Zašto, pobogu, Karamarko kani poduzeti nešto toliko štetno za HDZ, hrvatsko društvo i samog sebe?

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko u subotu je najavio da bi se ponovo mogao kandidirati za predsjednika te stranke. Karamarko je na Facebooku napisao “Vidimo se na unutarstranačkim izborima” što se ne može interpretirati drukčije, nego kao najava kandidature za mjesto lidera vladajuće stranke. Riječ je o jednom od najčudnijih poteza u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti.

Prije svega, gospodin Karamarko jedini je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice koji je vlastitu stranku srušio s vlasti. Naime, kao predsjednik HDZ-a i kao prvi potpredsjednik Vlade fiktivnog premijera, nesretnog Tihomira Oreškovića, gospodin Karamarko sabotirao je, zbog sukoba s Mostom, vlastitu Vladu. To je dovelo do njenog pada i do prijevremenih parlamentarnih izbora.

Hrvatska demokratska zajednica nije, naravno, Karamarku mogla oprostiti taj herostratski potez pa ga je odmah smijenila i za predsjednika izabrala Andreja Plenkovića koji je, suprotno rezultatima većine istraživanja javnog mišljenja, pobijedio na prijevremenim izborima. Tomislav Karamarko u kolektivnoj memoriji HDZ-a ostaje zapamćen kao čovjek koji je, dakle, namjerno razvlastio Hrvatsku demokratsku zajednicu, što mu stranka vjerojatno ne može oprostiti. Utoliko se njegova najava nove kandidature za položaj predsjednika HDZ-a čini unaprijed promašenom i baš jako deluzivnom.

Karamarkov pokušaj povratka jedna je od najgorih vijesti objavljenih u RH

Kad je, pak, riječ o širim društvenim i državnim kontekstima i interesima, mimo stanja u HDZ-u, Karamarkov pokušaj povratka u visoku politiku doima se jednom od najgorih vijesti objavljenih u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Naime, u kampanji za parlamentarne izbore 2015 .godine Tomislav Karamarko koristio je najgore nacionalističke fraze, trumpovski je plašio glasače, poticao je povijesni revizionizam te otvarao velik prostor za endehazijske nostalgičare i za jačanje proustaških političkih i društvenih skupina.

Grubo rečeno, Tomislav Karamarko ideološki je otac napada na Srbe na obali i u unutrašnjosti Dalmacije, vulgarnih grafita o ubijanju Srba, kao i teza da je Jasenovac ustvari bio relativno udobni radni logor. Njegov eventualni novi dolazak na čelo Hrvatske demokratske zajednice značio bi da HDZ skreće radikalno desno, i da ulazi u domenu pravaško-ustaških stranaka (koje se često nazivaju suverenističkima jer znaju da javno ne smiju koristiti riječi poput NDH i ustaše). Radi se o strankama kao što je danas utemeljeni Hrvatski blok Zlatka Hasanbegovića.

Eventualni formalni odlazak cijelog HDZ-a na područje radikalne nacionalističke desnice značio bi ne samo gubljenje HDZ-ova identiteta kao narodnog pokreta, nego i prestanak postojanja jedine hrvatske popularne konzervativne stranke. Karamarkov novi dolazak na poziciju predsjednika HDZ-a zapravo bi formalno označio raskol hrvatske političke i društvene pozornice na proustašku i na onu koja se pokušava suprotstaviti ustaškim tendencijama.

Zašto Tomislav Karamarko to uopće radi?

Tomislav Karamarko nije neinteligentan čovjek. Naprotiv. Ovaj bivši najbliži suradnik Stjepana Mesića, koji je u kasnim srednjim godinama postao ekstremni nacionalist, lako može izračunati posljedice upuštanja u utrku za predsjednika HDZ-a. Karamarku nije teško predvidjeti da bi takvim potezom samo pogoršao ionako napete međunacionalne odnose u zemlji te da bi mogao teško i dugoročno kompromitirati Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Stoga zaista valja postaviti pitanje zašto Tomislav Karamarko kani poduzeti nešto toliko štetno za njegovu stranku, za hrvatsko društvo, ali i za njega osobno. Jer, nakon vjerojatnog poraza na unutarstranačkim izborima, Tomislav Karamarko, u svojoj šezdesetoj godini, bit će zauvijek politički mrtav.