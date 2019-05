Bebu alpaku odbacila je mama. Sad živi na farmi, najbolja frendica joj je ćelava mačka kojoj voli žvakati uho

View this post on Instagram

Catch me if you can! Moushi & Snoes 😍 . . #alpacasofinstagram #alpaca #alpacas #alpacababy #love #tagyourit #cute #pet #petsofinstagram #socute #cute #pet #petsofinstagram #sweet #adorable #alpacasofinstagram #alpacalover #floofinstagram #kiss #petstagram #chihuahua #powderpuff #cutedogs #dog #dogs #puppy #puppies #catch #catchmeifyoucan . . . . Muziek: Wanna Musicus: @iksonofficial