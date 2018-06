Volimo Facebook grupu Zakaj volim Zagreb. Recimo, danas se tamo vodi zabavna rasprava o tome koliko je stara jedna tramvajska karta. Naime, cura po imenu Antonia Kravaršćan podijelila je fotografiju stare ZET-ove karte koju je pronašla, kako nam je rekla, u džepu nekih starih hlača prilikom ljetnog čišćenja ormara.

Rekla nam je kako misli da je ona mlađa od ove karte. “Ja sam 95. godište, a neki iz grupe Zakaj volim Zagreb misle da je karta čak iz 1994. godine”. Ispričala nam je i kako je pronašla staru kartu. “Preuređujemo jednu sobu u kojoj je bio ormar sa starim stvarima koje ćemo sad donirati jer su očuvane. U jednom trenutku je slučajno iz jednih hlača nešto izvirilo. I to je bila ova karta, nevjerojatno dobro očuvana”, ispričala nam je.

Zna li netko iz koje godine je ova ZET karta? Objavljuje Antonia Kravaršćan u Nedjelja, 24. lipnja 2018.

Godina iz koje datira karta i dalje je misterij

Ne zna iz koje je godine pa je u grupi pitala za pomoć. Javilo se na desetke ljudi, svi nagađaju, no nitko sa sigurnošću ne može reći iz koje je godine. Na karti piše da je kupljena izvan vozila i to za prvu zonu, da košta 4,50 kuna i na njoj je otisnuto još nekoliko brojeva. Recimo, gospođa Josipa Talargić napisala je da misli da je karta iz razdoblja od 1993. do 1994. godine, na što joj se netko javio u komentaru ispod da su, u to vrijeme, valuta plaćanja u Hrvatskoj bili dinari pa da karta ipak datira iz razdoblja od 1996. do 1997. godine.

Dosta ljudi se slaže s njom i misli da se radi o drugoj polovici devedesetih. Međutim, kuna je kao hrvatska valuta plaćanja doista uvedena 1994. godine pa se ne isključuje šansa da je karta zbilja starija od djevojke koja ju je pronašla. Neki misle da se radi o karti iz 2009. godine, no tad je cijena karte bila nekoliko puta veća. Kako je netko napisao, 2009. godine karta je koštala čak 12 kuna. Gospođa Snježana Ivanović razjasnila je da se radilo o tramvaju broj 12, no godina iz koje je ova karta i dalje je mali misterij, pa ako vi znate slobodno uskočite.