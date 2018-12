Petnaestogodišnja aktivistica Greta Thunberg stala je pred šefove i predstavnike svjetskih zemalja na klimatskoj konferenciji UN-a COP24, koja se dva tjedna održavala u Katowicama u Poljskoj, i održala jedan od najmoćnijih govora o klimi koje ćete vjerojatno ikad čuti.

“Godine 2078. proslavit ću 75. rođendan. Ako ću imati djece, možda će oni taj dan provesti sa mnom. Možda će me pitati za vas. Možda će me pitati zašto niste ništa poduzeli, dok je još bilo vremena”, rekla je Thunberg u srijedu, dvorani prepunoj dužnosnika.

"You say you love your children above all else, yet you are stealing their futures right before their very eyes," – This 15-year-old activist @GretaThunberg just called out world leaders for their global inaction on climate change. pic.twitter.com/7F3F3Lw7L2

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 14, 2018