali da četiri minute nije došao do riječi. Bit će to zadugo najljepši trenutak – sve nakon toga krenulo je nizbrdo. Raspaljivao je strah od karavana izbjeglica, “invazije na Ameriku”. To je bila poruka za izbore. No, izborna noć je donijela poraz republikanaca u Zastupničkom domu. Demokrati su nakon osam godina osvojili većinu. Republikanci su preuzeli senatska mjesta u Missouriju, Indijani i Sjevernoj Dakoti, vodili u Arizoni, Montani i na Floridi. Pobjeđivali su gdje je Trump odlazio, gubili gdje nije išao. Rezultate je zamaglila činjenica da su poražene sve tri nove demokratske zvijezde – Beto O’Rourke u Teksasu, Andrew Gillum i Stacy Abrams na Floridi i u Georgiji. Izgubili su na knap, s dva postotna poena, ali je Trump otišao spavati zadovoljan. “Nema plavog vala.”

SRIJEDA, 7. studenog

Tradicionalna presica nakon izbora bila je prva u nizu katastrofa koje će uslijediti. Počelo je obračunom u vlastitim redovima: u nezapamćenom potezu, Trump je čitao imena republikanaca koji su gubili i ismijavao ih. “Ne znam bi li mi ih bilo žao, ili bih se radovao. Mia Love mi nije dala nimalo ljubavi, pa je izgubila. Baš šteta!”, rekao je o jedinoj crnoj republikanki u Kongresu. Onda su mu rekli da je u Montani pobijedio demokrat s kojim ima nerazriješene osobne račune. Trump se smrknuo. Mikrofon je uzeo Jim Acosta sa CNN-a i pitao o karavanu. “CNN se treba sramiti što te je zaposlio! Ti si bezobraznik!”, odigrao je Trump klasičnog Zdravka Mamića. Službenica je pokušala Acosti oteti mikrofon, a Trump je toliko popizdio da više nije mogao mirno stajati. Odmaknuo se od govornice i bijesno hodao lijevo-desno. Izvrijeđao je još dvije novinarke, obje crne: jednu je nazvao rasistkinjom, drugoj nije dao ni da progovori kad je ustala.

In contentious exchange on migrant caravan, Russian investigation, Pres. Trump tells CNN's Jim Acosta, "I think you should let me run the country, you run CNN…Put down the mic." Acosta's colleague defended him: "He's a diligent reporter." https://t.co/QF15MHrJt2 pic.twitter.com/6B1H7CDfVz — ABC News (@ABC) November 7, 2018

Dok su svi pričali o skandalu, Trump je promijenio temu: smijenio je ministra pravosuđa Jeffa Sessionsa i za novog preko reda postavio Matta Whitakera, šefa kabineta. Od toga se strepilo godinama – istraga ruske afere više nije u rukama Roda Rosensteina; preuzeo ju je čovjek koji je donedavno javno napadao Boba Muellera. Trump je Whitakera prvo stavio za šefa Sessionsova kabineta – špijuna – a sad i za ministra. Acosta je krenuo o tome javiti CNN-u. Zaustavila ga je Tajna služba – akreditacija mu je poništena, ulazak u Bijelu kuću zabranjen. U isto vrijeme, mediji otkrivaju da je novi ministar bio na čelu firme ugašene zbog prevare.

ČETVRTAK, 8. studenog

U kratkom obraćanju novinarima pred odlazak u Pariz, Trump sedam puta kaže da “ne poznaje” Whitakera. Prvi znak da ludilo dolazi na naplatu. Trump i inače ljude bira bez provjere – s Whitakerom će se to biti problem. Zbog prevare od 26 milijuna dolara državna agencija ugasila je njegovu firmu za zaštitu patenata. Štitio ih je tako da im mazne pare i patente; onima koji bi se žalili bivši tužitelj prijetio bi kaznenim progonom. Pojavila se snimka gdje kupcima uvaljuje nekakvu inovativnu kadu. Možete pretpostaviti što je Trump – osjetljiv na dojam s televizije – pomislio kad je vidio Whitakera s kadom; bivšeg savjetnika za nacionalu sigurnost McMastera lani je zamalo odbio jer mu je general na razgovor došao “odjeven kao trgovac pivom”. Ispred helikoptera, Trump opet pokazuje prezir prema novinarima, rasizam i mizoginiju. Abby Phillip sa CNN-a dvaput je nazvao “glupom”, drugu crnu novinarku “zlom” i “luzericom”.

PETAK, 9. studenog

Trump je nad Atlantikom, leti u Francusku na obilježavanje stogodišnjice kraja Prvog svjetskog rata. Ide nevoljko, najviše zato što obožava vojne parade, a Pentagon je odbio njegovu ideju da, prvi put u povijesti Amerike, jednu upriliči u Washingtonu. Kao dar domaćinu šalje tvit: vrijeđa Emmanuela Macrona, koji je rekao da EU treba uspostaviti svoju vojsku jer se više ne može osloniti na Ameriku. “Možda da nam Europa prvo plati za NATO!”, tvita Trump. U Elizejskoj palači on i Macron smrknutih lica. Nema više ljubavi iz Washingtona, kad je Macrona proglašavao “savršenim” i čistio mu prhut s revera. Wall Street Journal objavljuje kako tužitelji imaju dokaze da je Trump bio uključen u svaki korak predizbornih isplata pornoglumici Stormy Daniels i Playboyevoj zečici Karen McDougal. Da nije predsjednik, bio bi optužen.

SUBOTA, 10. studenog

Obilježavanje stogodišnjice kraja rata, zbog čega je Trump došao, počinje odlaskom na groblje kod Pariza, gdje se polažu vijenci. Mjesto komemoracije najveće je stratište američkih vojnika u Prvom svjetskom ratu – Belleau Wood je bila toliko važna bitka da Amerikanci po njoj nazovu nosač aviona. Svi lideri bivših zaraćenih strana su tamo – Macron se drži za ruke s Angelom Merkel dok polažu vijenac. No, Trumpa nema – on je loše volje i pada kiša, pa je otkazao. “Dok stojimo na kiši i razmišljamo kako nam je neudobno u ovih par minuta jer su nam pokisla odijela i kosa nam je mokra, primjereno je da se sjetimo toga dana kad ovdje nije padala kiša, nego su padali meci”, kaže kanadski premijer Justin Trudeau. Trump u hotelskoj sobi ima pametnijeg posla od njegova govora. Na Floridi je ishod tijesan, glasovi se prebrojavaju. Trump na Twitteru proglašava da su izbori ukradeni. Bez ijednog dokaza, samo tako. Nervoza raste.

NEDJELJA, 11. studenog

Drugi čin obljetnice je povorka preko Elizejske poljane do Slavoluka pobjede. Loše je vrijeme, nema parade. Lideri s kišobranom u ruci zajedno marširaju da se ne ponovi klanje nalik onom 1914.-1918. Tu su svi, od Macrona do Kolinde Grabar Kitarović, osim Trumpa i Putina. Trump dolazi autom, da ne pokisne, ali pod Slavolukom dobiva globalni šamar. “Nacionalizam je suprotnost patriotizma, on je izdaja patriotizma”, govori Macron o Prvom svjetskom ratu, a zapravo o Trumpu koji se nedavno proglasio nacionalistom. “Stavljajući interes svoje nacije na prvo mjesto, bez da marimo o drugima, potiremo temelj nacije – njene moralne vrijednosti.” Što je rekao, Trump će shvatiti tek sutradan, kad u Bijeloj kući upali svoju DVR snimalicu.

Il ne dépend que de nous que cette image soit interprétée à l’avenir comme le symbole d’une paix durable entre les nations, et non comme la photographie d’un dernier moment d’unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. pic.twitter.com/kQ5MKYtgf3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2018

PONEDJELJAK, 12. studenog

Za američki Dan veterana – ponedjeljak najbliži danu kraja Prvog svjetskog rata – Trump ponavlja igru iz Francuske. Ne odlazi na vojno groblje u Arlingtonu, 10 minuta vožnje od Bijele kuće, jer pada kiša. Prvi put neki predsjednik preskače Dan veterana. Mediji i demokrati zgroženi, republikanci iznenađeni. Javnost još ne zna da Trump tog dana počinje rješavati vrlo težak zadatak – sjeda s odvjetnicima i tri dana sastavlja odgovore na pitanja Boba Muellera. Već to da nije saslušan bio je veliki ustupak Trumpu. Mueller ne očekuje senzacionalne odgovore, samo predsjedniku daje šansu da iznese svoju priču. Koja je to priča? Odgovori ipak moraju sadržavati neki narativ kojega će se Trump držati. Ali što je priča čovjeka koji laže o svemu? Nervoza zbog izgubljenih izbora, usložnjena nervozom zbog debakla u Francuskoj, spojila se s nervozom oko odgovora. Trump se ni na što nije u stanju koncentrirati duže od pola sata. Prezire kad mora podnositi račune. Konačno, nije u stanju držati se jedne verzije istine duže od jednog dana. Sad mora nekom istražitelju podnositi račun, za to mora danima sjediti s odvjetnicima, i te se priče mora držati u budućnosti. Dovoljno da mu glava triput eksplodira.

Vanjske okolnosti čine ga još luđim. U Washington je došao Michael Cohen, njegov bivši odvjetnik. On zna sve o Trumpovim poslovima, priznao je krivnju oko Stormy Daniels, i došao razgovarati s Muellerom. Otkriva se i da je ministar Whitaker, prodavač kada, već neko vrijeme pod istragom FBI-a zbog prevare. FBI je, inače, sad pod njegovom kontrolom. Trump samo dalje kuha, jer ga uzrujavaju stvari koje su mediji iskopali o Whitakeru. Lik je totalni luđak i prevarant. Prvo, vjeruje da suci mogu biti samo kršćani koji prisežu na Bibliju, ne na ustav. Onda, opozvao bi presudu Vrhovnog suda u slučaju Marbury vs. Madison, kojom je Vrhovni sud ustanovljen kao tijelo koje ocjenjuje ustavnost zakona. To je presuda iz 1803., a Madison iz naslova je predsjednik i glavni autor ustava James Madison. Ta je presuda temelj cijelog američkog pravnog sustava. Pogledi Trumpovog ministra pravosuđa na pravosuđe usporedivi su s pogledima nekoga tko misli da je za prometne nesreće kriv čovjek koji je izmislio kotač.

Whitaker se ističe kao luđak i u drugim poljima. Tvrdio je da ima DNA Bigfoota, mitskog bića sličnog Jetiju. Skupljao je novac za istraživanje putovanja kroz vrijeme, “koje će biti moguće idućeg desetljeća, kad ćemo moći otići u budućnost ili ponovno proživjeti trenutke iz prošlosti”. Još jedan proizvod iz njegove prevarantske košare su “gaće za povećanje plodnosti” – prodavao je donje rublje s ugrađenim hladilom za mošnje (to pomaže, tvrdio je Whitaker). Konačno, najslavniji njegov proizvod je tzv. muška zahodska školjka, koja ima visoke stijenke “da se obdarenijim muškarcima spolovilo ne bi umakalo u vodu” u zahodu. Ako mislite da sam se napušio pa pišem pizdarije, proguglajte sami Matta Whitakera – to je mogao napraviti i Trump prije nego što je tog luđaka postavio za ministra pravosuđa. Pritisak na Trumpa raste, jer petljanje s Muellerovom istragom još bi i prošlo kod republikanaca, ali vremenski stroj, prisegu na Bibliju i gašenje Vrhovnog suda teže je prodati čak i od gaćica za hlađenje jaja.

Ni izbori ne idu dobro. Zbrajaju se glasovi i demokrati iz dana u dan preokreću mjesta u Houseu. Republikanci gube 37 mjesta, pet ih je još otvoreno. Bio je to ipak “plavi val” – najveći uspjeh demokrata od izbora 1974. nakon ostavke Richarda Nixona. Kad je Trump držao postizbornu presicu, nadao se uspjehu u Senatu – četiri do pet senatora. Dobit će možda tri. Užasno ga uzrujava Arizona. U izbornoj noći vodila je republikanka, sad u prednost prelazi demokratkinja. Tu je Trump imao nekoliko ideja. Prvo, tražio je da se računaju samo rezultati iz izborne noći, bez daljnjeg prebrojavanja (slično je u Hrvatskoj 2005. tražio Boris Mikšić). Drugo, kad se pokazalo da će Kyrsten Sinema pobijediti (i postati prva biseksualna senatorica u povijesti), tražio je da se “ponove izbori”. Nitko mu nije objasnio da to tako možda ide u Gambiji ili Rusiji, ali da se u Americi izbori ne ponavljaju zato što si na njima izgubio. Konačno, pomahnitao je kad je republikanka priznala poraz – htio je da osporava izbore. Govori to o Trumpovom glavnom impulsu – pobjeda pod svaku cijenu, pa ako treba i na štetu demokratskih institucija.

UTORAK, 13. studenog

Zaspao je ljut, probudio se bijesan. Sav gnjev njegova Twittera sručio se tog jutra na Macrona. Trump u Parizu nije držao slušalice s prijevodom, pa je tek s TV-a otkrio što je Macron rekao. Reakcija? Predsjednik Amerike pokušao je – pazite sad – posvađati Francusku i Njemačku: “Macron predlaže stvaranje vlastite vojske da brani Europu od Amerike, Kine i Rusije. Ali u Prvom i Drugom svjetskom ratu bila je Njemačka – kako je to završilo za Francusku? Počinjali su učiti njemački u Parizu prije nego što je Amerika došla. Platite za NATO ili ništa!”

Mnoga djeca imaju bolje razumijevanje europske prošlosti, politike i sigurnosti od Trumpa. Što je smisao njegove poruke? Da Parizu prijeti njemačka opasnost, novo “učenje njemačkog”? Pa to ne bi izgovorio Putin, koji je agresivni zločinac ali ipak nije budala. No, da bude jasno da se s ove strane Atlantika javila upravo ogorčena budala, Trump je dodao još jedan tvit: “MAKE FRANCE GREAT AGAIN!” Ostat će misterij što to znači, osim da autoru nije bilo dobro.

Trump divlja na suradnike jer mu nisu rekli kako će odluka da preskoči komemoracije u Belleau Woodu i Arlingtonu loše odjeknuti. Izvlači se lažima – tvrdi je da helikopter nije mogao poletjeti zbog kiše, da mu je Tajna služba zabranila da ide autom. Laži ispucava na Francuskoj, oko Arlingtona se ni ne trudi. Ovo je ozbiljnije nego što izgleda. Trump zna svoje birače – oni ne mare za Macrona, ali traže poštovanje prema vojsci. Trump ih je iznevjerio s dva propusta zaredom. To svjedoči da su ga druge misli ili obuzele ili deprimirale, da zaboravi svoj osnovni zadatak – ne da bude predsjednik Amerike, nego da bude predsjednik svoje biračke baze.

Sad tu bazu mora nekako umiriti. Odlučuje – dat će im glavu ministrice Kirstjen Nielsen. U priče o “invaziji” nitko ne vjeruje – Trump nakon izbora karavan nije spomenuo niti jednom – pa je smjena Nielsen pravi potez. Dokazat će da je on čvrst, a Nielsen kriva jer ne zaustavlja ilegalce. Nema veze što je ministrica domovinske sigurnosti (posao sličan našem ministru unutarnjih poslova) osmislila otimanje djece majkama na granici i dala nalog da se djeca drže u kavezima. Nema veze ni to što se broj ilegalnih ulazaka godinama smanjuje – danas je to tek petina brojke iz 2000. Nielsen leti i Trump će tako umiriti bazu. No, ni to ne ide. Nielsen je štićenica Johna Kellyja, šefa Trumpova kabineta: ako ona leti, ide i Kelly. Par dana nakon smjene Sessionsa, Trump si ne može priuštiti toliku nestabilnost. I dok se tu potezalo, dogodilo se nešto neviđeno – u politiku se uplela prva dama i sve kadrovske križaljke izvrnula naglavce.

Melania Trump posjetila je nedavno Afriku, a u pratnji joj je bila zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost Mira Ricardel. Njih dvije nisu kliknule. Organizacijski problemi oko rasporeda sjedenja u avionu i uvredljivi komentari Ricardel prema suradnicima prve dame eskalirali su u svađu Melanije i Mire. Tu nije stalo – Ricardel je u medije pustila tračeve o putovanju. Melania ju je preko Kellyja pokušala smijeniti. Nije išlo, jer ju je štitio savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton. Ricardel je stara republikanska garda, radila je još za Boba Dolea i Georgea W. Busha. Ako je i pokušala stvar riješiti s mužem, Melania nije uspjela. Onda je, kao u svakoj dobroj dvorskoj spletki, pričekala da Bolton ode u Singapur i Trumpa dovela u bezizlaznu situaciju: poslala je priopćenje da Mira “ne zaslužuje čast da služi u Bijeloj kući”.

Bio je to potez bez presedana – prve dame znale su kadrovirati, ali nikad javno. Skandal je time veći što se Melania Trump dotad klonila politike i što ona doista nema nikakvih kvalifikacija da procijeni tko u nacionalno-sigurnosnom aparatu treba dobiti otkaz. Ionako živčani Trump samo se dodatno razjario – nakon takvog Melanijinog manevra, morao je nešto napraviti. No, smetalo mu je, kažu suradnici, da će ispasti kao “muž kojemu šefuje žena”. Doduše, nakon svih izvanbračnih afera s pornozvijezdama i zečicama, teško da je mogao Melaniji išta prigovoriti.

SRIJEDA, 14. studenog

“Riješi se kučke”, rekao je Kellyju, ali u srijedu, da izgleda manje isforsirano. Ricardel je smijenjena. Epizoda je potvrdila da Donald i Melania Trump slabo komuniciraju (otprije znamo da spavaju u odvojenim sobama). Kuriozitet: bio je to prvi slovensko-hrvatski rat u Bijeloj kući. Mira Radielovic Ricardel podrijetlom je Hrvatica; njezin otac je u Ameriku došao preko poznatih mjesta – Bleiburga, pa Njemačke. Bilo bi zanimljivo čuti i na kojem su se jeziku posvađale Mira i Melania. Prva dama je u školi u ono doba morala naučiti srpsko-hrvatski.

Dok je Trump treći dan provodio s odvjetnicima, kipteći od bijesa jer mora odgovarati Muelleru na sud je stigla tužba protiv njega. Tužio ga je CNN zbog naprasno oduzete akreditacije dopisnika Jima Acoste. Tužbu su podržale sve velike medijske kuće, uključujući i Fox News, televiziju koja Trumpa tretira kao što sjevernokorejska televizija tretira Kim Jong-una. No, mogućnost da Bijela kuća iz hira novinarima ograniči pristup opasan je presedan za svakoga.

Još loših vijesti sa suda – Mueller traži novu odgodu izricanja kazne Ricku Gatesu, koji je s Paulom Manafortom vodio Trumpovu kampanju. Gates je pokajnik, surađuje s istražiteljima, ali iz novog spisa Trump saznaje da to više nije u jednoj, nego “u nekoliko istraga”. Paranoju podgrijava činjenica da Mueller traži samo kratku odgodu. “Za deset dana sud će imati kompletniju sliku da odredi pravičnu kaznu”, piše u spisu. Što će se to saznati u idućih deset dana – pita se Amerika, a nitko više od Trumpa. Panika je na vrhuncu. Donald Trump Jr. povjerio se prijateljima kako očekuje optužnicu. Prijatelji su to ispričali novinarima.

S Muellerom surađuje i Manafort i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn – njihova sudbina visi o niti, a najlakše se mogu spasiti tako da kažu što znaju o Trumpu. Mueller je pustio u javnost da piše izvještaj, koji bi trebao biti gotov do kraja godine ili početkom iduće. Manevarski prostor sve je manji – čak i da Trump sad otpusti Muellera, njega će zaštititi Kongres koji je prešao demokratima. Predsjednikova nervoza i nemoć teško da mogu biti veći.

ČETVRTAK, 15. studenog

“Unutarnji odnosi u Muellerovoj istrazi su totalni kaos! Nisu otkrili suradnju s Rusijom, pa su potpuno poludjeli. Urlaju i deru se na ljude, užasno prijete i traže odgovore koji im odgovaraju. Oni su sramota ove nacije i nije ih briga koliko će života uništiti. To su bijesni ljudi, uključujući Muellera, koji je osam godina radio za Obamu. TOTALNI LOV NA VJEŠTICE NEVIĐEN U AMERIČKOJ POVIJESTI! Na sveučilištima će se istraživati što su Mueller – koji je u sukobu interesa (i nije ga potvrdio Senat) – i njegova banda demokrata napravili da unište ovaj narod.”

Tako je počeo četvrtak u Americi – još jedna Trumpova nesvjesna referenca na Mamića (“Ti uništavaš ovaj nedužni narod!”). U kiši tvitova ništa nije točno – Mueller je republikanac, bio je šef FBI-a pod Bushom, ne pod Obamom. Ne treba biti psiholog da se iščita projekcija: sve što pripisuje drugima, zapravo se događa Trumpu. “Totalni kaos”, “potpuno poludio”, “urla i dere se” – to ne opisuje Muellera, nego Trumpa. Trumpovi tvitovi prozor su u njegovu dušu.

U erupciji gnjeva možda je nehotice otkrio i razlog nesigurnosti. Prvi put je upotrijebio izraz “unutarnji odnosi u Muellerovoj istrazi”. Otkud sad to? Kako zna išta o istrazi? Objašnjenje leži u Whitakeru, prevarantu koji prodaje gaće za hlađenje jaja. Novi ministar pravosuđa vjerojatno je dobio osnovni uvid u istragu – glavne mete i kaznena djela. Ako to zna, javio je Bijeloj kući – zato ga je Trump i postavio. Možda predsjednik pizdi jer je saznao čime Mueller raspolaže. Ali sad je kasno da ugasi istragu. Čak i da otpusti specijalnog istražitelja, demokrati bi postavili Muellera za specijalnog tužitelja, zaposlenika Kongresa kojemu Trump ne može ništa.

PETAK, 16. studenog

Mia Love, čiji je poraz Trump zlurado ismijavao, prešla je u vodstvo. Jedina crna republikanka vjerojatno će ostati u Kongresu. Sad će tek Trump vidjeti što znači “no love”. Obrazac je uvijek isti – od svih meta, Trump prvo udara po crnim ženama, bilo da su novinarke ili republikanke. Onda se saznalo da je savezni sudac (kojeg je lani postavio Trump) presudio je da se Jimu Acosti ima smjesta vratiti akreditacija. Petak je donio dva Trumpova poraza koji se nisu morali dogoditi – nitko ga nije tjerao da pleše na grobu zastupnice iz vlastite stranke, niti da reporteru CNN-a zabrani ulazak u Bijelu kuću. Ali, da je racionalan i da radi ono što mu je zapravo od koristi, Trump ne bi bio Trump. U korijenu njegova uspjeha čuči sjeme njegova poraza.

CNN reporter Jim Acosta says "let's go back to work" after a federal judge orders the Trump White House to immediately restore his press pass. https://t.co/vghji3CxHs pic.twitter.com/I4pD7vWgDt — ABC News (@ABC) November 16, 2018

Dok se dan pred izbore u Missouriju topio u četiri minute ovacija, Trump nije razmišljao o tome što će biti nakon izbora. No, život ga je pogodio žestoko, gore od očekivane pobjede demokrata. Vratile su se kriminalne istrage, međunarodna poniženja, politička nemoć. Kaos i podrivanje normi koje izaziva od 2016. počeli su Trumpa gristi za rep. Ukrcala se čak i prva dama. Trump je živčan, “raspižđen”, što gotovo da jamči da će stvari učiniti još gorima. Možda smo dosad gledali Trumpa pobjednika, a sad otkrivamo Trumpa gubitnika. Ali ako je Trump pobjednik uspio ovo napraviti od sebe i od Amerike, što će tek napraviti Trump gubitnik? Bio bog s nama.