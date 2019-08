Startup Beyond Meat pokrenut je u Americi 2009., a prve imitacije piletine počeli su prodavati četiri godine kasnije. Eksplodirali su s Beyond Burgerima, veganskom alternativom govedini lansiranom 2016., koja se prošli mjesec konačno počela prodavati i u Hrvatskoj. Kompanija u koju su tijekom godina investirali i Bill Gates, Sergej Brin i Leo Dicaprio, ozbiljno rastura.

Početkom svibnja izašli su na burzu s briljantnim uspjehom; imali su jedan od najboljih IPO-a ove godine. Nedavno objavljeni rezultati za drugo tromjesečje pokazuju blagi pad, no dovoljno beznačajan da se nitko previše ne zabrine.

Članovi Telegramove redakcije nisu znali koje je meso pravo

Proizvodi Beyond Meata prodaju se u 53.000 trgovina i restorana u svijetu i najpopularnija su biljna alternativa mesu. A biljna alternativa mesu u svijetu je suludo popularna. Čitajući recenzije na internetu naišli smo na vrlo različite dojmove pa smo odlučili sami isprobati njihove Beyond Burgere, kada su napokon stigli i u Hrvatsku. Kako bismo provjerili koliko su im imitacije pljeskavica doista slične mesu, jer na YouTubeu možete naletjeti na mnoge recenzente koji se kunu da nema razlike, napravili smo test naslijepo.

Ispekli smo hamburgere od pljeskavica Beyond Bugera i običnih, PIK-ovih, te smo zamolili članove Telegramove redakcije da ih probaju i pokušaju pogoditi koji je koji. S obzirom na to da su se i veliki lanci brze hrane poput McDonald’sa uključili u igru i počeli nuditi bezmesne varijante svojih proizvoda, testirali smo i njih. Umjetno i pravo meso za vas su usporedili reporterka Telegramovih velikih priča Petra, tech novinar Ivan, direktor prometa Davor i video specijalistica Barbara.

Beyond Burger vs. burger od pravog mesa

Cijena: Beyond Burger: 200 kuna za pakiranje od 10 komada, 113 grama svaki; PIK hamburger: 22 kune za pakiranje od 600 grama

Sastav: Beyond Burger: proteini graška, sok od cikle, kokosovo ulje i krumpir; PIK hamburger: svinjsko i juneće meso

Koliko je kušača prepoznalo pravo meso: 4/4

Beyond Burger pekli smo kao što piše na pakiranju, po tri minute sa svake strane. Napravili smo klasični hamburger u pecivu s povrćem, kečapom i majonezom. Identičnu stvar napravili smo i s PIK-ovom pljeskavicom, koju smo pekli nešto duže.

Veganska varijanta nikoga nije prevarila, svi su odmah zaključili koje je meso pravo. Petra i Davor prvo su kušali PIK-ov hamburger, a Barbara i Ivan Beyond Burger. “Ovaj moj je puno crveniji, mislim da je veganski”, rekla je Barbara i prije nego su počeli jesti. Nakon degustacije, svi su se složili s njom. Zajednički je zaključak kako bi ih Beyond Burger mogao zbuniti, jedino da im netko kaže da se radi o njima nepoznatom mesu, poput recimo klokanovog. *Telegram vas, da ne bi bilo zabune, ovom opaskom ne nagovara da počnete jesti klokane.

Miris Beyond Burgera vrlo je intenzivan, dugo se osjećao u redakcijskoj kuhinji nakon pečenja. Pritom ta proteinska pljeskavica doista pomalo miriše kao meso. Više, doduše, podsjeća na neku mesnu prerađevinu, kao primjerice paštetu, nego na klasičan burger. Dok ga pečete, zbilja djeluje kao meso, jer kad ga pritisnete, iz njega počne isticati tekućina, kao da krvari. No to je zbog dodatka soka od cikle.

‘Odmah se osjeti da nije meso, ali je vrlo ukusno’

Sastojci su jako sitno mljeveni, a okus je teško opisati. Djeluje prilično umjetno. I dok jedete, najveća poveznica s pravim mesom je taj miris koji osjećate. “Tekstura je brašnasta, odmah se osjeti da nije pravo meso, ali je ukusno”, komentirao je Ivan. “Meni je ovo fino”, kazao je Davor i dodao da je očekivao najgoru stvar ikad, no na kraju je zaključio da bi burgere od lažnog mesa mogao početi pripremati i kod kuće. Zadovoljna je bila i Barbara, za razliku od Petre, jedine koju Beyond Burger nije impresionirao. “Ne mogu se oteti dojmu da me podsjeća na hranu za pse”, rekla je i dodala da joj se ne dopadaju ni miris ni aftertaste.

Iz Beyond Meata kažu da je njihova misija masovna prodaja proizvoda temeljenih na biljnim umjesto životinjskim proteinima. Veganskim burgerima žele utjecati na zdravlje, klimu, štedjeti prirodne resurse i paziti na dobrobit životinja. Pri izradi ovog burgera koristi se 99 posto manje vode i 46 posto manje energije, a za razliku od mesnog nema kolesterola. Ima 20 grama proteina, dok mesni ima 19.

McChicken Veggie vs. McChicken

Cijena: McChicken 22 kune; Veggie McChicken 22 kune

Sastav: Veggie McChicken: file od obranog mlijeka; Klasičan McChicken: piletina

Koliko ih je prepoznalo pravo meso: 2/2

Za razliku od Beyond Burgera, McDonald’sovo lažno meso prilično je uvjerljivo. Dečki iz Telegrama koji su ga testirali zbilja nisu prepoznali razliku od klasičnog burgera s piletinom. Pred Barbaru i Ivana prvo smo stavili vege varijante, a pred Petru i Davora mesne. Ivan se zeznuo odmah nakon prvog griza. “Ovo je sigurno McChicken. Sto posto je piletina”, komentirao je dok je jeo imitaciju. Davor nije bio siguran, a Barbaru vegetarijanska verzija nije prevarila. “Malo mi je tjestasto, nije ovo prava piletina”, rekla je. Kad smo im zamijenili uzorke, kod Davora i Ivana izazvali smo još veću zbunjenost. “Ne znam koji je koji. Ne osjećam razliku”, pričao je Ivan, a Davor se nadovezao: “Imam osjećaj kao da sam pojeo dvije piletine, je li to moguće?”. Barbara je u ovom krugu kazala kako je sigurna koji je koji, kao i Petra, iako je ona dodala da joj je vege okusom kao piletina, ali vidi da je tekstura drugačija.

Country Burger Vege vs. Chicken Deluxe

Cijena: Chicken Deluxe 34 kune; Country Burger Vege 25 kuna

Sastav: Chicken Deluxe burger: pileći file, Country Burger Vege: popečak od povrća

Koliko ih je prepoznalo pravo meso: 4/4

Na kraju smo našim kušačima pokušali podvaliti i Burger Kingovu vege varijantu koja je već dugo na hrvatskom tržištu, iako to nije imitacija mesa, nego jednostavno popečak od povrća. Burger Kingov CEO ovih je dana najavio da će u Americi uskoro početi prodavati Whoppere s lažnim mesom, ali u suradnji s kompanijom Impossible, glavnim konkurentom Beyond Meata jer “naprosto imaju bolji okus”. Telegram je testirao jedinu vege varijantu koju Burger King zasad nudi i nije bilo nikakve dvojbe, kušači su već na prvom grizu znali da se ne radi o mesu. No zanimljivo je da im se svima iznimno dopalo.

“U ovom ima graška? Jako mi je fino. Iako se odmah naravno kuži da to nije meso”, rekla je, a složio se i Ivan: “Ovaj uopće ne imitira meso, baš je popečak od povrća. Kao faširanac od povrća”. “Ovo mi je fantastično. Hoću li ja sada postati vegetarijanac?”, pitao se Davor, a Petra je dodala kako joj burger s piletinom uopće nije fin nakon vege varijante.

Mali rezime: Globalno popularni Beyond Burger za Telegram su kušali prosječni ljubitelji mesa, iz vizure kupaca. Testiranje naslijepo pokazalo je da su odmah svi primijetili razliku od prave govedine, no troje od četvero članova našeg amaterskog tima zaključilo je da im se proizvod svejedno dopada. Cijena je, možda treba izdvojeno napomenuti, očekivano neusporediva s klasičnim mljevenim mesom; pakiranje od 10 pljeskavica (1130 grama) u zagrebačkom Metrou platili smo 200 kuna.