Dubrovnik ima novu, nepretencioznu slastičarnicu. Zove se Mala truba i mogla bi biti hit

Dubrovnik je nedavno dobio novu slastičarnicu, ili kako je vlasnica zove – pastićeriju – Malu trubu. Otvorila ju je Lucija Tomašić, 30-godišnja slastičarka iz Dubrovika. Tomašić ima dugogodišnje iskustvo u hotelima u Londonu i Dubrovniku, kao i u dubrovačkim i zagrebačkim slastičarnicama, a školovala se u kulinarskoj akademiji Le Cordon Bleu u Londonu. Vlastita slastičarnica bila joj je, kaže, dugogodišnja želja.

Mala truba se nalazi u Vukovarskoj 22, u sklopu tamošnjeg poslovnog centra Mercante. “Uređenje interijera, prema zamisli Nore Mojaš i Made Miličević trajalo je cijelo ljeto. Željeli smo da se ovdje svatko osjeća kao kod svoje kuće”, objašnjava Tomašić.

Kolači, kruh, sendviči, soparnik…

Ponuda je dosta bogata, od kolača, kruha i sendviča, do nekih tradicionalnih stvarčica. “U ponudi je puno toga. Od kruha rađenog s domaćim kvascem, raznih sendviča, mesnih i vegetarijanskih, soparnika do slatkarija svih vrsta i oblika. Cijene su od 8 do 28 kuna”, priča Lucija, što za Dubrovnik stvarno ne zvuči loše.

Gosti, dakle, mogu probati, između ostalog, Gospara, što je zapravo čokoladni brownie, zatim tart Pjerin s pečenom kremom od čokolade, Sinjorinu, sirovu tortu s kakaom i koricom mandarine, Dugi nos – čokoladnu kocku s tri različite kreme od čokolade, Graziosu, torta od sira s đumbirom…