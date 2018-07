Da, da, u pobjedi treba biti velik, ali kako se jutro poslije ne smijati forama na It’s coming home?

Engleska je sinoć igrala polufinale prvi put još od Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine. Put do finala, koje Englezi sanjaju još od 1966. godine kada su ga igrali posljednji put, prekinula im je, znamo, Hrvatska.

Upravo su to iščekivanje i euforija iznjedrili jednu od boljih stvari internetske kulture u posljednjih par tjedana, meme It’s coming home. Radi se ustvari o navijačkoj pjesmi Three Lions benda The Lightning Seeds, koja je izdana za europsko nogometno prvenstvo 1996. godine.

It's coming to Peckham Da, ima ovih engleskih 'memeova' k'o piljevine i već su malo dojadili koliko god ih ima dobrih, ali ovog moramo podijeliti jer ono, Mućke. :D Objavljuje Telesport.hr u Četvrtak, 5. srpnja 2018.

Stvoren je novi kontra-meme

Negdje oko grupnih faza natjecanja počeli su se pojavljivati memeovi s tom pjesmom, često namontiranom preko nekog drugog memea, videa ili slike. Tjedan dana mogli smo svjedočiti jednoj od viralnijih zezancija, koja je ušla u uho i onima koji ne gledaju nogomet.

Tom memeu, kao i engleskom nogometnom snu, presudili su svojim golovima Mandžukić i Perišić. Međutim, kako to već biva na internetu, stvoren je kontra-meme, s kojim se ljudi ustvari rugaju Engleskoj bahatosti. Naravno, izvukli smo neke najbolje.

It's not coming home.

But we are. — Piers Morgan (@piersmorgan) July 11, 2018

Alexa please play Not Coming Home by Maroon 5 everytime an England fan breathes — 𝒞𝒽𝓊𝓉𝓃𝑒𝓎 (@ChutneyKarti) July 12, 2018

What's common between the rescued Thai boys and the England national football team? – Both didn't deserve to be where they were for 18 days

– THEY'RE BOTH FINALLY COMING HOME — Samir Bhatia (@SamirBhatia8) July 12, 2018

'Come pick me up mum, we're coming home' pic.twitter.com/qbA2hAcNDb — Babalola Oladapo (@Emperor_derek) July 12, 2018

Rakitic: **Tongue Out** 'Its Not Coming Home' Dele Alli: "You Say What" Rakitic: 'You're Going Home' Dele Alli: Are You Mad? Are Are You Mad?? pic.twitter.com/HuuabOwk3z — 👦🏾| Read Bio | 🙏🏾| #EndSARS | (@OneXMind) July 12, 2018

England fans deleting all their “its coming home” tweets like. pic.twitter.com/jj8SNS7CtK — Football Videos (@FootballVideos) July 11, 2018

It's coming home

It's coming

Its co

It's c

It's croatia 😂😂😂 — subrat parida (@subratp85768956) July 12, 2018

Day 1 of It's Not Coming Home pic.twitter.com/kAsuW9OsT8 — Jesse Muhwezi (@JesseMuhwezi) July 12, 2018

What England thought will be coming home vs What will be coming home#CROENG 😂😂😂 pic.twitter.com/JKauSoe7KI — Mad E'Leine 🧙🏼‍♀️🇳🇬 (@badgalmaddie_) July 11, 2018

When you realize it's not coming home. #Eng pic.twitter.com/erZdQDuay6 — A L i | #MerciArsène (@aliyousif911) July 12, 2018

England: It's coming home, football is coming home Mandzukic: pic.twitter.com/2huaFx9dnh — Ed (@Edwin_Melusi) July 11, 2018

It's Finally Coming Home …. pic.twitter.com/uocgKQInOC — Football Stuff 🏆 (@FootbalIStuff) July 11, 2018