Početkom prošlog stoljeća, slavni arhitekt Frank Lloyd Wright projektirao je kuću za svoju ljubavnicu, a priča je završila u tragediji: ljubavnica, Mamah Borthwick Cheney i njena djeca ubijeni su na posjedu, a kuća je zatim zapaljena. Detalje tragedije koja je obilježila Wrightov život donosi biografija “Plagued by Fire: The Dreams and Furies of Frank Lloyd Wright”, na tržištu od ovog tjedna.

Mamah Borthwick Cheney, njeno dvoje djece i četiri radnika sjekirom je zatukao sluga.

Ovaj jezivi napad dogodio se u Wrightovoj kući Taliesin u Spring Greenu, Wisconsin, u ljeto 1914. godine dok je arhitekt bio u završnim radovima na Midway Gardens, velikom kompleksu za zabavu u Chicagu. Petero od devet ljudi koji su napadnuti u toj kući umrlo je istog popodneva, a dvoje ubrzo poslije, kaže autor biografije Paul Hendrickson, ugledni novinar, profesor i autor nagrađivanih knjiga.

‘Veliki fabrikator i notorni lažov’

Frank Lloyd Wright umro je 1959.godine u dobi od devedeset i jedne godine. Njegova bogata karijera uključuje više od 1100 nacrta i 500 projekata. Osam njegovih zgrada dodano je na popis UNESCO-ve svjetske kulturne baštine, a među njima i Guggenheimov muzej na Petoj aveniji u New Yorku. Prema fondaciji Frank Lloyd Wright, više od trećine, 409 struktura nalazi se u Nacionalnom registru povijesnih mjesta.

Uz ova njegova dostignuća u karijeri, Wright je bio notorni lažljivac i fantastični fabrikator, kaže biograf Hendrickson. One koji su ga znali iz svijeta arhitekture odbijala je njegova “vulgarna narcisoidnost i arogancija, bombastičnost i ekscentrizam, bezobziran financijski, da ne kažem moralni način”, navodi se u ulomku knjige koje je objavio The Washington Post.

Tragedija koju otkriva knjiga dogodila se pet godina nakon što je ostavio ženu Kitty Tobin i njihovo šestero djece zbog izvjesne Mamah Borthwick Cheney koja je i sam bila udana, za jednog od Wrightovih klijenata.

Brojne ljubavne afere i javni skandali

Afera i kraj njegovog braka bili su naslovnicama svih novina. U to se vrijeme Wright smatrao jednim od najskandaloznijih slavnih ličnosti, imao je brojne afere koje su novine pratile, piše New York Post. Buran osobni život počeo se pokazivati u javnosti 1903. godine kada je tada trideset i šestogodišnji arhitekt živio u predgrađu Chicaga kamo se smjestio sa ženom Catherine zvanom Kitty.

Tek su dobili najmlađe dijete, Roberta, kada je jedan mladi par, iz istog predgrađa Oak Parka u Illinoisu, posjetio njegov studio. Edwin i Mamah Cheney zamolili ga da im projektira kuću. Od toga časa, gospođa Cheney je aktivno sudjelovala u planovima za svoj novi dom. Njihova je veza postajala sve čvršća i uskoro su boje napustili svoje partnere.

U rujnu 1909.godine Mamma Cheney pridružila se Wrightu dok su plovili u Njemačku, a jedan reporter spazio ih je u hotelu u Berlinu. Ubrzo je Wright u šumi, u rodnome Wisconsinu, izgradio kuću u koju se Mamah uselila 1911. godine. Za vikend 15.kolovoza 1914. godine njeno dvoje djece posjetilo je majku u novome domu u Taliesinu.

Paranoični ispad siromašnog Carltona

Wrightova ljubavnica je s djecom ručala u dvorištu dok je šest radnika jelo u drugoj prostoriji. Sve ih je posluživao Julian Carlton koji je dolazio iz siromašne crnačke obitelji u Alabami. Iako je na poslu bio tek šest mjeseci, nagovijestio je da namjerava dati otkaz. Njegova žena poslije će izjaviti da se ponašao paranoično, iz nepoznatog razloga.

Nakon što je svima poslužio hranu, uzeo je sjekiru, došao natrag u patio pa zabio oštricu u lubanju sirote Mamah. Ubio je i oboje djece, polio tijela benzinom i zapalio. Vjeruje se da je podmetnuo požar i na vrata sobe u kojoj su ručali radnici u nadi da će ih požar sve poubijati.

Policija ga je pronašla i uhitila, ali ne prije nego li je progutao klorovodičnu kiselinu. Umro je mjesecima poslije u zatvoru, nikad ne otkrivši razloge pokolja. Wright je bio toliko slomljen onime što se dogodilo da je žalovao svirajući Bacha cijelu noć na klaviru, u obližnjem domu svoje sestre. Ondašnji novinski članci sugerirali su da je to kazna paru jer su napustili svoje obitelji. Wright je odlučio nanovo izgraditi kuću Taliesin, ali kuću je 1925. godine još jednom zahvatio požar.