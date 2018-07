Ovih dana zbilja vlada pozitiva; Rakitić kaže da će svi slaviti s Đokovićem, ako dobije Wimbledon

Ivan Rakitić danas je dao nekoliko izjava na press konferenciji. Jedan brazilski novinar počeo ga je ispitivati o izjavi Novaka Đokovića da će navijati za hrvatsku reprezentaciju. Novinar je Rakitića zamolio da komentira reakcije ljudi iz Srbije koji su Đokovića nakon tog istupa prozvali idiotom i tako dalje.

Ako će on, slavit ćemo i mi

“Da budem iskren, u Wimbledonu i ja navijam za njega. Volio bih da i on stigne do finala, da imamo zajedno velik dan u nedjelju”, rekao je Rakitić. “Prije svega, ljudi smo i to što je jednom bilo moramo na pozitivan način zaboraviti ostaviti iza sebe”, dodao je. Za njega, kaže, Novak Đoković fantastičan sportaš, a još veći kao osoba, kao čovjek. “Želim mu svu sreću i, ako će on slaviti u Wimbledonu, slavit ćemo i mi uz njega”.