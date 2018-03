Bili smo u Haustor Hausu, novom restoranu u Masarykovoj koji, ako nas pitate, zvuči obećavajuće

Prije nekoliko tjedana u Masarykovoj je otvoren Haustor Haus, restoran koji, po onome što zasad tvrdi njegov vlasnik, zvuči obećavajuće: “Nećemo ništa komplicirati. Samo želimo da ljudi dobro jedu i da to ne košta previše”, kaže nam. Čovjek s kojim pričamo je Lovro Smetiško, prilično mladi chef (ima 27 godina), koji za sebe kaže da ipak ima dosta godina iskustva.

Inače, Smetiško je u Švicarskoj završio hotelski menadžment na Hotel Institute Montreux. Godinu i pol je studirao u Nizozemskoj na Hotelschool The Hague, zatim je opet otišao u Švicarsku, ovog puta u kulinarsku školu Cesar Ritz u Le Bouveretu. Tamo, kaže, nije bio zadovoljan malim brojem sati tjedne prakse pa je otišao u London na Le Cordon Bleu gdje je dobio Le Cordon Bleu Grand Diplôme, odnosno diplomu za slastičara i kuhara. U međuvremenu je, kaže, radio u nekoliko europskih restorana; primjerice, u Irskoj, Francuskoj i Austriji.

Dnevni meniji, juhe, burger od patke…

Svoj prvi restoran sad je otvorio u prostoru koji ste možda upamtili po Juice & Juice baru, u Masarykovoj na broju 26. Smetiško je, naime, tamo jako volio navraćati. “Dolazio sam tamo dugo. Naprosto mi se oduvijek sviđala ta lokacija. Sad, između ostalog, nastavljamo njihovu filozofiju smoothieja”, priča nam. Na pitanje što točno možemo očekivati od njegova restorana, kaže: “Ja bih Haustor Haus opisao kao talijansko-francusku kuhinju s mediteransko-hrvatskim štihom. No, još smo u fazi soft openinga. Kuhari se uče i još se uhodavamo”.

U ponudi, recimo, za ručak imaju dnevnu juhu (porcija od 450 ml s dva komada kruha, tostirana i premazana putrom) za 20 kuna te dnevni meni u tri varijante za 45 kuna. Radi se o ribljem, mesnom i vegetarijanskom meniju koji uključuje 250 ml juhe s pravim povrtnim temeljcima, glavno jelo (primjerice, losos steak, bečki odrezak ili pohani, marinirani sejtan s pirjanim povrćem) i salatu. S promjenama sezone, mijenjat će i ponudu.

Zanimljiv nam se učinio i njihov burger od patke, mladi chef nam je opisao kako ga radi. “Konfitiram batak i zabatak, a onda čupam meso i završavam ga na tavici s cheddar sirom, parmezanom, mizuna salatom i listom od cikle. Preko toga još ide garlic aioli, odnosno, majoneza s karameliziranim pireom od češnjaka, malo limunovog soka i soli”. Poslužuje ga u krumpirovom pecivu i sa salatom, a košta 48 kuna.

Uskoro uvode doručke i večere, a kasnije tapase

U ponudi imaju i oko 40 vrsti smoothieja: 0,3 l ćete platiti 22 kune, a 0,5 l 31 kunu. Trenutno imaju oko 20 etiketa vina, a cijene na čaše su između 16 i 35 kuna. Osim trenutne ponude, kroz dva tjedna planiraju uvesti doručak, a kroz mjesec dana i večeru.

Smetiško je, priča, u prostor u Masarykovoj ušao krajem lipnja prošle godine i mijenjao, kaže, apsolutno sve. Puno toga je smislio sam, u hodu, a pomagao mu je arhitekt Matija Androić. Restoran je uređen minimalistički i posve jednostavno, što je, očito, i filozofija cijelog restorana, a trenutno mu je radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati. No, plan je uvesti wine and dine tapase te produžiti radno vrijeme do 23 sata.