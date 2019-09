Damir Škaro samo je najnoviji HDZ-ov kriminalni skandal. Optužba za silovanje protiv tog bivšeg saborskog zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i pripadnika srednjeg do nižeg ešalona vladajuće elite, tek je jedna do milijun optužaba (uz ponešto pravomoćnih presuda), s kojima se dugogodišnja vladajuća stranka svakodnevno susreće.

Evo što sve piše u kriminalnom dossieru Hrvatske demokratske zajednice:

1. Pravomoćne presude za zločine protiv hrvatskih Srba (Tomislav Merčep, Đuro Brodarac)

2. Pravomoćne presude za ratne zločine u BIH (bosanskohercegovačka grupa, od kojih većinu čine hrvatski građani i dužnosnici HDZ-a)

3. Pravomoćne presude protiv niza danas već zaboravljenih tajkuna, od kojih su neki u bijegu, dok su drugi umrli

4. Presuda protiv Zdravka Mamića, koji jest financirao HDZ

5. Presude i sudski sporovi protiv Ive Sanadera, dugogodišnjeg predsjednika HDZ-a, i predsjednika Vlade Republike Hrvatske

6. Sudski sporovi protiv Nevenke Tuđman, kćeri pokojnog predsjednika Tuđmana

7. Prilično utemeljene optužbe za obiteljsko nasilje protiv više dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice

8. Slučaj Lovre Kuščevića, kojem je upravo oduzet imunitet

9. Slučaj Gabrijele Žalac, koja bi se mogla naći pod istragom

10. Slučaj Gorana Marića, koji bi se mogao naći pod istragom

11. Nestalih 17 milijuna kuna gradskog novca i misteriozno samoubojstvo gradskog dužnosnika u Virovitici, gdje je gradonačelnik HDZ-ov bivši ministar policije Ivica Kirin

12. Nepravomoćna presuda i novo suđenje zbog ubijanja civila u ratnom Osijeku, protiv Branimira Glavaša, jednog od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice

13. Dugi kazneni postupak protiv Božidara Kalmete, šefa HDZ-a za zadarsko područje, bivšeg ministra i dugogodišnjeg zadarskog gradonačelnika

14. Niz sudskih postupaka protiv Milana Bandića, trenutno glavnog HDZ-ova koalicijskog partnera

Pokret koji nema nikakvu vrijednosnu osnovu, osim nacionalnog osjećaja

Ovo su samo najprominentniji i nasumice odabrani slučajevi HDZ-ove crne kronike, koji tu stranku određuju ili kao ozbiljnu kriminalnu organizaciju, ili, pak, kao najplodniji rasadnik kriminala u Republici Hrvatskoj. Postoje još stotine kriminalnih slučajeva vezanih uz Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Međutim, nije potpuno fair HDZ definirati ni kao kriminalnu organizaciju, ni kao prirodno stanište golemog broja hrvatskih nasilnika, kriminalaca i drugih kršitelja zakona.

Kriminal i nasilje u HDZ-u uvjetovani su, naime, specifičnim društveno političkim položajem Hrvatske demokratske zajednice, a ne toliko njenom ideologijom ili pojedinim politikama. Prvo, Hrvatska demokratska zajednica nije stranka. Ona je i danas narodni, patriotsko-nacionalistički pokret, koji nema nikakvu zajedničku vrijednosnu osnovu, osim snažnog nacionalnog osjećaja. Kroz cijelo svoje trajanje Hrvatska demokratska zajednica ne da se ponašala inkluzivno, nego neprihvatljivo preinkluzivno, pa je tako okupljala ljude dramatično različitih vrijednosnih i karakternih profila, od Jože Manolića, koji je bio tamničar i šef tajnih službi, do Ćire Blaževića, koji je sjedio u francuskom zatvoru zbog optužaba za nogometnu korupciju.

Umreženi organizam stvarne moći u zemlji, i to na svim razinama

Drugo, mnogo važnije, Hrvatska demokratska zajednica, koja je u 29 godina samostalne Hrvatske na vlasti provela 22 godine, umreženi je organizam stvarne moći u zemlji, i to na svim razinama: od državne vlasti, preko sudske vlasti , preko javnih poduzeća, do različitih nivoa lokalne vlasti, pa sve do sporta i autoklubova. Hrvatska demokratska zajednica, strukturalno govoreći, u neovisnoj Hrvatskoj ima gotovo istu ulogu, kakvu je Komunistička partija Jugoslavije imala u bivšoj državi.

Veze s Hrvatskom demokratskom zajednicom prečesto su uvjet za društvenu uključenost, za uspješan biznis, za državnu pomoć nekoj maloj zabačenoj općini, pa i za najobičnije napredovanje na poslu u državnoj službi ili javnom poduzeću. Hrvatska demokratska zajednica Hobbesov je Levijatan koji je premrežio Hrvatsku (ovdje valja podsjetiti da se Hobbes zalagao za cenzuru i ograničenje slobode govora, u svrhu jačanja državne vlasti).

Deponij svog mogućeg kriminala u zemlji, ali i najjača politička snaga

I kako se u tom nekontroliranom organizmu, kojem je jedina svrha očuvanje aktualnog poretka, moraju naći skoro svi koji žele napredovati ili samo egzistirati unutar tog poretka, logično je da je HDZ okupio i ratne zločince, i seksualne prijestupnike, i čiste kriminalce, i financijske kriminalce, i političke kriminalce, i obiteljske nasilnike i sportske prevarante…. Nastavite niz sa svim drugim definicijama iz kaznenog zakona.

HDZ je, naprosto, hrvatsko društvo u nešto manjoj verziji, čija se crna kronika prirodno preslikava na crnu kroniku našeg društva, samo što je u slučaju HDZ-a često bitno drastičnija, i bez očekivanih sudskih ishoda, jer HDZ, ponovimo, posjeduje realnu moć. Dok se god tridesetak posto hrvatskih birača bude identificiralo s HDZ-om- podsjetimo, i Komunistička partija na prvim je parlamentarnim izborima, održanim prije 29 godina, osvojila trećinu glasova – HDZ će ostati izvorište i deponij svog mogućeg kriminala u zemlji, ali i najjača politička snaga u Hrvatskoj.