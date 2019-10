Gin je posljednjih godina doživio veliki povratak, a dijelom su za to zaslužni mladi, avangardni craft brendovi kojih sve više ima i u Hrvatskoj. Neki su počeli u garažama, neki u već etabliranim destilerijama koje su odlučile riskirati s nečim što nikad ranije nisu radile, a rezultat je nevjerojatno živahna scena hrvatskih craft ginova.

Kod nas je sve počelo s obitelji Brigljević, Turopoljcima iz Velike Gorice, poznatima po svojim rakijama i likerima. Njihovu destileriju osnovao je Miljenko Brigljević još 2002. godine, da bi 14 godina kasnije proizveo prvi hrvatski craft gin, Flying Cat Gin. Njegovim stopama krenuo je i Dražen Perković (42) iz Bregane kraj Samobora uz pomoć svojih roditelja. Njihova destilerija također je dugo godina proizvodila rakije, a 2016. izbacili su novi proizvod, Croatian Dry Gin.

Nakon što su oni utabali put, pojavili su se i neki novi dečki, poput Old Pilot’s Gina, koji je ove godine na prestižnom natjecanju u San Franciscu nagrađen zlatnom medaljom, Luftbremzera ili Hvara22. Posjetili smo ih u njihovim destilerijama, pokazali su nam gdje nastaju njihovi ginovi i prisjetili se prezabavnih početaka kada nije bilo posve očito da će uspjeti.

Tomislav Anadolac i Hrvoje Bušić, Old Pilot’s Gin

Gdje se može kupiti? U manjim specijaliziranim trgovinama poput Vitirne, Bure i soli, Kofera, Vrutka, Vivat vina, Mive, Pomalo, Delicium Nostruma i Wineboxa.

Gin koji proizvode: Old Pilot’s Gin

Cijena: 325 kuna

Otkada postoje? Od 2017. godine

Bilo je proljeće 2018., Tomislav Anadolac i Hrvoje Bušić upravo su nabavili novu opremu iz Nizozemske. Njihov zgodan stari kotao dotad ih je sasvim solidno služio, ali stvari s ginom sad su ipak postale malo ozbiljnije. Zato im je trebao i malo ozbiljniji stroj. Mali je problem što su, kad je napokon stigao, shvatili da nemaju pojma kako raditi s njim.

“Prijelaz s tog našeg kotla na kojem smo testirali recepte, na taj stroj na kojem danas radimo bio je iznimno bolan. Naprosto nismo dobivali rezultate koje smo dobivali na manjem kotlu. Tu ima puno fizikalnih zakona i puno sitnica koje mogu poći krivo. Najgori je bio trenutak kad smo od jednog dobavljača dobili sastojak koji je bio konzerviran sumpornim dioksidom. Tada smo već trebali izaći na tržište, sve je bilo u iščekivanju tog trenutka. A onda smo uspjeli cijeli destilat zasmrditi stravičnim mirisom trulih jaja. Prilikom zagrijavanja sumpora oslobodio se amonijak. Sjećam se da sam iz očaja na kraju izašao iz destilerije i počeo plakati. Bilo je strašno”, priča 44-godišnji Anadolac.

On i Bušić (43) prijatelji su već 20 godina, upoznali su se na zadarskoj akademiji za vojne pilote. Otud i ime njihova gina; Old Pilot’s Gin. “Razlog zašto smo ga počeli proizvoditi vrlo je jednostavan; jako ga volimo. Htjeli smo sami sebi dokazati da iz čiste ljubavi i strasti možemo stvoriti kvalitetan proizvod”, pričaju.

Dvije godine su se educirali o ginu, u Hrvatskoj i vani. Bušić je otišao u Nizozemsku kako bi dobio status povlaštenog certificiranog destilera, destileriju Duh u Boci osnovali su 2017. godine, a prvu bocu Old Pilot’s Gina imali su 5. srpnja 2018. godine. Manje od godinu dana kasnije dobili su ultimativno priznanje; njihov gin osvojio je zlatnu nagradu na San Francisco Spirits Competitionu, najvažnijem američkom godišnjem ocjenjivanju destilata.

Miljenko Brigljević, Flying Cat Gin

Gdje se može kupiti? Samo kod njih u destileriji

Ginovi koje proizvodi: Flying Cat Gin, Furious Cat i Shabby Cat Gin

Cijena: Od 54 kune do 220 kuna, ovisno o količini i vrsti gina

Otkada postoje? od 2002. godine, a gin proizvode od 2015. godine

Priča o prvom hrvatskom craft ginu počela je kao nostalgična potraga Miljenka Brigljevića za okusom gina iz mladosti. “Ja sam sad već čovjek u nekim ozbiljnim godinama, ali kada sam bio klinac, osamdesetih, gin je bio najpopularnije piće. Okus tog gina koji smo kao tinejdžeri i studenti pili kad smo izlazili naprosto mi se urezao u pamćenje. Jako sam ga volio piti i zapravo, kad sam puno godina kasnije počeo raditi svoj, stvarao sam piće baš za sebe. Stalno sam ganjao taj okus klasičnog London Dryja”, priča 63-godišnjak.

Miljenko Brigljević bio je već iskusni destiler kad se, nakon što je godinama proizvodio rakije i likere, 2014. odlučio baciti na stvaranje svog savršenog gina. “Otvorio sam sve moguće internetske stranice na kojima sam mogao naći bilo kakve informacije o proizvodnji, istraživao sam, pokušavao rekreirati recepte nekih slavnih ginova… Vodio sam se metodom pokušaja i pogreške, sve dok nisam dobio gin kakav sam želio”, priča.

Cijeli proces trajao je godinu dana pa je 2015. napokon bio spreman – izbacio je svoj Flying Cat Gin. No, bio je malkicu ispred svog vremena. Čovjek je imao destileriju punu boca gina koje nikome nije mogao prodati. „Bio sam ekstatičan kad sam ga napokon stvorio i onda – ništa. Išao sam od ugostitelja do ugostitelja i nudio gin, a oni su mi govorili: ‘Kaj će nam to, pa to nitko ne pije’.” Ipak, nije dugo čekao. Godinu dana kasnije gin je doslovno eksplodirao, svi živi su ga počeli piti. S tim je eksplodirala i potražnja za njegovim bocama.

Inače, baš taj tradicionalni okus, koji kaže da je cijelo vrijeme ganjao, izdvaja njegov gin od ostalih na tržištu craftova. Drugi, objašnjava, dodaju razne druge arome, no on se držao klasike. Osim London Dry, premium vrste gina u koji idu isključivo prirodni sastojci i minimalna količina šećera (0,01 gram na litru), Brigljević proizvodi i Old Tom vrstu koja je nešto slađa.

Dražen Perković, Croatian Dry Gin

Gdje se može kupiti? U destileriji Perković, u Vrutku i preko Facebook stranice

Gin koji proizvodi: Croatian Dry Gin

Cijena: 150 kuna

Otkada postoje? 2002. godina, a gin proizvode od 2016. godine

Draženova obitelj godinama je u Samoboru proizvodila alkohol. Sve je počelo 2002. kad je ovaj agronom s roditeljima pokrenuo destileriju. Probili su se rakijama, sad su na tržištu već 17 godina. Roditelji su mu skroz prepustili posao prije desetak godina, a 2015. odlučio je pokušati napraviti svoj gin. Samo, imao je mali problem. Nije imao pojma kako. Tu u priču ulazi Marko Marinšek (38), inženjer i pasionirani botaničar iz Kutine. “U teoriji sam znao što je gin, ali nisam ga dotad proizvodio. Počeo sam mahnito čitati, istraživati, ali sam ubrzo shvatio da mi treba pomoć. Tada sam u Kutini pronašao Marinšeka, inženjera s FER-a i strastvenog botaničara. Ma, čovjek je praktički doktor, toliko zna o bilju”, priča Perković.

Počeci su im bili zabavni, na trenutke i komični. Perković se smijulji dok prepričava anegdotu iz 2015. kad su se uputili u Liku odlučni nabaviti vrhunske domaće borovice. Samo najbolje za njihov gin… Tamo se, naime, nalazi mjesto Brinje koje je, bili su uvjereni, moralo biti krcato borovicama. “Pa dobilo je ime po njima!”, objašnjava energično (borovice se, naime, još nazivaju i kleka, brinj, brinje…), pa nastavlja: “Brinje se spominje u dvjema britanskim knjigama o ginovima kao mjesto s najkvalitetnijim borovicama, a Englezi su stručnjaci za to piće. Zato biste očekivali da borovica u Lici ima na izvoz”, kaže. E pa nema.

“Došli smo entuzijastično i tražili brinje, a ljudi su nas blijedo gledali. Nije im bilo jasno zašto tražimo biljku koja je njima korov”, smije se. Na kraju su pokupili toga koliko je bilo, ali trebalo im je puno više. Srećom, naposljetku su pronašli ljude koji organizirano proizvode i beru tu biljku koja je nephodna za gin.

Osim borovice, važnu ulogu u njihovu ginu ima trava Iva, ali i višestruko pročišćeni alkohol dobiven od žitarica i filtriran kroz aktivni ugljen koji koriste kao bazu za gin, zbog čega je Croatian Dry Gin prilično žestok: “Kažu nam stranci da je to pravi hrvatski gin, s karakterom. Dosta smo ponosni na to”. Danas, četiri godine nakon onog urnebesnog puta u Liku, Perkovićev gin ozbiljan je hit. “Recimo, na godišnjoj razini prodaja nam je porasla za 500 posto.”

Filip Presečki, Vedran Lulić i Krešimir Agbaba, Luftbremzer

Gdje se može kupiti? Na webshopu, maloprodajama poput Vivat fina fina, Vrutak, Kofer…

Gin koji proizvode: Luftbremzer

Cijena: Od 310 do 320 kuna u maloprodaji

Otkada postoje? Od 2018. godine

Zagrepčanin Filip Presečki (33), inače geolog, prije nešto više od tri godine počeo je u garaži eksperimentirati s proizvodnjom gina. Imao je mali destilatorčić i ideju da će jednog dana imati pravu profesionalnu destileriju. No, to nije mogao sam pa se obratio frendovima; biotehnologu Vedranu Luliću (34) i brend menadžeru Krešimiru Agbabu (35). S Vedranom se zna već dvadesetak godina jer su odrasli u istoj ekipi, a Krešimira zna sedam godina, s mora. Filip ih je sve spojio, danas zajedno grade biznis.

Nakon eksperimenata u garaži Filip je dečke okupio na “sastanku u kafiću”: “Izložio nam je svoj plan, kako bismo sve izvagali na licu mjesta i razmislili možemo li sve to ishendlati. I ima li uopće smisla ulaziti u proizvodnju gina”, priča Krešimir. Vedran kaže kako ga je Filip očarao svojom idejom. “Cijela njegova priča zvučala je divno. A u meni je proradila ona inženjerska želja da se iskažem i pokažem da mogu napraviti i osmisliti jedan kvalitetan pogon, malo postrojenje.”

Kad su napokon dogovorili da zaista kreću u posao s ginom, morali su negdje početi. Pa su pokrenuli crowdfunding kampanju. Skupili su 10 tisuća dolara, no važnije im je bilo da se o njima počne pričati. “Crowdfundinga se sjetio Filip. Ta kampanja je zapravo imala dvostruku funkciju. Nije samo bilo bitno da skupimo novac, već da ljudi saznaju za nas. S te strane kampanja je bila uspješna, a i s novcem koji smo skupili pokrili smo dosta opreme. Ostatak smo uložili sami i ulažemo i dalje. Pokrenuti takav projekt stvarno nije lagano, a pogotovo kada želite samoodrživi model”, priča nam Krešimir koji kaže da im je – šokantno – jedna od težih stvari bila borba s birokracijom.

No, možda ipak najteže bilo je pogoditi recept za njihov savršeni gin. Konkretno, Filip se užasno mučio, dok stvar nije spasio Vedran koji je već radio u industriji jakih alkoholnih pića: “U toj eksperimentalnoj fazi znalo je pobjeći previše tih repova koji su ginu dali stvarno jedan grdi, opori okus koji je podsjećao na pokvareno vino, to je bilo fakat ružno. Ali, nakon što sam se ja primio toga, više se to nije događalo”, smije se Vedran i dodaje kako se današnji Luftbremzer zapravo vrlo malo razlikuje od prvih dobrih Filipovih verzija: “On je stvarno pogodio recepturu, samo je trebalo popeglati još neke detalje i to sve što je on radio u svom malom kotliću, prebaciti u mjere za pravi veliki profesionalni kotao.”

Križan Pavić, HVAR 22

Gdje se može kupiti? U trgovini Vivat fina vina, Wine Baru, preko Vitrina shopa ili ga možete naručiti direktno preko njihove stranice

Ginovi koji proizvode: Original, Strong, Black, Pure i Purple Rain

Cijena: Od 600 do 620 kuna ovisno gdje kupujete

Otkada postoje? Od 2018. godine

Slušajući priču Hvara 22 teško se oteti dojmu da im se sve dogodilo nekako slučajno. No, ispalo je impresivno dobro, puno bolje nego što su Križan, Juraj i Antun isprva zamišljali. Sve se zakotrljalo kad su 36-godišnji ugostitelj Križan Pavić i njegov tri godine stariji prijatelj iz djetinjstva Juraj Bartolić, inače pravnik, upoznali Antuna Carića.

Čavrljajući s 38-godišnjim destilerom ideja o vlastitom ginu prikrala se jednostavno, nekako logično. “Zapravo, ideja se rodila sasvim slučajno kada smo upoznali Antuna. Pričali smo o tome kako je gin u Hrvatskoj eksplodirao pa nam se činilo zgodnim pokušati napraviti svoj. Iz nečeg što je bila čista zabava i hobi sada imamo ozbiljan posao”, priča Pavić.

No, da bi uspjeli pored sve većeg broja craft ginova koji su se svakim danom pojavljivali na domaćem tržištu, morali su smisliti nešto originalno. “Odlučili smo da će naš gin imati okus otoka Hvara jer vjerujemo da upravo od tamo dolaze najkvalitetniji sastojci na svijetu. Svo bilje, osim korice limuna i naranče koja dolazi s Visa, je s Hvara”, objašnjava nam Pavić, čiji gin, kaže, nastaje u točno 22 koraka.

Trenutno se na bocu mora čekati do dva tjedna od trenutka kada je naručite, zbog posebnih sastojaka koje koriste. Slušajući ih, dok nabrajaju posebne sastojke koje koriste, pomalo zvuče kao da se dobro zezaju. No, ozbiljni su. “Umjesto običnog etilnog alkohola mi koristimo vinski destilat. Umjesto obične vode koristimo hvarsku kišnicu koju pročišćavamo do vrhunske kvalitete. Upravo zato što na Hvaru nema puno kiše njezino prikupljanje traje, pa je količina ograničena. Naš je gin zbog toga na neki način i limited serija”, objašnjavaju.

Osim toga, za Hvar 22 koristi se i posebna borovica koja raste samo na Hvaru, zlatno je smeđe boje i intenzivnog okusa koji je, objašnjavaju, dva do tri puta jači od obične borovice. “Ta borovica ne može se nigdje kupiti, može se samo brati. Nama je bere 25 ljudi. Vinski destilat radimo od autohtonih hvarskih sorti Pošipa, Kuća i Bogdanuše”, objašnjavaju.

Inače, prije nego što su dobili gin kakav su htjeli, iskušali su 50-ak različitih recepata i to je trajalo godinu dana: “Nije nam svaki ispao dobro, prvenstveno zbog maceracije određenih biljaka i kombinacija bilja koje nisu uvijek bile najbolje, ali u hodu smo shvatili što s čime ide i dobili recept koji imamo danas”, priča Pavić.

Hvar 22 na tržištu je otprilike pet mjeseci, a ni sam Pavić nije očekivao da će se toliko ljudi zagrijati za njega: “Mi smo krenuli lagano, u nekakvom krugu prijatelja. No, oni su naš gin preporučili svojim poznanicima, polako je krenulo da bi odjednom sve eksplodiralo. Isprva nas je, priznajemo, iznenadilo, pa i začudilo, ali smo onda shvatili da imamo dobar proizvod”, kaže Pavić.