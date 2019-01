Imamo tužnu vijest: zatvara se kultno kino Grič

Nakon više od 70 godina rada, kultno Kino Grič koje su kroz brojna razdoblja Zagrepčani znali i kao Rex, Klek, Kosmaj…, zatvoreno je. Na vratima današnjeg Kluba Kino Grič, odnosno kafića koji radi u prizemlju zgrade u Jurišićevoj 6, pojavio se samo kratki natpis: “Poštovani gosti, Klub Kino Grič je završilo s radom nakon 75 godina. Hvala vam na vašoj vjernosti i posjetama.”

Direktorica današnjeg art kina, poznatom po projekcijama europskih filmova, Ina Čavlina kaže nam da je državna zgrada postala privatno vlasništvo. Naime, zgrada u Jurišićevoj godinama je bila u vlasništvu Ministarstva obrane, da bi prije par godina došlo do povrata imovine. Sada novi/stari vlasnik, kojem je imovina oteta za vrijeme komunizma, očito ima druge planove. “Činjenica je da je zgrada prodana i da postoji novi vlasnik, koji ju je odlučio preurediti. Čula sam da će se tu otvoriti neki mini hotel i Burger King”, kazala nam je Čavlina, koja ipak napominje da su to samo glasine koje nisu potvrđene.

Čavlina kaže da su već neko vrijeme znali da zgrada dobiva nove vlasike, zbog čega nisu bili previše iznenađeni kad je ovaj trenutak napokon došao. Ipak, tužni su. “Znali smo, ali naravno da bismo voljeli da nije tako. Voljeli bismo da je kino moglo ostati na radost i zadovoljstvo generacija, i prošlih i budućih. Ali razumijemo da su drugačija vremena i da se privatno vlasništvo treba poštovati te da je legitimna odluka svakog vlasnika da raspolaže sa svojom imovinom. I tu se nema što dodati”, kaže pomirljivo.

Bogata povijest zgrade i kina

Inače, Kino Grič, koje je bilo jedno od simbola Zagreba, bilo je gotovo posljednji očuvani dio derutne zgrade u Jurišićevoj 6 koja je, prema zapisima, izgrađena 1898. godine. Tada je na tom mjestu bilo popularno svratište ‘K trim gavranom’. Prostor u prizemlju zgrade je četrdesetak godina kasnije unajmio građevinski poduzetnik Đuro Simon i dao izgraditi kino. Projektirali su ga čuveni arhitekti Drago Ibler i Stjepan Planić 1940. godine.

Kino se prvo zvalo Rex, a zatim od 1941. do 1945. godine Klek. U vrijeme socijalizma postalo je Kino Kosmaj, koje je bilo u sastavu poduzeća Kinematografi i koje je bilo popularno po špageti vesternima, kung-fu i erotskim filmovima. Godine 1990. napokon postaje Grič te radi redovito do 2005., kada počinje raditi tek povremeno, povodom posebnim filmskih projekcija i drugih kulturnih događanja. No, 2012. sve se ponovno pokreće; program počinje voditi udruga Kulturni klub, direktorica postaje Ina Čavlina, a kreću s prikazivanjem europske, svjetske i nezavisne američke kinematografije, da bi se prije par godina fokusirali isključivo na europske filmove. Sada su se, nažalost, morali iseliti, a što će se točno dogoditi sa zgradom nismo uspjeli saznati.

Ona je, navodno, vraćena gospodinu po imenu Vladimir Wurth i njegovim nasljednicima, nakon završetka spora oko povrata koji se vodio od 1992. godine. Zgrada je, dakle, nacionalizirana te je prvo bila u vlasništvu JNA, pa je tamo otvoren takozvani hotel za samce; Goranin, u kojem su bili smješteni zaposlenici tadašnje JNA koji su bili samci bez obitelji. S početkom rata zgrada je postala vlasništvo MORH-a koji je daje na upravljanje Hrvatskom katoličkom zboru “MI”, koji je zgradom upravljao do 2016. godine, kada je ona vraćena originalnim vlasnicima. Pokušali smo doći do gospodina Wurtha kako bismo saznali je li zgrada još uvijek u njegovom vlasništvu te kakvi su planovi za njezinu budućnost, no zasad nismo uspjeli.