Dvije prijateljice u Oktogonu su upravo otvorile malu čokolateriju, sve rade ručno i izgleda božanstveno

Marina Čulo i Dijana Raspudić dvije su prijateljice koje obožavaju čokoladu. Pa su tako prije dva dana u Oktogonu otvorile vlastitu malu čokolateriju Choco Box by Bolero. Dok je Marina zadužena za proizvodnju slastica, Dijana je glavna za prodaju. “U Zagrebu nema čokolade poput naše”, smije se ponosno Dijana, koja nas je dočekala u minijaturnom prostoru.

Objašnjava da su praline koje Marina radi unikatne, a pritom koristi delikatesnu Bolero čokoladu, brend koji u Zagrebu postoji desetak godina. “To je stvarno ručni rad, hrvatski proizvod, kuhane kreme bez dodanih šećera”, kaže. Na nju se nadovezala i Marina koja nam je otkrila kako proces proizvodnje traje i do 24 sata, a odvija se u posebnom prostoru.

“Važno je u samom procesu poštivati temperiranje čokolade jer se svaka čokolada radi na različitoj temperaturi. Kod nas je specifično i to što koristimo što više prirodnih i zdravih sastojaka, a ne surogata. Jedino ručnim radom možete kontrolirati svaku tu pralinu koju u ruku uzmete po četiri puta od početka procesa dok ne bude gotova.”

Personalizirane čokolade

Za početak, u Choco Boxu će se prodavati tri proizvoda, praline, table i čokolade s preslikačima. Ove posljednje su posebno fora. Naime, kupci će moći donijeti fotografiju koju žele, a u čokolateriji će je preslikati na čokoladu ili pralinu. Radi se zapravo o tankoj, jestivoj foliji koja se prelijeva bijelom čokoladom, preko koje se kasnije može preliti i još neka vrsta čokolade.

‘Ljudi mogu probati testere’

“Komunikacija s ljudima nam je sada puno lakša kada smo otvorile trgovinu. Sada mogu doći tu i probati tester prije nego što kupe čokoladu”, objašnjava nam Dijana i dodaje kako će kilogram čokolade biti 360 kuna, samim time 100 grama bit će 36 kuna, a mogu se kupiti i praline na komade. A ponuda je raznolika; imaju pralinu s karamelom i cvijetom soli, tamni tartuf, onu od ruma, zatim tamne čokolade i mente i tamne čokolade s malinom.

Dijana ima i svoju najdražu pralinu: “Meni osobno je kraljevska pralina odlična, to je tamna čokolada s bijelim punjenjem u kojem je i grožđica, koja je utopljena u rum”, govori nam i nastavlja nabrajati okuse poput kokosa, pistacije i vanilije pa dodaje: “Želimo da se ljudima probudi strast za još čokolade kada probaju naše praline.” Marina, također, obožava praline: “Slastičari govore da ne postoji savršenija slastica od toga”.

Dugo su čekale savršenu lokaciju

Oktogon nije bio slučajan izbor, ali nisu lako ni došle do njega. “Lokaciju smo zapravo jako dugo tražile i onda smo došle do ovog malog prostora i lovile smo ga dugo vremena na natječaju dok ga nismo napokon dobile. Super je što smo u Oktogonu u ovom prekrasnom prostoru, mislimo da će to biti dobar start”, rekla nam je Dijana.

U planu im je uskoro uzeti i Ruby čokoladu, popularnu zbog ružičaste boje, a još traju razgovori oko Gold čokolade i bijele, koja je za razliku od one žućkaste uobičajene, potpuno bijela. Kažu da su morale impresionirati proizvođače da bi ih mogle naručiti. “Radi se o vlasnicima 30 posto svjetskih plantaža i zapravo oni biraju s kime će surađivati. Velika je čast kada vam se oni jave za suradnju”, zaključila je Marina.