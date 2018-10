Ovaj tjedan javili su nam se stanari jedne zgrade na Jarunu, poslali su nam fotografije gomile smeća koje stoji nasred ceste, a koje Čistoća nije htjela pokupiti. Kako su nam objasnili stanari četverokatnice na broju 57 u ulici Hrvoja Macanovića, radi se o smeću pored kojeg je zagrebačka Čistoća samo prošla, pokupila smeće koje je bilo u obližnjem kontejneru, a koje se inače drži pod ključem, i naprosto produžila svojim putem. Iz nekog razloga, ovu gadnu hrpicu nisu htjeli dirati.

“Malo me šokiralo kad sam to vidjela, nije mi baš jasno zašto tako selektivno skupljaju smeće. Ova hrpa se nalazi nasred ceste, ružno je za vidjeti i nije baš sigurno za ljude”, priča nam čitateljica A.P., čija mama, 63-godišnja Nevenka, živi u spomenutoj zgradi.

Smeće bacaju ljudi iz obližnjih zgrada i s placa

Naime, stanari inače svoj otpad bacaju u kontejnere koji se zaključavaju i koji se nalaze u blizini zagrade. I ono se uredno odnosi. No, prošloga je tjedna rapidno počela rasti ova hrpa pored kontejnera za selektivni otpad, a koji se nalaze u neposrednoj blizini zgrade.

“Stanari su se dogovorili da natkriveni kontejneri budu pod ključem. Komunalci imaju ključ, dođu, isprazne kontejnere i to je to. Tako su i nedavno bili i ispraznili te kontejnere, ali ljudi, možda i iz okolnih zgrada ili s obližnje tržnice, smeće su ostavljali izvan kontejnera s ključem. Čistoća je to ignorirala i samo ostavila da se dalje gomila”, pričaju nam A.P. i gospođa Nevenka.

Čistoća je brzo nakon upita reagirala

Smeće je, naravno, stanarima smetalo, u blizini se igraju djeca i šeću psi, a problematični su i nametnici. “Ključ za smeće dobili smo upravo zato jer su se tamo kod smeća već pojavili štakori. No, neki su ljudi lijeni pa im se ne da staviti ga unutra, a tu je blizu i plac pa nam i to smeće dovoze, kao i susjedi iz kuća”, priča gospođa koja u zgradi živi više od 30 godina.

Ipak, Čistoća se nije posve oglušila na njihov problem: kada je smeće postalo neizdrživo stanari su im se požalili, isti dan kad im je i Telegram doduše poslao upit, nakon čega su ipak izašli na teren i pokupili smeće.