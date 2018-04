Gospodinu Bandiću super ide s Trgom žrtava, sad je zbog radova poplavljen arhiv Povijesnog muzeja

Mediji javljaju da je, nakon drva magnolije, u radovima na uređenju Trga Žrtava fašizma nastradao i arhiv Hrvatskog povijesnog muzeja u koji je, tijekom radova, prodrla voda. Jutarnji tako javlja da je oštećen dio muzejske zbirke starih zastava i ugrožen cijeli arhiv muzeja, u kojem se čuva više od 300 tisuća predmeta.

Ravnateljica muzeja Matea Brstilo Rešetar potvrdila je Jutarnjem da je voda u podrum muzeja prodrla u četvrtak, nakon što su radnici koji rade na uređenju Trga dijamantnom pilom rezali kamene ploče na stepeništu zgrade i koristili visokotlačni vodeni mlaz kojim je kamen polijevan.

Nitko nije obavijestio korisnike

Kako je ispričala Brstilo Rešetar, dio te vode dospio je do podrumskog arhiva Muzeja. Šteta je, kaže, mogla biti spriječena da su korisnici prostora obavješteni o radovima od strane naručitelja, Grada Zagreba. Voda u podrum zgrade prodire i kod obilnijih kiša i to već godinama, a sada će se muzejska građa do završetka radova teško moći preseliti. Brstilo Rešetar kaže da su obavijestili Ministarstvo kulture i Grad Zagreb ali da ih čudi da se nitko nije konzultirao s korisnicima zgrade na kojoj su se odvijali invazivni radovi.

“Prema obavijestima koje je Grad Zagreb postavio prije početka obnove Trga žrtava fašizma, navedeno je da će se radovi odvijati na javnoj i zelenoj površini pa nas sada zanima za što je točno Zavod za zaštitu spomenika, na čelu s pročelnikom Silvijem Novakom, izdao dozvolu te postoje li kakve konzervatorske smjernice s obzirom na to da se očito izvode radovi i na zgradi u vlasništvu Republike Hrvatske“, rekla je ravnateljica Jutarnjem.

Državni tajnik za kulturu Krešimir Partl rekao je da je Ministarstvo kulture obaviješteno i da su radovi privremeno zaustavljeni. “Kompletan HPM dugo ne može riješiti svoje stambeno pitanje, no mi sada moramo pronaći neko ad hoc rješenje kako zaštititi fundus Muzeja ako će se radovi nastaviti”, rekao je. Ilija Beara, direktor Teh gradnje koja je izvođač radova Jutarnjem je rekao da su za izvođenje radova angažirali kooperanta, ali da šteta nije toliko velika, rekavši da su “na jednu zastavu pale tri kapljice vode”.