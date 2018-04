Možda ste jučer popodne prošli Zagrebom, a da niste primijetili da se nešto zbiva između Zrinjevca i Tomislavca. No, bez prevelike buke i histerije, na Strossmayerovom trgu počeo je Welcome Spring Festival s kojim je službeno započela sezona festivala u Zagrebu. Ovo je drugi Welcome Spring po redu, a trajat će do 29. travnja. Dosta evidentno, iz imena, posvećen je proljeću, ali i zaštiti okoliša.

Festival je zamišljen kao jedanaestodnevni događaj na kojem se izmjenjuju različite radionice, za odrasle i klince, dječje predstave, večernji koncerti, stand-up nastupi i, naravno, hrana. Sinoć je, recimo, nastupio Stampedo, a za iduće dane najavljeni su Edo Maajka, Rambo Amadeus, Kuzma & Shaka Zulu te razni DJ-jevi.

U četvrtak, kad smo navratili, nije bilo gužve, ali nije bilo ni prazno. Okupilo se taman dovoljno ljudi da atmosfera bude ugodna, ali da vam gužva ne bude naporna. Ljudi su se počeli skupljati oko pola 8, a najviše je bilo roditelja s klincima koji su posvuda trčkarali, igrali se i neumorno plesali. Oko pozornice se nalaze drvene palete, ali nema ih baš puno, pa možda bolje da ne računate na sjedenje.

Devet kućica s raznim vrstama hrane i pića

Kad je pao mrak, upalili su se šareni lampioni, pa je cijela večer, u kombinaciji s ugodnom temperaturom, veselim nastupom Stampeda i dobro raspoloženim ljudima i klincima koji su zajedno plesali djelovala prilično idilično. Kućica s hranom i pićem nema puno, devet komada, ali nam se čini taman. U četvrtak su počele raditi tek oko 19 sati, s tim da dvije još uvijek nisu radile.

Kućica Plac, recimo, ima burgere, koštaju od 36 do 42 kune. Njihov pekarski krumpir je 18, a meni s burgerom, krumpirom i pivom je 69 kuna. Na Fantastic food & drinks je najveći izbor hrane. Imaju gyrose od 30 do 38 kuna, burgere od 28 do 32 kune, ćevape i ražnjiće po 30 kuna te razne kobasice i sendviče od 15 do 25 kuna. Mi smo uzeli gyros s piletinom. Porcija je velika, ima dovoljno mesa, darežljivi su s povrćem i dodacima. Gemišt Haus, očito, prodaje gemište. Imaju tri vrste vina: graševinu, cuvee i kraljevinu te tri vrste mineralne, Jamnicu, Studenac i Radensku. Gemišt im je 9, litra vina 70, a litra mineralne 20 kuna.

Probali smo napitak koji je, realno, za klince

Ledo waffle ice bar ima sladolede, vafle, krafne i slushy, odnosno, shake s ledom s okusima šumskog voća, višnje i limete. Onaj od 350 mL je 22, a onaj od 550 mL je 30 kuna. Probali smo, ni sami nismo sigurni zašto, jedan, i to onaj veći s malo od svakog okusa. Napitak je mrvicu presladak, ali će klinci biti oduševljeni jer dobijete i fora čašu sa slamkom. Kućica Mangosta ima koktele i rakije i još neka pića. Gin tonic im je 27 kuna, a mi smo probali raspberry mojito za 39 kuna koji nam se, između ostalog, dopao zbog komadića maline.

Na kućici Erupcija užitka imaju languše, odnosno, lepinje s raznim dodacima. Možete birati između povrća, junetine, piletine, kobasice ili čokoladnog preljeva i štaub šećera. Slane su 35, a slatke 20 kuna. Uzeli smo jednu s piletinom, ukusna je, ali nam se cijena ipak čini malo visokom. Na jednom štandu prodaju se i jagode OPG-a Jelavić iz doline Neretve, točnije Komina. Mjerica je 20 kuna, a isto toliko koštaju i jagode u čaši, prelivene šlagom. Ove su, kako kažu, iz plastenika, a one prve prave bi im trebale stići u ponedjeljak. Ugrabili smo one sa šlagom dok ih je još bilo i nastavili uživati u proljetnoj večeri.