Zašto predsjednica sad napada Vladu? To joj je jedina šansa da dobije izbore

Rejting Vlade je loš, predsjednik Vlade već je dulje vrijeme najnepopularniji političar u Hrvatskoj, a popularnost HDZ-a na najnižim je razinama unatrag tri i pol godine. I što u takvoj situaciji predsjednica može učiniti? Ona mora napasti Vladu. To je jedini logičan potez, kako bi se distancirala od njih. No, Plenković nema nikakva razloga da se osjeća ugroženim zbog predsjedničinih kritika. On zna da mu je ona jedina prihvatljiva opcija

Hrvatska se javnost ovih dana uzbudila zbog novih rafala ispaljenih s Pantovčaka na Markov trg. Skoro svi mediji tvrde kako Kolinda Grabar Kitarović nikada tako žestoko nije napala Vladu Andreja Plenkovića, pa zaključuju da je riječ o vrlo teškom sukobu unutar iste političke grupacije, budući da će Kolinda Grabar Kitarović izaći na predsjedničke izbore kao kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Andreja Plenkovića. Ali, obična matematika jasno pokazuje da se tu ne radi ni o kakvom stvarnom sukobu. Kolinda Grabar Kitarović trenutno je relativno nepopularna. Njen approval rating pao je ispod pedeset posto, što se njenom prethodniku Ivi Josipoviću skoro nikad nije dogodilo (Josipović je, dobrim rejtinzima usprkos, izgubio izbore baš protiv Kolinde Grabar Kitarović). Mora se distancirati od Vlade Međutim, rejting Vlade još je mnogo lošiji od rejtinga predsjednice Republike. Predsjednik Vlade već je dulje vrijeme najnepopularniji političar u Hrvatskoj. Uz to, popularnost HDZ-a na najnižim je razinama unatrag tri i pol godine. Predsjednica, sa svojim lošim brojkama, i dalje je znatno popularnija od Vlade i od Hrvatske demokratske zajednice. I što u takvoj situaciji predsjednica može učiniti? Ona mora napasti Vladu. To je jedini logičan potez, što ga Pantovčak treba poduzeti uoči predsjedničke kampanje. Da ne bi postala još nepopularnija, predsjednica se naprosto mora distancirati od Vlade. Kolinda Grabar Kitarović i njeni suradnici znaju da se ne smiju identificirati s Vladom, jer to vodi u daljnje rušenje njenog rejtinga. Prekjučerašnji rafal bio je tek uvod Stoga je prekjučerašnji rafal s Pantovčaka tek uvod u tešku raketnu vatru, kojoj će Vlada vjerojatno biti izložena u idućih nekoliko mjeseci, dok ne počne formalna kampanja za predsjedničke izbore. U tom će razdoblju Kolinda Grabar Kitarović pokušati mobilizirati što više glasova s radikalne desnice, koja ne podnosi Plenkovića. Baš zbog tih glasova, predsjednica je najavila da će se večeras pojaviti na Thompsonovu koncertu u Splitu, što je jako nedržavnički potez. Naime, predsjednica Republike Hrvatske nikad i ni u kakvim okolnostima ne smije doći na proustašku javnu manifestaciju, jer tako duboko kompromitira hrvatske državne interese. No, Kolinda Grabar Kitarović to ionako ne razumije, a i da razumije, ne bi se zbog toga zabrinjavala, budući da ona, kao i cijela jedna generacija trumpističkih političara, posjeduje specifičan predatorski instinkt koji pojedinog političara navodi da zanemaruje opće i državne interese, na račun osobnih interesa. Plenković se ne treba osjećati ugroženim Razvidno je, dakle, da Kolinda Grabar Kitarović nije nikakva državnica, nego tek jedna od sudionica u borbi za preživljavanje, unutar reality showa trumpovske, putinovske i brexitovske politike. No, ovdje je najvažnije istaknuti da ni sam Andrej Plenković nema nikakva razloga da se osjeća ugroženim zbog predsjedničinih kritika. Prvo, Plenković se već dugo želi riješiti nesretnog ministra zdravstva, tako da mu zahtjev s Pantovčaka za Kujundžićevom smjenom zapravo dubinski odgovara. Drugo, i važnije, Plenković će se u zadnjim mjesecima svog izrazito nepopularnog i velikim dijelom neuspješnog mandata suočiti s novim predsjednikom Republike Hrvatske. Plenković sigurno ne želi da to bude Zoran Milanović, jer bi ga Milanović iz dana u dan maltretirao u medijima, ali i u finim, za javnost nevidljivim elementima visoke politike i kompleksnih podjela ovlasti u pojedinim segmentima državne uprave. Andrej Plenković također ne želi da Miroslav Škoro postane predsjednik Republike, jer bi to značilo trijumf radikalne desnice, što bi ugrozilo sam opstanak HDZ-a, dok bi Plenkovića zauvijek izbacilo iz ozbiljne politike. Grabar Kitarović mu je jedina opcija Kolinda Grabar Kitarović jedina je opcija za predsjednicu Republike, koja, zapravo, ne ugrožava Plenkovića i njegovu verziju Hrvatske demokratske zajednice. Stoga je više nego logično da se predsjednik Vlade ne osjeća ugroženim najnovijim napadima predsjednice Republike na Vladu. On takve poteze vjerojatno pozdravlja, jer je Andreju Plenkoviću u strateškom interesu da Kolinda Grabar Kitarović pod svaku cijenu, uključujući cijenu teških napada na Vladu, osvoji još jedan predsjednički mandat. Zbog svega toga, sukobe Pantovčaka i Markova trga u idućih nekoliko mjeseci valja ignorirati ili ironizirati. Sve bi drugo bilo upravo infantilno naivno. Ivan Violić