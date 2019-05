Dva dečka su ’67. prošetala Zagrebom da vide kako će ljudi reagirati na šarene košulje. Ovaj gospodin se prepoznao na fotki

Godina je bila 1967., odjeća je bila pomalo bezlična, košulje su bile isključivo u bijeloj ili sivoj boji, a na špici se pojavio dvojac u prugastim pidžamama. Jedan od njih bio je 17-godišnji srednjoškolac Boris Matak, danas 70-godišnjak koji se za Telegram sjetio tog simpatičnog performansa. Naime, slike tog dana objavljene su sinoć u popularnoj Facebook grupi Zagreb – Kakav je bio nekada, nakon čega su polako počele kružiti tom društvenom mrežom. Sve ju je više ljudi počelo emotivno komentirati, a među njima i gospodin Matak koji se odmah prepoznao na njima.

Matak, koji je bio novinar, s kolegom je, naime, izveo mali performans koji je osmislio tadašnji urednik časopisa Plavi vjesnik, čuveni Nenad Brixy. Želio je, naime, vidjeti kako bi Zagrepčani reagirali na pojavu šarenih košulja, kakve su u to vrijeme viđali samo u stripovima ili novinama.

‘Ljudi su bili u šoku’

“Prvotni prijedlog bio je da obučemo samo gornji dio pidžame, ali kad je ludnica, pa nek bude ludnica do kraja i obukli smo cijelu pidžamu”, govori nam gospodin Matak i kaže kako su on i kolega, kojem se više ne sjeća imena, sat vremena šetali gradom, a iza njih se stvorila kolona znatiželjnih ljudi.

“To je stvarno bio šok za Zagrepčane 67. godine, pa čak ni auti tada nisu bili u boji i sve je nekako bilo uniformirano”, govori nam gospodin.

Čuvala ih je policija

Urednik Plavca nije ništa želio prepustiti slučaju pa je dečkima osigurao zaštitu: “Policijsku pratnju je osigurao glavni urednik jer je pretpostavio da bi moglo biti problema i prijavio je događanje i policajci su rekli da nema problema i da će nas zaštititi”, rekao nam je Matak i dodao kako su im neki iz publike dovikivali da ih treba skinuti i pretući, a zanimljiva scena dogodila mu se i s vlastitim ocem:

“Moj stari je bio jedan od onih koji to nisu odobravali, on je sa svojom ekipom bio na špici i prošao sam kraj njih, ali nisu me prepoznali zbog perike i naočala. Kasnije sam mu doma pokazao reportažu o tome bez da sam mu rekao da sam to ja i pitao je ‘Koji su ti, ubi Bože?!’, mama i ja smo ga debelo zezali na račun toga još neko vrijeme”.

Rad u redakciji

Nekada kultni časopis Plavi vjesnik stekao je popularnost zbog svojih stripova, koje su čitatelji željno iščekivali svakog petka, a uredništvo je uskoro publiku uključilo u stvaranje sadržaja. “Plavac je uveo kontakt rubriku da bi čitatelji svojim reportažicama obogatili sadržaj, a u redakciji su se pile kave i svi su se međusobno družili”, ispričao nam je Matak.

To vrijeme ostalo mu je, kaže, u divnom sjećanju: “Bilo je štosno. U ono vrijeme doći u redakciju bilo nam je kao doći na tulum”, zaključio je simpatično Matak.