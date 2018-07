ESPN ima intrigantnu tezu zašto Hrvatska tako rastura: radi laži, obmana i kolektivne koncentracije

Današnja naslovna priča američkog ESPN-a je, naravno, hrvatski trijumf u polufinalu Svjetskog prvenstva, a autor Gab Marcotti ima intrigantnu tezu o razlozima iza rezultata Hrvatske. “Kazat će vam da se radi o tome tko to želi više. Nije. Ne možete doći do polufinala Svjetskog prvenstva, ako to očajnički ne želite”, piše Marcotti, dodajući kako su i hrvatski i engleski igrači u 120 minuta pokazali veliku, očajničku želju i glad.

Ne radi se, dakle, samo o želji, već o očajničkim lažima i obmanama. “Laži koje govorite vlastitom tijelu kako biste ga uvjerili da niste došli do kraja. Laži koje si govorite kako biste se uvjerili da možete uhvatiti još jednu loptu ili spriječiti protivničko dodavanje. Najviše od svega, radi se o vjerovanju da možete nastaviti, kroz teške noge, strahovitu bol i nedostatak zraka. I postići sve to kroz bistar um”.

‘Lagali su svom izborniku kao što su lagali sebe’

Hrvatski um, za razliku od engleskog, pišu, postajao je sve bistriji i mirniji kako je utakmica odmicala, bez obzira na evidentnu bol, umor i povremene greške. Upravo o tome govorio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić, smatra ESPN, kada je kazao da nije imao koga mijenjati. Kad god bi pokušao, igrači bi mu rekli da se osjećaju dobro i da je sve OK, iako su morali biti umorni, izubijani i poluozlijeđeni. “Kako bih to mogao učiniti? Kako bi im trebao reći da to što osjećaju nije stvarno?”, pitao se Dalić.

“Vidite? Lagali su svom izborniku isto kao što su lagali sami sebe”, piše ESPN, “i kao da su jedan drugog hranili tom energijom i velikom obmanom”. Hvale nevjerojatan, nadljudski trud Domagoja Vide, Ivana Rakitića, Luke Modrića, koji se tijekom utakmice pretvarao u kolektivnu koncentraciju hrvatske reprezentacije. To je puno više od puke želje za uspjehom.