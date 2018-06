Jedan od naših najcjenjenijih znanstvenika Igor Rudan prije nekoliko je sati na svom Facebook profilu prenio i objasnio prilično revolucionarnu vijest koja je odjeknula u svijetu – “dobili smo četvrtu liniju obrane protiv raka”. Rudan piše o uspjehu koji je upravo postignut u Americi, kod pacijentice koja je imala toliko agresivan i proširen karcinom dojke da je doktorima kao još jedina šansa ostala eksperimentalan oblik imunoterapije koji koristi pacijentove vlastite imunološke stanice da pronađu i unište stanice raka. Sada joj je tijelo potpuno slobodno od karcinoma.

“Danas smo napokon čuli ono čemu se svi dugo nadamo – za prvi uspješan slučaj liječenja karcinoma dojke u relativno mlade žene, koji je bio agresivan i značajno proširen, te koji se više nije mogao izliječiti ni operacijama, ni zračenjem, ni kemoterapijom. U ovakvih bolenika, kojima medicina više jednostavno ne može pomoći jer drugih oružja osim spomenuta tri nismo imali, provode se u zadnjih nekoliko godina eksperimentalne terapije. Kod njih se kombinira znanje o genetskim mutacijama u tumoru s uzgojem vlastitih imunih stanica, koje su specifično senzibilizirane na tumor. Uzgajanje milijardi takvih imunostanica izvan tijela, u laboratoriju, i zatim njihovo ubrizgavanje natrag u krv bolesnika, može očito pronaći i pobiti sve stanice raka posvuda u organizmu, bez ikakve štete za bolesnika (Slika 3 – treba je pažljivo proučiti!), predstavljajući znanstvenu fantastiku prema ovim prethodnim oblicima liječenja, kojima je ovaj novi pristup nadmoćan u baš svakom pogledu”, piše Rudan.

ZNAČAJAN NAPREDAK U LIJEČENJU RAKA VLASTITIM IMUNOSTANICAMA UZ POZNAVANJE GENETSKIH MUTACIJA

‘Dobili smo novu, četvrtu liniju obrane protiv raka’

Naš znanstvenik piše o slučaju 49-godišnje Judy Perkins, inženjerki iz Floride kojoj su zbog agresivnog i uznapredovalog karcinoma dali još tri godine života. Vijest o njezinu ozdravljenju jučer je obišla svijet; danas, nakon što joj se rak proširio na jetru i ostale dijelove tijela a imunoterapija ga je uništila, potpuno je zdrava već dvije godine.

Rudan pritom napominje kako on osobno trenutno ne može pomoći nikome tko je obolio, budući da naprosto prenosi i objašnjava tek prvi uspješan slučaj ovakvog liječenja u svijetu, koji je još uvijek eksperimentalan. “Bile su vjerojatno potrebne stotine neuspješnih pokušaja kod prethodnih bolesnika u neizlječivim stadijima bolesti kako bi se u jedne bolesnice dobio ovakav rezultat, jer tako znanost funkcionira, čovjek mora biti spreman i nakon 100 ili 200 neuspjeha ponovo pokušati i zato znanost nije za svakoga, već samo za one najupornije. No, sada kad znamo da se ovako nešto može postići, dobili smo službeno i novu, četvrtu liniju obrane protiv raka: kombinacijom velikog znanja kojeg smo stekli o genetici, s jedne strane, i imunologiji s druge, dobili smo oružje protiv raka znatno moćnije i sigurnije za pacijenta od svih do sada korištenih”, kaže te, između ostalog, svoj post završava s rečenicom “Ovo je veliki dan za medicinu”.