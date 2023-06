Vlasnici su se u svoj novi dom na Jarunu uselili prije nekoliko mjeseci. Jako su zadovoljni, a bit će vam jasno i zašto čim pogledate fotografije

Iz arhitektonskog studija 4 UHA za početak poručuju kako je svaki projekt na kojem rade potpuno drugačiji. Zašto je to tako, odgovor je vrlo jednostavan – jer svaki tlocrt, stan, kuća, čestica, klijent i budžet imaju svoju priču. I to priču u kojoj mogućnosti usklađuju sa željama. Upravo iz tog razloga gotovo im nikad posao koji rade ne dosadi, a faze za koje ih dosad klijenti angažiraju su doista šarolike – od analize mogućnosti, preko idejnih rješenja, idejnih, glavnih, izvedbenih projekata, projekata interijera, nadzora itd.

No, kada dobiju mogućnost pratiti cjelokupan proces stvaranja budućeg doma na mjestu gdje su nekad bili samo zidovi (ili često niti oni), to smatraju velikom privilegijom. Upravo takav bio je ovaj šarmantan zagrebački stan na Jarunu koji vam predstavljamo za koji govore kako im je bilo zadovoljstvom na njemu raditi i čiju su izvedbu pomno pratili, od prvih idejnih skica pa sve do opremanja interijera namještajem po mjeri.

Od zidova do modernog obiteljskog doma

Riječ je o ukupno 90 stambenih s dodatnih 20 terasnih četvornih metara na posljednjem katu zgrade koji su doživjeli svoje interijersko ‘novo proljeće’, a u koji su se vlasnici zadovoljno uselili prije nekoliko mjeseci. Obilazak stana uz detaljno objašnjenje arhitektonskog tima koji čine Mislav Bašić, Monika Lepen Terihaj i Nenad Špoljarić, započinjemo na najlogičnijem mjestu – njegovom ulazu, gdje su, kako govore projektanti, htjeli maksimalno iskoristiti izduženi hodnik, a istovremeno vizualno zaštititi onaj privatniji, dnevni dio stana od direktnih pogleda s ulaznih vratiju.

Zgodna interijerska rješenja za uspostavljanje zona

Kombiniranjem horizontalno postavljenih metalnih šipki i drvenih kutija dobili su polupropusnu vizualnu barijeru. Ona se s jedne strane efektno uklapa u moderan stil uređenja interijera, a s druge jasno određuje granice ulaznog i dnevnog dijela prostora. Kuhinja, s druge strane, s privatnošću nema baš nikakvih problema. Štoviše, ona je svoju vlastitu, privatnu nišu potpuno iskoristila. Uz visoke i niske elemente te dvokrilni hladnjak, u nju su uklopili i mali, hedonistički osvježivač vinskih boca. Dodali su ondje i uvijek potreban spremišni prostor te prostrani blagovaonski šank.

Kombinacija drvenih i sivih tonova te tekstura

“Osnova dizajna namještaja po mjeri su čiste bijele i sive plohe te toplina drva koje su se iz kuhinje proširile čitavim stanom. Da prostor ne bi ostao monoton i savršeno pastelan pobrinuli su se detalji i komadi namještaja jarkih boja te upečatljiva i dinamična rasvjetna tijela” nastavljaju arhitekti iz 4 UHA te dodaju kako je roditeljska spavaća soba dizajnirana jednako moderno, a uključuje walk in ormar, veoma elegantnu kupaonicu. I tu je viđena spomenuta kombinaciju drvenih i sivih tonova te tekstura, dok su odaje namijenjene najmlađim članovima obitelji spretno odigrale interijersku igru kontrasta, boja i geometrijskih oblika.

Terasa kao glavni adut

Jednostavan dizajn, optimalna doza dekora, element šipki i letvica, korištenje staklenih i reflektirajućih površina te snaga dobrih detalja pokazali su se u ovom slučaju kao dobitna kombinacija koju su iz 4 UHA prenijeli i na vanjski dio stana – prekrasnu, prostranu terasu za koju bismo mogli reći kako je itekako vrijedan akcent ovog modernog doma. Za kraj, ponosni na svoj rezultat, arhitekti dodaju kako je u svemu tome ipak najljepše za vidjeti zadovoljna lica investitora, a sada i čitatelja. Pogledajte o čemu je riječ!

