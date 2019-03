Zbilja nije bilo lagodno slušati verbalnu agresiju ministra prema jednoj od najboljih TV novinarki

Scena je izgledala pomalo nadrealno. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Damir Mektić na skoro proljetnom suncu, s otkopčanim prvim gumbom košulje i slično razbarušenim rečenicama, govori o “brutalnoj, nerazumnoj i glupoj aktivnosti Tužiteljstva BiH”. Ha?!

Ta aktivnost je traženje da Tužiteljstvu dostavi diplome za ljude zaposlene u ministarstvu i agencijama. Šezdesetak komada. Čovjeku odmah padnu na pamet lažne diplome u školama koje su otkrivene posljednjih mjeseci u Hrvatskoj. Ne i gospodinu ministru: “To je pokušaj odmazde prema sigurnosnim agencijama, jer mi radimo svoj posao, a na to nema nikakvog odgovora Tužiteljstva (…) Ovo je veliki problem. Sigurnosni sektor u BiH nema povjerenja u ovo Tužiteljstvo i ove tužitelje”. Ha?!!!

Može li netko zamisliti, recimo, Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, kako, odbijajuću neki zahtjev DORH-a daje izjavu o tome da MUP nema povjerenja u tužiteljstvo? Ili nešto slično iz usta, primjerice, ministra obrane Damira Krstičevića? Instinktivni odgovor je “ne” i zahvalnost što je ova zemlja ipak napravila neki napredak u temeljnim demokratskim principima poput neovisnosti institucija.

A onda se dan nastavio…

Slika 1 – Lora Vidović

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović je danas potvrdila kako još uvijek, dva tjedna nakon njenog zahtjeva, nije dobila nikakav odgovor na pitanje je li policija postupala nakon Thompsonovog uzvikivanja “Za dom spremni” na koncertu i kasnije objave tog pozdrava na Facebooku. Ništa. Poslala je požurnicu.

S obzirom na to da joj ista ta policija nije dozvoljavala uvid u policijski sustav u policijskim upravama koje su pod pritiskom migranta, ignorancija sustava prema pučkoj pravobraniteljici nije novost. Što je ne čini, jasno, nimalo prihvatljivijom.

Slika 2 – Nataša Novaković

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je u studenom prošle godine postupak zbog toga što je izaslanstvo HDZ-a na sastanak Europske pučke stranke putovalo u Helsinki – Vladinim zrakoplovom. Predsjednica tog povjerenstva Nataša Novaković gostujući jutros na televiziji N1 izjavila je kako imaju problema s prikupljanjem dokumentacije. S tijelima vlasti su već izmijenili nekoliko dopisa, a da nisu dobili nikakve točne informacije o onome što ih zanima. “Ono što je najgore i što nas je zabrinulo je da nas je Vlada nakon trećeg dopisa pitala zašto to nama treba. Mi smo neovisno tijelo, imamo pravo tražiti dokumentaciju, nema se što ispitivati zašto to nama treba. Baš to je bio odgovor Vlade na dopis. Vlada Republike Hrvatske nam od svih dokumenata koje smo tražili nije dostavila ništa, dali su samo općenito očitovanje”, kazala je Novaković.

Još jednom, malo sporije – Vlada RH je neovisnom tijelu odbrusila da što im uopće trebaju podaci o putovanju HDZ-ovaca na stranački sastanak – Vladinim avionom! Dakle, onim čiji troškovi se pokrivaju iz državnog proračuna. Državnog, ne stranačkog.

Slika 3 – Danka Derifaj

Prije današnje sjednice Vlade grupa novinara je tradicionalno “zaskakala” ministre s aktualnim pitanjima. Novinarka RTL-a Danka Derifaj pitala je ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića zašto ne provode transparentno uspostavu Centra za radioaktivni otpad u Čerkezovcu. “Ministarstvo već dogovara preuzimanje nekog objekta, a naša javnost o tome ništa ne zna”, kazala je Derifaj. Kad je ministar odgovorio da nema preuzimanja, izvadila je papir o sastanku koji su oko preuzimanja vojnog objekta u Čerkezovcu nedavno održale delegacije ministarstva zaštite okoliša i obrane. Ćorić se malo iznervirao. “Da li vi na RTL-u možda imate rješenje za radioaktivni otpad”, zajedljivo je i povišenim tonom poručio novinarki te je uputio da ne bude zlonamjerna.

Ali, nije se tu zaustavio. “Moje ministarstvo radi odgovoran posao. Da ne radi, ne bi imali o čemu sa mnom razgovarati”, kazao je. Na odgovor novinarke da i ona radi svoj, Ćorić je sad već vidno iziritiran uzvratio: “Ne, ne radite ga na adekvatan način, zato što ste izišli s krivom informacijom”, tvrdio je Ćorić, pričajući kako do primopredaje može doći danas ili za šest mjeseci.

A onda je do kraja izgubio živce. “Ja vas molim da se ispričate jer ste imali krivo pitanje! Sugerirali ste da smo učinili nešto transparentno (op.a. – okej, valjda je htio reći netransparentno), a to se nije dogodilo”, govorio je Ćorić sad već na rubu vike.

“Ili…”, podviknuo je strogo gledajući prema novinarki, “imate nešto drugačiju…”, kazao je i odjednom se, promijenivši izraz lica u prijazan osmijeh, okrenuo prema ostalim novinarima.

Hrvatska od suhog zlata

Dakle, resorno ministarstvo daleko do očiju javnosti i bilo kakve javne rasprave priprema preuzimanje vojnog objekta za odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearke Krško. Resorni ministar novinarku koja je doznala za rabotu oko Čerkezovca – i za to ima dokumente – napada kako loše radi svoj posao i traži ispriku emitirajući pritom prilično nehajno prikrivenu agresiju i pitajući – zapravo također prikriveno prijeteće – ima li njen poslodavac možda rješenje za problem radioaktivnog otpada.

I to je Hrvatska danas, 15. ožujka 2019. godine, pod vladavinom “suhog zlata vrijednog” premijera. Zemlja u kojoj vlast sve češće i sve brutalnije iskazuje krajnji prezir prema demokratskim principima, neovisnosti institucija i slobodi medija. Zemlja u kojoj bi se u strukture vlasti bez problema, samo da malo pažljivije zakopča košulju, uklopio i kadar profila Dragana Mektića.