Još samo malo o onoj ruci: zašto nije bio penal i zašto ga je Pitana ipak dosudio

Naprosto moramo potrošiti još nekoliko redaka na ključni trenutak sinoćnje utakmice, igranje rukom Ivana Perišića. Najveće pitanje o kojem svi debatiraju jest je li glavni sudac uopće trebao gledati usporenu snimku, ili su mu, po naputcima VAR-a, trebali pustiti isključivo snimku u normalnoj brzini. Kao što piše cijenjeni sportski novinar Duncan Castles, u pravilima VAR-a stoji da suci mogu odabrati žele li reprize gledati u normalnoj ili usporenoj brzini.

No, naputak je da se glavnom sucu usporena snimka prikazuje isključivo za procjenu fizičkog kontakta među igračima ili kontakta ruke i lopte, a ne za procjenu je li igranje rukom bilo namjerno. Razlog je jednostavan: u usporenoj snimci znatno je teže razaznati je li Perišić uistinu, u manje od sekunde, ispružio ruku kako bi zaustavio loptu koja ide prema golu, ili ga je ona naprosto slučajno pogodila. Za dosuditi kazneni udarac, sudac bi morao biti siguran u namjeru igrača da rukom zaustavi loptu, nije dovoljno što ga je lopta evidentno pogodila.

VAR was supposed to remove doubt, controversy, big errors. Instead the system led to the most controversial penalty in World Cup Final history, with a referee clearly in doubt making a decision following slow-motion footage he shouldn’t have been shown. #FRA #CRO #WorldCup pic.twitter.com/H6Fxg3NtZP

— Duncan Castles (@DuncanCastles) July 15, 2018