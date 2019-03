Kao što su pokazalo proteklih pet dana, postoji malo stvari oko kojih će se Hrvatska ujediniti kao oko želje da se pomogne bolesnom djetetu. Toliko je prošlo otkad se u medijima pojavio apel za pomoć Mili Rončević, i otkad je Hrvatska zajedničkim snagama počela prikupljati 2,8 milijuna dolara, golemu svotu potrebnu da djevojčica oboljela od leukemije otputuje u SAD na terapiju koja bi joj mogla spasiti život.

Dok čeka da novac bude prikupljen, Mila leži na Odjelu hematoonkologije u Dječjoj bolnici Kantrida. Jedan roditelj je uz nju cijelo vrijeme, dok drugi nastoji organizirati put u Ameriku. Prema posljednjim informacijama, Mila će s roditeljima otputovati u Philadelphiju u utorak ujutro. Liječenje bi trebalo trajati godinu dana. Donosimo pregled događaja koji su doveli do ove velike pobjede koja maloj djevojčici nudi nadu za ozdravljenje i život.

1. Tko su Mila i njezina obitelj?

Mila, koja će 16. travnja napuniti dvije godine, njezini roditelji Marin Rončević i Sanja Matijević Rončević, te Milina četverogodišnja sestra Petra žive u malom mjestu Hreljinu nedaleko od Rijeke. Milin tata je profesor povijesti i filozofije koji trenutno radi kao privatni poduzetnik, a mama je liječnica u KBC-u Rijeka. Milin djed, Vladimir Rončevič, umirovljeni je novinar i bivši glavni urednik Informativnog programa HTV-a. Prema riječima Marina Rončevića, on i njegova obitelj je dobrostojeća, ali ušteđevina i imovina obitelji donijela je oko pola milijuna eura, ni približno svoti koja je potrebna da se Milu pošalje na liječenje u Ameriku.

2. Od čega Mila boluje?

Malenoj Mili je prije godinu dana dijagnosticirana leukemija, ili točnije, akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7. Riječ je o zloćudnoj bolesti koštane srži s vrlo lošim prognozama za pacijenta. Bolest je Mili dijagnosticirana u proljeće prošle godine. Djevojčica je na riječkoj Klinici za pedijatriju provela šest mjeseci, i primila pet ciklusa kemoterapije, a prije osam mjeseci obitelj je oduševila vijest da je došlo do potpune remisije leukemije. No, prije mjesec dana došlo je do relapsa, koji je, prema europskim iskustvima, neizlječiv.

3. Zašto Mila mora u Ameriku?

Milina najbolja šansa da preživi opaku bolest je liječenje u Children’s Hospital of Philadelphia. Milin otac je za portal Index objasnio da su akciju pokrenuli zato što se vrsta leukemije koju ima Mila najuspješnije liječi u toj bolnici, gdje radi najveći svjetski stručnjak dr. Richard Aplenc. U Philadelphiji provode eksperimentalne načine liječenja kojima postižu daleko veće uspjehe nego bilo gdje u Europi. „Oni tamo rade individualan pristup bolesti. Dijagnostika i protokol, sve je usmjereno liječenju specifičnog tipa leukemije. Oprema kojom raspolažu kod nas, nažalost, nije dostupna“, objasnila je Milina mama, prenosi Jutarnji list.

4. Zašto je terapija tako skupa?

Problem je u tome što je eksperimentalno liječenje besplatno samo za državljane SAD-a, dok stranci plaćaju sve troškove, i to odjednom, jer bolnica ne prihvaća plaćanje na rate. Mila bi u američkoj bolnici trebala provesti točno godinu dana. Bolest će tamo liječiti kombinacijom kemoterapije i presađivanja koštane srži. S obzirom na to da je riječ o vrlo teškoj bolesti, i da je terapija eksperimentalna, nitko ne može jamčiti da će djevojčica ozdraviti, ali šanse su dobre ako se transplantacija obavi što prije.

Iz HZZO-a se obitelji nitko nije javio, rekao je Milin otac, a obitelj nije ni podnosila zahtjev kod njih jer smatraju da je već sam način prikupljanja dokumentacije previše kompleksan, pa bi na to bilo potrošeno vrijeme koje Mila nema. IZ HZZO-a potvrđuju da nisu zaprimili zahtjev za liječenje djeteta u Americi, i ističu kako liječenje u Americi nije preporučeno od struke, nego su se roditelji samoinicijativno na njega odlučili. Dodaju i da su kontaktirali riječku bolnicu u kojoj se Mila liječi, i smatraju da je sve dosad “po odgovarajućem protokolu i prema pravilima struke”.

5. Kako se prikuplja novac?

Na sve moguće i nemoguće načine. Kao što smo rekli, obitelj rasprodaje svu imovinu, prijatelji daju životne ušteđevine, i na taj je način prikupljeno oko pola milijuna eura. Kada je postalo jasno da će liječenje u Americi koštati daleko više od toga, Milini roditelji odlučili su se za pomoć obratiti javnosti. Tako je započela kampanja prikupljanja novca neviđena još otkako je Hrvatska prije šest godina pokušavala pomoći Nori Šitum, kada je prikupljeno 5,3 milijuna kuna. Hrvatska, koja još uvijek skuplja novac, sada je za malu Milu već skupila gotovo 10 milijuna kuna.

Milin tata Marin kampanju na Facebooku pokrenuo je u utorak, kada je još mislio da će cijena liječenja biti oko milijun dolara. U četvrtak navečer je doznao da će sve koštati 2,8 milijuna dolara, nakon čega je izgubio nadu i htio otkazati akciju. Prijatelji su ga uvjerili da ne odustaje, a na račun za pomoć Mili uskoro se slila bujica donacija.

Uz tisuće i tisuće običnih ljudi, u akciju za pomoć Mili uključili su se i mnogi poznati sportaši. Odazvali su se, između ostalih, nogometaši Ante Rebić, Ivan Perišić, Ante Ćorić, Filip Bradarić, rukometaši Domagoj Duvnjak, Igor Karačić, Luka Stepančić, tenisačica Ana Konjuh, atletičarka Sandra Perković, stručni stožer NK Rijeke, igrači i zaposlenici kluba, te mnogi drugi, javlja RTL.

Uključili su se i poduzetnici, umjetnici, razne udruge te brojne tvrtke, od kojih su neke doprinijele velikim donacijama, te Zaklada Nore Šitum. Angažirao se i Ured predsjednice, te hrvatski veleposlanik u SAD-u Pjer Šimunović, kojeg su Milin roditelji istaknuli kao posebno uspješnog u uspostavljanju komunikacije s bolnicom u kojoj će se djevojčica liječiti. Na kraju se Philadelphiji se čak našao i gospodin koji je za obitelj ponudio sobu u svojoj kući.



6. Koliko je prikupljeno i što dalje?

Na stranici Life for Mila do trenutka objave ovog članka stajalo je da je prikupljeno točno 1.517.995,85 američkih dolara, dakle gotovo 10 milijuna kuna. U tu svotu nisu uključene uplate na inozemni žiroračun i netbanking uplate od vikenda, koje će sjesti sutra, kao ni donacije koje su prikupljene na humanitarnim događanjima ovog vikenda. Čak i ako se pokaže da novca nema dovoljno, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obećao je u ime Grada Zagreba da će Grad nadoplatiti koliko bude potrebno da Mila ode na liječenje u Ameriku. Sav novac koji neće biti potrošen na Milino liječenje roditelji će uplatiti u Zakladu Nore Šitum.