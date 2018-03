Bila bi šteta da propustite ovaj divan moment u kojem pas uspije samog sebe probuditi hrkanjem

Vjerojatno ste u životu, barem jednom, doživjeli scenu u kojoj netko (možda vi sami?) zahrče toliko silovito da samog sebe probudi. E pa, možda vam je to bilo urnebesno, no bojimo se da nije moglo biti ni približno smiješno kao trenutak u kojem se to događa ovom psu.

Moose je mješanac pit bulla i zlatnog retrievera koji je prije nekoliko dana posve mirno zadrijemao pored svoje vlasnice. Srećom, ona ga je snimala. Pa je tako ulovila predivan moment u kojem Moose samog sebe prestraši hrkanjem i trgne se iz sna.

Mooseu se to, zapravo, događa često

Kratki video je u tri dana retvitan više od 100 tisuća puta te ima više od 200 tisuća likeova, a njegova vlasnica, koja se na Twitteru pojavljuje kao Lex iz Bowling Greena (Ohio), među komentarima ispod videa je nekome odgovorila da je zapravo vrlo uobičajeno da Moose samog sebe probudi hrkanjem.