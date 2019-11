Tužna borba za ostavštinu čuvenog Ive Robića; nasljednici se 19 godina svađaju i navlače po sudovima

Čuvenom Ivi Robiću krajem pedesetih trebalo je manje od godinu dana da proda milijun singlica s pjesmom Morgen, i time je postigao najveći komercijalni uspjeh među domaćim glazbenicima. Uz njega se međutim veže još jedan, slobodno se može reći, neslavan rekord. Sudska borba za njegovu ostavštinu traje već gotovo 19 godina.

Spor njegovih i nasljednika njegove supruge Marte, njih ukupno 13 u ovom trenutku, prije nekoliko je tjedana dobio nepravomoćan sudski epilog. Svi koji nisu zadovoljni presudom, a takvih je, kako doznajemo više, mogu uložiti žalbe, što znači da će se ovaj nevjerojatan sudski rat za imovinu popularnog pjevača nastaviti. Telegram je kroz sudski spis, te u neformalnim razgovorima sa sudionicima procesa, analizirao što se zapravo događa.

Odrastanje u Garešnici i vjenčanje s Martom

Ivo Robić rođen je 23. siječnja 1923. u Garešnici, u obitelji tate Stjepana, koji je bio sudski službenik, i mame Marije. Stjepan Robić volio je glazbu i vodio tamburaški orkestar kojemu se još u ranom djetinjstvu priključio i Ivo. Uz to je svirao i violinu. Nastupati je nastavio i s prijateljima iz srednje škole s kojima je osnovao školski bend.

Tijekom studija prava u Zagrebu počeo je uživo pjevati na tada popularnim zagrebačkim pozornicama u podrumu Gradske kavane i Tucmanu, a zatim i u programima državnog radija. Za vrijeme 2. svjetskog rata završava u Prosvjetničkoj bojni Ministarstva oružanih snaga NDH. Tako je izbjegao bojišnicu.

Već 1945. Robić nastavlja s pjevačkim nastupima u Opatiji, a iduće godine 18. travnja ženi se svojom ljubavi iz ratnih dana Martom, djevojački Scrassigna. Službena biografija kaže da mu je ona bila više od supruge; menadžerica i desna ruka. Par je živio mirno i povučeno na relaciji Zagreb – Opatija. Odnosno Ičići, gdje su sagradili kuću koja će se kasnije također naći u podjeli bračne stečevine.

Nezapamćen uspjeh u Europi i Americi

Robić je ostvario i zavidnu međunarodnu karijeru. Kako je na opatijskim pozornicama pjevao pred gostima iz cijele Europe, zapazio ga je vlasnik jednog kluba iz Njemačke, te mu ponudio angažman. Javili su mu se i predstavnici tadašnje glazbene industrije iz Čehoslovačke, a primijećen je i na Sajmu knjiga u Leipzigu gdje je nastupio s beogradskom pjevačicom Lolom Novaković. Hamburška izdavačka kuća Polydor nudi mu 1958. ugovor, a prvi singl Morgen postiže nezapamćen uspjeh za izvođača s ovdašnjih prostora. Osim što je zaslužila zlatnu ploču, pjesma je uvrštena i na britanske i američke top liste. Robiću se tada otvaraju i vrata američkog tržišta.

Ivo Robić preminuo je 9. ožujka 2000. godine od srčanog udara. Tri dana prije smrti piše oporuku kojom svoju vilu i zemljište u Ičićima, vrijedne milijun njemačkih maraka poklanja Riječkoj nadbiskupiji. Zauzvrat je Crkva u vrtu vile u Ičićima trebala sagraditi manju kapelicu, te Robićevoj supruzi Marti doživotno isplaćivati rentu od pet tisuća kuna mjesečno.

Supruzi Marti pjevač je oporukom ostavio oko 140.000 tadašnjih njemačkih maraka na kunskim i deviznim štednim knjižicama u Riječkoj banci, te ju ovlastio za raspolaganje njegovim autorskim pravima.

U borbu za nasljedstvo uključila su se braća

Ostala imovina trebala je biti podijeljena. Kako supružnici Robić nisu imali djece u borbu za nasljedstvo uključila su se Robićeva braća, Rajko i Miroslav. Oni su s Martom Robić trebali podijeliti oko 300 tisuća DEM s bankovnih računa, stan u Zagrebu od oko 63 kvadrata, Mercedes Benz C 250 TD, te još neraspoređena autorska prava i njihove naknade.

Iako je podjela imovine trebala biti relativno jednostavna na kraju se izrodila u višegodišnji sudski spor kojem se još uvijek ne nazire kraj. Pokrenut je tužbom iz rujna 2001. godine.

Prvo su se oko imovine pjevača sporili samo njegova udovica i braća. Naime, braća su smatrala kako Marti Robić ne pripada polovina ostavštine Ive Robića već samo jedna petina. Tvrdili su kako je svu imovinu stekao njihov brat svojim radom, dok je njegova supruga bila tek domaćica. “Ona ničime nije dokumentirala na koji je način stekla imovinu na koju sada polaže pravo”, smatrala su Robićeva braća. Zato su tražili veći dio cjelokupne pjevačeve ostavštine u kojoj je osim sredstava na računu i famoznog mercedesa što ga je Robić kupio 1996. godine, bila i kuća u Ičićima, 10 zlatnih ploča, pijanino… Udovica se s time nije mirila. Pokreće proces protiv braće Robić. Tijekom suđenja dobila je priliku objasniti koliko je bila bitna njezina uloga u braku s poznatim pjevačem.

Marta Robić: ‘Ja sam dogovarala gaže’

“Za vrijeme trajanja našeg braka sva novčana sredstva zaradio je Ivo i to svojim pjevanjem. No ja sam u svim njegovim poslovima aktivno sudjelovala. Kako govorim više jezika, a Ivica je imao internacionalnu karijeru, obavljala sam telefonom sve potrebne kontakte”, kazala je na sudu gospođa Robić. To je potvrdila i većina ispitanih svjedoka.

“Istina je da su svi prihodi koje je Ivo Robić ostvario bili prihodi od njegovih nastupa, ali je Marta uvijek bila prisutna. Osim što je putovala s njim, dogovarala financijske uvjete, brinula se i za njihovo kućanstvo. Ivo je samo kosio travu oko kuće”, svjedočili su o životu poznatog para.

‘Ona je samo trošila Ivin novac’

Rajko Robić, jedan od braće pokojnog pjevača, tvrdio je da odnos supružnika Robić nije tako izgledao. “Moj brat je sve stekao jer je bio talentiran. Imao je dobar glas, teško je radio, održavao brojne koncerte. Njegova supruga trošila je novac na skupocjena krzna, zlato, nakit, te kupovinu automobila. Ona mu je u poslu najmanje pomagala, s obzirom na to da je bila oskudnog obrazovanja. To se može i dokumentirati”, uvjeravao je sud. I njegova supruga Olivera Robić priča identičnu priču. Prema njezinim riječima Marta je uz zaposlenog supruga samo statirala.

Tadašnji Općinski sud u Zagrebu 2002. ipak donosi nepravomoćnu presudu u korist Marte Robić. Zaključuje da je doista vlasnica polovine bračne stečevine. Presuda je godinu dana kasnije, odlukom Županijskog suda u Zagrebu, postala i pravomoćna. Marta Robić je tada za Večernji list izjavila kako suprugovu ostavštinu na koju je konačno dobila pravo planira ostaviti Kaptolu, te svojim rođacima i prijateljima.

Oporuke pjevačeve udovice

“Sve sam već odlučila. Kada je Ivica ostavljao vilu u Ičićima, htio ju je darovati Muzičkoj akademiji, ali sam ga nagovorila da ju pokloni nadbiskupiji. Ivica je bio divan čovjek i muzičar, vrlo inteligentan, govorio je dobro francuski, njemački i engleski, ali bio je boem i na neki način slab. Zato ne bi postao Ivo Robić da nije bilo mene. Do Morgena mi smo životarili, a kasnije smo proputovali cijeli svijet. Moja je obitelj porijeklom talijanska i nakon rata država nam je oduzela sve, a i Ivičini roditelji jedva su preživjeli te godine, umalo su završili na Bleiburgu. Upravo sam ja inzistirala da od prvog novca koje je Ivica zaradio njegovom ocu i majci kupimo kuću u Varaždinu. Rekla sam da to zaslužuju, a da ćemo mi već zaraditi još”, prisjetila se u bujici uspomena Marta Robić.

I doista, u idućem je periodu sastavila nekoliko oporuka. Jednu od njih je, ispostavit će se kasnije, posjedovao i poznati glazbeni urednik s HRT-a Boris Ciglenečki, dok je jednu dobila obitelj poznatog skladatelja i dirigenta Stjepana Mihaljinca. Oni su pomagali gospođi Marti koja se u jednom periodu našla u teškoj financijskoj situaciji. Naime, prema ranijoj oporuci njezinog supruga vila u Ičićima darovana je Riječkoj nadbiskupiji, koja je zauzvrat trebala njoj doživotno plaćati financijsku rentu, no isplate su nakon nekog kraćeg vremena prestale. Riječka nadbiskupija pravdala je to potezom braće Robić koji su osporavali darovni ugovor za vilu. Zato su vremešnoj udovici pomagali obitelj i prijatelji. Među njima je bila i obitelj Mihaljinec. Dio imovine naslijedile su polusestre i polubrat Marte Robić.

Odluka Vrhovnog suda RH

U međuvremenu, dakle nakon pravomoćne presude o podjeli bračne stečevine Robićevih u omjeru pola-pola, pjevačeva braća ne odustaju od osporavanja udovičinog udjela u ostavštini. Koriste još jednu zakonsku mogućnost na koju su imali pravo budući da se radilo o imovini velike vrijednosti. Podnose Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za revizijom pravomoćne presude. Taj sud njihov zahtjev u svibnju 2006. usvaja, te vraća sudski proces podjele imovine slavnog pjevača na početak.

Nedugo nakon što je spor krenuo iznova, Marta Robić umire. Preminula je u 87. godini, 4. siječnja 2007. godine. Njezini nasljednici sada zauzimaju pozicije u sudskom postupku za podjelu imovine, nasuprot nasljednicima braće Robić, koji su također u međuvremenu preminuli. Sud ponovno analizira sve dokaze. Čitaju se svi dokumenti i iskazi svjedoka. Dio svjedoka ponovno se poziva na sud. Svi ostaju na svojim pozicijama.

Nova nepravomoćna presuda

Sud je nedavno donio novu presudu, potpuno drugačiju od one prve. Osim što utvrđuje kako se oko vile u Ičićima više ne može raspravljati budući da su nju supružnici Robić zajedničkom voljom darovali Riječko-senjskoj nadbiskupiji za Župu Ičići, o ostaloj imovini donosi odluku. To su stan u Zagrebu, te novac na računima, kao i Robićev Mercedes.

Sud ističe još jedan bitan detalj za shvaćanje ovog spora. Naime, na ovu konkretnu podjelu bračne imovine ne odnose se odredbe Obiteljskog zakona koji je stupio na snagu sredinom 2003. godine. Prema njemu se, kao što je poznato, bračna stečevina dijeli u omjeru pola-pola. No, kako je Ivo Robić preminuo 2000., na njegovu ostavštinu odnosi se još stari Zakon o braku i porodičnim odnosima koji je donijet 1990. godine. Njime je bilo propisno da jednom bračnom drugu ostaje imovina koju je stekao prije zaključenja braka, kao i dio imovine koju sam stekne tijekom braka.

Drugim riječima, svi su potvrdili da je Ivo Robić sam zaradio sve što je stekao u braku sa suprugom Martom. Ona mu je, utvrđeno je također, pomagala u poslu. Zato je sada Općinski građanski sud u Zagrebu novom presudom priznao udovici samo jednu trećinu udjela u pjevačevoj ostavštini. Nasljednici s kojima smo uspjeli kontaktirati već su najavili žalbu na takvu odluku suda. To znači, da će se za nasljedstvo Ive Robića nastaviti boriti na sudu.