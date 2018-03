Čuli ste za The Garden Brewery; e pa sad su isti ljudi otvorili bistro u Preradovićevoj. Navratili smo

Vjerojatno ste čuli za The Garden Brewery, sad već prilično popularnu craft pivovaru/pivnicu na Žitnjaku; e pa ljudi koji stoje iza nje sad su u centru Zagreba otvorili bistro. The Garden Bar & Kitchen otvoren je u petak, u Preradovićevoj 12, a zamišljen je kao mjesto s jednostavnom kuhinjom u kojem ćete moći pojesti nekoliko konkretnih jela, no s većim naglaskom na tapasima.

Nick Colgan, inače organizator Garden festivala i poduzetnik koji stoji iza cijele priče, objasnio nam je da su, pored prostora na Žitnjaku, željeli otvoriti nešto ambiciozno i u centru Zagreba. “Sljedeći mjesec bismo trebali otvoriti u Čakovcu, a zatim, nadamo se, u Londonu, možda i u Budimpešti. Bit će to lanac našeg brenda”, rekao nam je Colgan koji je novi lokal otvorio u 220 kvadrata, odmah do kultnog Alcatraza.

Priska Thuring im je radila jelovnik

Za razliku od njihovog The Garden Breweryja na Žitnjaku, lokal u Preradovićevoj je koncipiran više poput bistroa. Jelovnik su napravili uz pomoć Priske Thuring, koja je do danas bila chefica restorana Dubravkin put. Nju su angažirali kao konzultanticu The Garden Bar & Kitchen kuhinje, dok je glavna chefica bistroa Anja Alduk. Zajedno su napravili mali, jednostavan jelovnik koji će imati svega nekoliko glavnih jela, poput ramsteka ili piletine u, recimo, indijskom umaku, te će se više bazirati na malim zalogajima, odnosno, tapasima.

Od tapasa na jelovniku imaju, na primjer, nachose, popcorn karfiol, popcorn piletinu, čips od batata… Cijene jela su između 50 i 80 kuna, a sva hrana je, kažu, usklađena sa 16 vrsti piva koje imaju u ponudi, a čije su cijene od 18 do 29 kuna.

Svaki tjedan nastupa drugi DJ

“Preradovićeva je uzbudljiva ulica i učinila nam se kao idealno mjesto. S uređivanjem smo počeli prije otprilike 4 mjeseca. Ne radi se o velikom prostoru, ali nam je ipak uzelo vremena. Najveći problem smo imali s uređenjem vanjskog pročelja. Kako se radi o zaštićenoj zgradi morali smo prilagoditi izgled tako da svi budu zadovoljni”, priča nam Colgan kojem je u uređenju pomogla arhitektica Željka Pavlinović.

Prostor od 220 kvadrata ima galeriju, svaki dio ima 50 sjedećih mjesta, a isto toliko ljudi bi, kažu, trebalo stati i na terasu. Svaki tjedan bi, najavljuje Colgan, trebali nastupati razni DJ-jevi, a radno vrijeme lokala je od ponedjeljka do srijede od 8 do 24, od četvrtka do subote od 8 do 01, a nedjeljom od 10 do 22 sata.