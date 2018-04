Bivši stjuard primijetio je blesavu, ali bitnu stvar: skoro svi na letu Southwest Airlinesa krivo su stavili masku za kisik

Let Southwest Airlinesa u utorak je morao prisilno sletjeti, nakon eksplozije lijevog motora. Šrapneli su probili dijelove zrakoplova, izbijen je jedan od prozora, zbog čega je u kabini došlo do naglog pada tlaka. Jedna osoba je poginula. Pilotkinja koja je upravljala zrakoplovom, a koji je letio iz New Yorka za Dallas, uspjela ga je prizemljiti u Philadelphiji.

Jedan od putnika, Marty Martinez, objavio je na Facebooku slike i snimku događaja, na kojima se vidi da su u trenutku incidenta odmah ispale maske s kisikom. Bobby Laurie, nekadašnji stjuard koji sad ima svoju TV emisiju, objavio je jednu od Martinezovih fotografija na Twitteru, uz malu, ali dosta važnu napomenu.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm

