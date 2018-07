Među zagrebačkim barovima i klubovima već neko vrijeme vlada zgodan trend; vrtovi. Sve više mjesta pokušava od svojih terasa stvoriti prave male gradske vrtove, skrivene od sunca, prepune zelenila i ugodne atmosfere.

Recimo, Pop Up Summer Garden na Tuškancu koji je otvoren i ovo ljeto, A Most Unusual Garden na Horvaćanskoj u koji su se ljudi odavno zaljubili, La Štruk u Skalinskoj koji pomalo baca na neku romantičnu taracu na moru, Vintage ljetni vrt u Savskoj…

Obišli smo ih sve i napravili mali vodič, kako biste se mogli lakše odlučiti gdje ćete provesti svoje zagrebačko ljeto koje, iz ove perspektive, i ne zvuči tako strašno.

1. A Most Unusual Garden, Horvaćanska 3

Na Horvaćanskoj se još u jesen 2015. smjestio najpoznatiji zagrebački vrt s kućicom na drvetu: A Most Unusual Garden. Osim drveća u vrtu i onog oko njega, sve su još dodatno malo zazelenili umjetnom travom. Imaju i zanimljivu tribinu na tri razine, posvuda su lampice, a namještaj u vrtu je jednostavan. Tu su bijele drvene klupe i stolovi, slatki metalni setovi stolova i stolaca i panjevi koji služe kao stolovi. Ima hrpa detalja poput krletki, ukrasnih ormarića i praznih boca gina…

Najposebnija je možda bijela kućica na drvetu koju je teško uloviti praznu. Imaju oko 15 koktela, a koštaju od 30 do 40 kuna. Recimo, mojito im je 35 kuna. Imaju 20 vrsta gin tonika čije cijene idu do 50 kuna. Kombinacija, recimo Hendrick’s gina i Thomas Henry tonika košta 40 kuna. Imaju i 15 Botanica začina za ginove. Craftovi su im od 20 do 30 kuna. U vrtu preko tjedna, a najviše srijedom i četvrtkom, nastupaju razni izvođači s live koncertima. A Most Unusual Garden radi svaki dan od 8 do ponoći.

2. Pop Up Summer Garden, Tuškanac

U hladu šume, ispred Ljetne pozornice kina Tuškanac 7. lipnja počelo je drugo izdanje Pop Up Summer Gardena koje će trajati do 9. rujna, no postoji mogućnost da se i produži. Radi se o projektu iza kojeg stoji ekipa popularnog Swankyja. Prošlogodišnje palete na kojima se sjedilo, ove su godine zamijenili prostranim drvenim klupama prekriveni mekanim spužvama pa se doslovno možete izvaliti na njih.

Postavili su i hrpu šarenog cvijeća, lampica, ležaljki, panjeva i bačvi koje im služe kao stolovi. Hranu priprema ekipa iz restorana Spizza, a u ponudi imaju sendviče sa šunkom i sirom ili s pršutom i rikolom za 20, burgere za 35, krumpiriće za 18, salatu s piletinom za 25 i panna cottu za 17 kuna. Osim piva, sokova, vina i žestica, imaju i nekoliko koktela kojeg rade ljudi iz Swanky Monkey Gardena. Recimo, mojito im je 37, a cuba libre 35 kuna. Pop Up Summer Garden otvara se svakog dana u 17 sati i traje do ponoći, a petkom i subotom do 1 ujutro.

3. La Štruk, Skalinska 5

“Bilo je neobično što u Zagrebu ima svega, osim mjesta posvećenog samo štruklima”, ispričala nam je ekipa iz La Štruka koje je zato prije četiri godine u Skalinskoj otvorila upravo jedno takvo mjesto. Smjestili su se u zgradi izgrađenoj 1728. godine, a kroz dvorište na kojem se nalazi njihova terasa prolazi stari utvrdni zid Kaptola. Radi se o jednoj od ljepših terasa u gradu, a ukrasili su je zelenilom i dobili mini vrt. Jednostavan namještaj, ugodna i mirna atmosfera i kameni zid. Baš kao negdje na moru.

U stalnoj ponudi imaju osam vrsti štrukli, a svaka dva tjedna mijenjaju specijalitete poput štrukli s koprivom, blitvom ili pak kobasicama. Iz stalne ponude, pričaju nam vlasnici, gosti od slatkih najviše vole one s borovnicom za 38 kuna, a od slanih one s tartufima za 41 kunu. Štrukle rade sami, kao i sokove od mente i bazge, a tri deci svakog košta 17 kuna. Rade od ponedjeljka do subote od 11 do 22 (uskoro će produžiti do 23), a nedjeljom od 11:30 do 22 sata.

4. Hugo’s Garden, Jarunska 5

U jesen prošle godine otvoren je Hugo’s bar. Radi se o mjestu koje funkcionira kao dnevni kafić, a navečer i kao mjesto za izlazak. Ovog mjeseca otvorili su Hugo’s Garden, odnosno, ljetni vrt koji će biti otvoren cijelo ljeto. Ispunjen je hrpom biljaka, kamenja, lampiona i lampica. I ovdje vrlo ozbiljno shvaćaju gin pa kombiniranjem nekih od 15 vrsta ginova, 15 vrsti tonika i gomilom začina kažu da mogu napraviti gin na više od 300 načina. Ipak, svjetuju da uzimate do 3 začina jer će inače, objašnjavaju, oni preuzeti glavnu notu i osnovni okus samog gina.

Tonici su im od 15 do 45, a ginovi od 20 do 99 kuna. Imaju i plate s pršutom i one sa sirom. Radno vrijeme je od ponedjeljka do četvrtka od 8 do 00, petkom i subotom od 8 do 02, a nedjeljom od 10 do 00 sati.

5. Vintage ljetni vrt, Savska 160

Zadnjeg dana svibnja je na 700 kvadrata u Savskoj 160 otvoren Ljetni vrt Vintage Industrial Bara. Ovo je treća godina zaredom da su se iz Vintagea odlučili na Ljetni vrt, a s programima, kažu, idu sve do polovice rujna. Od paleta su napravili klupe i stolove, pobojali su stare gume i stavili ih na zidove obložene paletama. Posvuda su šarene klupe, a i maju i šarenu lovačku čeku u kojoj su smjestili DJ-ja.

Šarene žarulje, drvene ljuljačke, fora luster od staklenih boca Jamesona, benzinska pumpa, londonska telefonska govornica i staro vatrogasno vozilo samo su neki od detalja kojima su natrpali svoj vrt. S programima kreću popodne, a kroz ljeto će, kažu, biti raznih predstava, radionica, informativnih predavanja, putopisa, kvizova, društvenih igara, večeri poezije i glazbenih nastupa. Kokteli, poput, tequila sunrise i sex on the beach su im 30, a Aperol Spritz im je 25 kuna. Utorkom, srijedom i četvrtkom rade od 10 do 02, petkom i subotom od 10 do 05, a nedjeljom od 17 do 01. Ponedjeljkom su zatvoreni.

6. Swanky Monkey Garden, Ilica 50

Swanky Monkey Garden ima jednu od najljepših i najinteresantnijih terasa u gradu. Prostire se na nekoliko razina, ima gomilu zelenila, bazen, hrpu fora i ugodnih mjesta za sjedenje. Ukratko, kad ste tamo ne osjećate se baš kao da ste u centru Zagreba. Cijela stvar je krenula prije nekoliko godina s hostelom, a ljudi su se ubrzo zaljubili u njihov vrt u kojem ljudi vise preko dana i naveče kad se mjesto pretvara u klub. Odnedavno imaju i hranu pa možete doći, recimo, na burger ili krilca.

7. Bacchus jazz bar, Trg kralja Tomislava 16

Bacchus je prvi put bio otvoren prije više od 30 godina. Neko vrijeme je bio zatvoren, a u novom izdanju ponovno je otvoren prije 10 godina. Osim jazz programa po kojem je poznat, svi obožavaju i njihov mali vrt. Prođete li s Tomislavca kroz haustor na kućnom broju 16, doći ćete u malu oazu u kojoj kameni pod malo podsjeća na more.

Iako se tu tijekom godina i nije puno toga mijenjalo, Bacchus nam je prilično drag. Zelenilo smiruje, a super detalj je stara smokva za koju ni iz Bacchusa ne znaju koliko je točno stara. U ponudi imaju 15 vrsti piva od 16 do 22 kune. Od koktela imaju cuba libre za 30, gin tonik za 16 i rum kolu za 20 kuna. Rade svaki dan od 11 do ponoći, a nedjeljom su zatvoreni.

8. Caffe bar Dvorište, Maksimirska 31

Dvorište je otvoreno još od 2005., a pet godina kasnije preuzeo ga je novi vlasnik koji nam je ispričao da se radi o lokalu starom oko 100 godina. U tom je prostoru, kako kaže, bilo svašta. Od pekare do vinarije. Namještaj u dvorištu Dvorišta je unikatan i od drva što u kombinaciji sa zelenilom daje lijepi ugođaj. Sve je ispunjeno drvećem, grmljem i cvijećem.

Ovdje imaju ozbiljnu ponudu piva. Imaju preko 100 vrsta, od kojih imaju 8 točenih. Cijena piva su od 15 do 30 kuna. Butelje su im od 100 do 150 kuna. Od ponedjeljka do nedjelje rade od 7 do 00, a nedjeljom otvaraju sat vremena kasnije.