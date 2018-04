Tužno, zbog današanjeg prosvjeda Split bi opet mogao izgledati kao idealan poligon za nazadne ideje

Nakon što su za nama ostali uskršnji praznici i Veliki tjedni u kršćanskom svijetu, Split je ušao u veliki tjedan nacionalističke i klerikalne desnice. Kao u stara dobra vremena kad se u istom tjednu na Poljudu planski proizvodilo nerede i razvijalo transparente s natpisima ‘I mi smo Hrvatski blok’, pa potom dizalo revoluciju i pokušavalo rušiti vlast na skupu potpore Mirku Norcu, ovih dana se sad već tradicionalno okupio Skejin ustaški zdrug na Splitu 3, nakon čega će se danas na Rivi okupiti oni koji bi poništavali rezultate prosvjetiteljstva i uveli monopol na životne izbore.

Istina je da sad već unaprijed možemo reći kako će današnje okupljanje protivnika Istanbulske konvencije izgledati tek kao blijeda kopija tadašnjeg okupljanja, jednako kao što je skup za Norca izgledao kao blijeda kopija Miloševićevih mitinga i tzv. događanja naroda. Jedino što ih operativno povezuje je činjenica da se nijedan od tih skupova nije odvio spontano, nego uz ozbiljnu, dugotrajnu i skupu organizaciju.

Štoviše, uživimo li se u mentalni sklop tih istih ljudi koji će demonstrirati na Rivi i sjetimo li se s kolikom su upornošću mnogi od njih optuživali nevladine udruge i Feral Tribune za to da su strani plaćenici, a u svjetlu nedavnih ozbiljnih analiza izvora financiranja organizatora ovih prosvjeda, lako ćemo zaključiti kako upravo to sada vrijedi za njih. Dok se bore protiv ‘odnarođene vlasti’, koju optužuju da su marionete Europske Unije, to rade upravo uz pomoć međunarodnog novca i istih takvih organizacija. Zabavniji obrat se teško mogao zamisliti.

Utjecaj jakog gradskog Mosta i klerikalnih udruga

No, neovisno o tome što će skup biti znatno manji od onoga za Norca, on će sasvim sigurno biti znatno uspješniji od zagrebačkog. Više je razloga za to, od kojih je prvi i najvažniji taj da je uporno djelovanje crkve u Splitu, zajedno sa značajnom demografskom promjenom koja se gradu dogodila devedesetih, dovelo do toga da je desnica znatno radikaliziranija, no u drugim sredinama. Ona je isto tako i organizacijski puno bolje uvezana, a njezina najčvršća jezgra je u gradskom i županijskom HDZ-u. Tu nikakva šminka u liku aktualnog gradonačelnika Krstulovića Opare ne pomaže zamagliti pravo stanje stvari.

Isto tako, ona je snažno prisutna u jakoj gradskoj organizaciji Mosta, ali i u raznim klerikalnim udrugama, poput Hrvatske udruge Benedikt koja već godinama, na prilično posjećenim događajima promovira svaku vrstu povijesnog revizionizma i natražnjaštva. Ne treba također zanemariti ni činjenicu da značajan dio neposrednog splitskog zaleđa diše izrazito desno, kao ni činjenicu da isto vrijedi za obližnju Hercegovinu, udaljenu jedva nešto više od sat vremena vožnje do Splita.

Ova histerija samo je pokazna vježba za daljnje akcije

Što će se dakle danas događati, nije teško za pretpostaviti. Riva će omogućiti prosvjednicima da se malo švogaju i osjete moćnije i prihvaćenije, nego u Zagrebu, ali će rezultat biti isti. Konvencija će svakako biti izglasana, a toga su svjesni i sami organizatori okupljanja. Stoga im čitava ova histerija ponajprije služi kao pokazna vježba za daljnje akcije.

No, najtužnije od svega je to što će se u nacionalnim medijima i široj javnosti Split opet ispostaviti kao grad slučaj i sredina koja služi kao idealan poligon za mrcvarenje od strane radikalne desnice i klerikalnih organizacija. Za to je puno više zaslužna duboko ukorijenjena percepcija javnosti i činjenica da su takve stvari u tom gradu puno vidljivije, nego negdje drugdje. Taj kontrast osunčanog mediteranskog grada, turističke sezone koja je već počela, sa značajnim brojem stranaca i ogromne autodestruktivne energije koja će se izliti po gradu je nešto što je jako teško shvatiti ikome tko istinski voli život i ljude.