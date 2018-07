Zašto Modrić s loptom djeluje tako prirodno? Jer je, kao dječak u prognaništvu, bio slabiji i manji od svih

Luka Modrić apsolutni je hit svjetskog prvenstva – još uoči jučerašnje utakmice, engleski mediji upozoravali su kako je riječ o najrasnijem igraču preostalom na Svjetskom prvenstvu, nakon ispadanja Lea Messija, Cristiana Ronalda, Tonija Kroosa i španjolske reprezentacije. Modrić je, doznat ćemo to jutors, pretrčao apsolutno najviše od svih igrača na prvenstvu – nevjerojatna 63 kilometra – a nakon povijesnog izbacivanja Engleske i ulaska u finale, društvene mreže krcate su pričama o hrvatskom kapetanu.

Ozbiljno se priča o Modriću kao najboljem igraču turnira, a od jutros se šeraju njegove fotografije iz ranog djetinjstva, uz brzinsko prepričavanje biografije: rat, granate, ubijeni djed, treneri koji su ga zamalo odvratili od igranja nogometa.

When he was 6, his grandfather was shot dead.

His family became refugees, in a warzone.

He grew up to the sound of grenades exploding.

Coaches said he was too weak and too shy to play football.

Today, Luka Modric just led Croatia its first ever #WorldCup final.#CROENG pic.twitter.com/plOsy9nQcq

