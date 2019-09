HRT u posljednjih nekoliko mjeseci redovno objavljuje neke sjajne priloge iz svoje dugogodišnje arhive. Malo smo si dali truda i izvukli najbolje priloge koje su objavili u zadnje vrijeme.

Ima tako jedan fantastičan sa skrivenom kamerom, ali i pokoji bračni savjet iz 1990. godine. Ipak, moramo priznati da nam je favorit prilog snimljen u vrtiću 1969. godine, kada su djecu pitali o slijetanju na Mjesec.

1. Nevidljive elektronske ribice

Elektronske ribice [ 🎥 Iz arhive HRT-a]Nevidljive elektronske ribice koje se mogu vidjeti samo navečer od 23 do 24 sata bile su apsolutni hit na zagrebačkoj tržnici 1970. Prodavali su ih Dragutin Bahun – Čarli i gospon Zvonko. Bila je velika gužva ispred njihovog štanda, kupovalo se i starim i novim dinarima, a neki su kupovali i za susjede 🐟🐟🐟🐟Dragutin Bahun – Čarli bio je zaštitno lice TV serijala "Čovječe, ne ljuti se" prvoj hrvatskoj inačici "Skrivene kamere" u kojem je, s neponovljivom lakoćom, slučajnim prolaznicima i gledateljima neobične situacije prezentirao kao obične i moguće

Jedna od zabavnijih stvari koje smo vidjeli u arhivi je ova akcija prodaje “nevidljivih elektronskih ribica” na zagrebačkoj tržnici. U prilogu snimljenom 1970. godine, možemo vidjeti kako Dragutin Bahun – Čarli i gospodin Zvonko prodaju, najblaže rečeno, maglu ljudima, koji su ju spremni platiti 150 tadašnjih dinara. Oko njihovog štanda stvorila se ogromna gužva, pa su se ljudi gotovo pa tukli za malenim nevidljivim ribicama. Naravno, radilo se o skrivenoj kameri, prilogu TV serijala “Čovječe, ne ljuti se”.

2. Kako su ljudi opisivali računalo 1983.?

Iz arhive HRT-a: Što je računalo? [📽️ IZ ARHIVE HRT-a, 1983.] Što je računalo? Evo kako su na to pitanje odgovarali građani 1983.! ⌨️🖱️💻P.S. – Jeste li zamijetili i jedno poznato lice? :)

Fora je i anketa koju su reporteri napravili po ulicama Zagreba 1983. godine. Naime, zamolili su ljude da objasne što je računalo, što je zanimljivo budući da u to doba računala još nisu bila nešto što gotovo svatko ima kod kuće. U prilogu se pronašao i legendarni Stjepan Jimmy Stanić, koji je računalo opisao kao spravicu kojom se mogu zbrajati i oduzimati brojevi. Međutim, djedica s kraja priloga nam je najdraži. On je sasvim točno opisao da se računala mogu koristiti za suzbijanje krađe, posebice u trgovinama, kada prodavač želi naplatiti više novca nego što je trebao.

3. Malo o ‘beztekstilcima’ (nudistima)

Iz arhive HRT-a: O nudistima 1983.

Iste 1983. godine, jedna od tema u javnosti bila je pojava naturističkog, odnosno nudističkog turizma u Hrvatskoj. Tada su u prilogu nudiste nazvali dosta zgodnim nazivom, “beztekstilcima”, te nadodali da oni znaju potrošiti dvostruko ili trostruko više od prosječnog gosta. U to vrijeme, turistička mjesta koja su imale kapacitete za naturiste, ostvarivala su dvostruko veći prihod od drugih.

4. U ljeto 1983. vrućina je bila kriva za sve

Zagrepčanima je 1983. vrućina bila kriva za sve IZ ARHIVE HRT-A: Zagrepčanima je 1983. vrućina bila kriva za sve 🌞🥵

Ljeto 1983. bilo je standardno vruće, što je dovelo do ovog zabavnog priloga o vrućini “koja je kriva za sve”. Tako vidimo simpatičnog vatrogasca koji prepričava kako su nekome ušli u stan kroz dvorišni prozor (da mu obijanjem vrata “ne bi napravili veću štetu”) jer je ostavio ručak na šparetu i otišao van. “Skinuli smo ručak, pogasili vodom koju smo našli u sudoperu i problema nema…”. I vozač gradskog autobusa priča kako su ljudi zbog vrućina “razdražljiviji”, a vožnja u busu uspoređuje se sa saunom. Nekako kroz prilog dolazimo i do “gljivičnih nametnika” koje će ljudi pokupiti ako se kupaju na Jarunu ili Bundeku i kazni koje dobiti ako se, poput golubova, uvale u fontane.

5. Vrtićka djeca o Apollo 11

Vrtićanci o Apollo 11 [Iz arhive HRT-a] Prepozaje li se generacija vrtićanaca iz 1969.? Evo nekih zanimljivih razmišljanja o tada najvažnijem događaju – slijetanju posade Apollo 11 na Mjesec 👨‍🚀🚀🌕

Rijetko što je zabavnije od toga kada ozbiljni TV reporteri postavljaju ozbiljna pitanja, ali vrtićkoj djeci. Reporteri su tako 1969. godine vrtićku djecu pitali što misle o slijetanju čovjeka na Mjesec. Moramo priznati da nas se dojmila upornost jednog dečkića koji je rekao da ako ne naraste za Apollo 12, da će sigurno na Mjesec s Apollom 13. Drugi dečkić je bio malo optimističan, pa je rekao da ćemo na Mjesec autobusom. Ili avionom. No, drugi dječak mu je uništio snove i objasnio mu da se avionom može samo do oblaka, a ne do Mjeseca koji je 100 milijuna kilometara udaljen. Međutim, curica je bila proaktivnija od dječaka, pa je radila već svoju raketu. Doduše u pješčaniku od pijeska, ali dobar početak.

6. Savjeti za dobar brak iz 1990. godine

Anketa iz 1990.: Recept za brak "Jeste li vi zadovoljni vašim zetom?"- "Ne". 😂Iskren odgovor na ovo pitanje pronašli smo u bogatoj arhivi HRT-a, točnije anketi provedenoj među građanima 1990. za emisiju "Živjeti zajedno – kaj si človek naprti, to trti". Evo što su tada građani imali za reći o ljubavi i braku.

Ako se slučajno bojite upoznati roditelje svojeg partnera ili partnerice, možda bi vam pomogli ovi bezvremenski savjeti snimljeni prije gotovo 30 godina. Ako ih poslušate, možda vas neće punac potjerati kao što je htio gospodin s početka priloga.

7. Problemi sa snijegom iz 1968. godine

Snijeg u Zagrebu 1968. [IZ ARHIVE HRT-a] Snijeg u siječnju je, čini se, izazivao podjednako iznenađenje 1968. kao i danas. 😄

Premda još uvijek nije pao snijeg ove godine, nekako nam se čini da će nas i ove godine iznenaditi, bar nekoliko puta. Čini se da snijeg iznenađuje oduvijek, kao primjerice 1960-ih. Te 1968. godine, kada je snimljen prilog, Zagreb je imao još jedan prilično urnebesan problem. Radnici koji bi trebali čistiti ulice nisu ih mogli čistiti jer nisu mogli doći do grada. Naime, živjeli su izvan grada, gdje ceste nisu bile očišćene.