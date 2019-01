Gospodin je sa psom šetao po Sljemenu, kad je u snijegu pronašao malo siroče vepra. Sad mu ptičar Gricko glumi tatu

Prije desetak dana jedan je gospodin, planinar, sa svojim psom Grickom šetao Sljemenom, kad je u snijegu naišao na bebu veprića. Maleni je bio sam usred sljemenske šume, bez mame koju su najvjerojatnije ubili lovci. Još uvijek presitan da se brine sam o sebi, veprić je dobio šansu za novi život; gospodin ga je uzeo sa sobom kući, a o njemu je, privremeno, brigu preuzeo i ptičar Gricko.

Nalaznik minijaturnog vepra htio je ostati anoniman, ali smo zato razgovarali s njegovim kolegom, Ivanom Blaževićem. “Veprić će kod mojeg kolege biti još dva tjedna, a onda ide u Vrbovec na smještaj gdje će se brinuti o njemu i othraniti ga prije nego što ga puste nazad u šumu”, ispričao nam je Blažević. Kaže da je vepar u međuvremenu dobio ime Gicko. “Pas se zove Gricko pa su ovom malom dali ime Gicko”.

Ptičar je ozbiljno shvatio ulogu tate

Inače, ptičar Gricko vrlo je ozbiljno shvatio svoju ulogu tate, a kao što možete vidjeti iz videa, i veprić se prilično udomaćio u stanu. Sa psom se igra, mazi i ne odvaja se od njega, a Gricko je, očito, iznimno strpljiv s malenim. Iz snimke je i vidljivo da je beba još uvijek dudaš pa na psu stalno traži mjesto za cicanje.

U cijeli slučaj se uključio i AWAP (udruge za zaštitu divljih životinja), koji je Gicku pronašao novi smještaj u kojem bi trebao ojačati kako bi ga što prije mogli pustiti natrag u prirodu. “Pronašli smo gospodina u Vrbovcu koji će ga preuzeti. Ima imanje i to je puno lakše, pogotovo u fazi kada počnu sami jesti pa počnu ubrzano rasti. Tada ih više baš ne možete puno držati po kući, morate imati dvorište jer se on mora kretati i rovati. U stanu je to nemoguće.”

Lovci sve više ubijaju mame

Inače, svakim danom sve je više dojava o pronalasku beba veprova, siročića i to diljem Hrvatske. Kako kažu iz AWAP-a, za to su krivi lovci koji trenutno smiju ubijati krmače čak i dok imaju mlade, što je inače vrijeme lovostaja. Omogućeno im je to Naredbom o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači, koja je donesena zbog pojave Afričke svinjske kuge u Mađarskoj, a kako bi se spriječila njezina pojava u Hrvatskoj.

“Ljudi ih nalaze nakon vikenda, odnosno nakon nedjelje kad je lov. Inače je godišnje vrlo malo ovakvih slučajeva, ali ministar Tolušić sada je donio odluku da se ženke smiju ubijati i za vrijeme lovostaja, odnosno kada imaju mlade. Sada lovci ubijaju mame, a bebe ostanu same”, objašnjava nam Ingeborg Bata, voditeljica AWAP-a.