Prošlog je petka u zagrebačkoj Tkalčićevoj ulici (na broju 34) otvoren fora novi dućan, Here be dragons. Predstavlja se kao ultimativno mjesto za geekove: u njemu, kako nam je pojasnio voditelj Martin Gašparić, možete pronaći suvenire, igračke, odjeću i druge drangulije iz najpopularnijih fantasy i SciFi franšiza. Inače, prvi Here be dragons otvoren je prije dvije godine u Splitu, a ideja se pojavila nakon što je Split postao jedna od lokacija snimanja vjerojatno najpopularnije fantasy serije, Game of Thrones.

“Nakon nekog vremena i dosta upita, shvatili smo da ima interesa za nešto slično i u Zagrebu. Dućan u Splitu je, zbog lokacije, dosta fokusiran na Game of Thrones, iako ima i stvari iz drugih franšiza. U zagrebačkom dućanu, osim stvari iz GoT-a, u ponudi imamo i predmete iz Harryja Pottera, Gospodara Prstenova, steampunka, raznih SF franšiza… U njemu se mogu pronaći razne igračke, igre, collectablesi, majice, hudice, nakit. Sve je to licencirana roba od službenih dobavljača”, kaže Gašparić.

Unutrašnjost je zamišljena kao tamnica

S obzirom na temu dućana, uređenje prostora bilo im je dosta bitno. “Unutrašnjost je zamišljena kao neka vrsta tamnice. Da bude malo mračno i da posjetitelji po njoj mogu sami istraživati. Da mogu sami otvarati ladice, pronalaziti što sve mogu kupiti”, kaže Gašparić. Jedan od glavnih motiva dućana je svod koji su napravili od tisuću plastičnih lubanja koje su zalijepili za strop.

Iako su dosta ograničeni prostorom, kaže da im je u planu uvijek nekako obilježavati simbolične datume, poput nadolazećeg četvrtog svibnja (May the Fourth) koji ima poseban značaj za fanove Star Warsa.

Organizirali su cosplay natjecanje

“I sada za otvorenje u petak imali smo popratni program. Došlo je dosta ljudi pa smo ih htjeli zabaviti dok čekaju u redu. Napravili smo cosplay natjecanje. Bilo je ljudi u kostimima iz League of Legends, Star Warsa, Harryja Pottera…”, priča. Cosplay je, inače, hobi u kojem se ljudi maskiraju u svoje najdraže likove iz filmova, serija, igrica ili stripova. “Ljudi kostime uglavnom rade sami. Osim toga, rade i svu opremu za lika. Ako rade nekog Jedija iz Star Warsa naprave svoj light saber ili štapić za čarobnjaka iz Harryja Pottera. Sve je ručno izrađeno, a poanta je da utjelove lika što bolje”, kaže Gašparić.

Od nekih predmeta koje imaju u ponudi su, recimo, štapić od mjesečeve ratnice koji košta 499 kuna ili prava replika mača Godrica Gryffindora za 1818 kuna te replika Glamdringa odnosno Gandalfovog mača po 1877 kuna, a mi smo u nastavku izdvojili još nekoliko stvari koje su nam se učinile fora.

Smeagol iz The Lord of the Rings

Wildwood goblet

Zmaj

Baby Groot iz Guardians of the Galaxy

Maske Game of Thrones

Zmajska glava

Thorova bista