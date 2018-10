Dečko je pokušao zapaliti par paukova u kući pa sad kuće više nema. Snažno sugeriramo da ne koristite njegovu metodu

Ako vidite pauka u kući, snažno sugeriramo da preskočite metodu ovog mladog gospodina koji je neki dan uspio zapaliti kuću svojih roditelja kad je pokušao napasti nekoliko paukova aparatom za zavarivanje. Dvadesettrogodišnjak je, naime, u utorak navečer čuvao kuću svojih roditelja u Fresnu u Kaliforniji. Odjednom je u njoj ugledao, kako tvrdi, nekoliko crnih udovica, izvještava 6 ABC, koje je odlučio napasti. Okej, ne tvrdimo da bi itko od nas u tom slučaju reagirao suvislo, ali da bismo ih baš krenuli zavariti – ne, volimo vjerovati da ne bismo.

Dakle, vatrogasci su potvrdi da je muškarac pokušavao ubiti crne udovice koje su se nalazile u kući, no kada je shvatio da to neće baš biti lagano, uzeo je aparat u ruke i krenuo na posao. Rezultat njegovog herojskog podviga bio je dolazak 29 vatrogasaca koji su jedva uspjeli ugasiti požar. Čovjek se uspio spasiti, a osim njega i njegove vojske paukova u kući se, srećom nitko drugi nije nalazio. Sudbina paukova zasad još nije poznata.

Možda će vas ovo šokirati, ali ovo nije prvi puta da si je netko zapalio kuću ubijajući paukove. Prošle godine jedan inventivni gospodin si je sam izradio bacač plamena za tamanjenje paukova, s kojim si je onda spalio kuću do temelja. Jedan drugi muškarac iz Arizone također si je izradio kućni bacač plamena pa je pomislio da će biti koristan u paljenju paukove mreže koja se nalazila ispod kuće. Kuća je bila drvena i lijepo je cijela izgorjela.

Treći, ne baš toliko inventivni gospodin iz Seattlea, također je napravio ručni bacač plamena, no znatno primitivniji. Koristio je dezić i upaljač, s kojima je izazvao požar i štetu od 60.000 dolara. “Ne želim ljude poticati na repliciranje njegovih radnji, ali evo što je napravio. Palio je pauka na zidu, zid se zapalio, a vatra se proširila do stropa. Postoje i efikasniji i sigurniji načini za ubijanje paukova”, izjavio je tada glasnogovornik vatrogasaca u Seattleu.

