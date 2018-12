Tijekom odrastanja u kući Ryana Buchanana uvijek je bilo nekoliko slikovnih prikaza Isusa. Njegovi pobožni roditelji pazili su na religijske detalje u domaćinstvu, pa se, mnogo godina kasnije, Buchananu učinilo zgodnim za Božić im darovati lijepi potret Isusa Krista.

Ili najbliže što je u datom trenutku mogao naći. Umjesto portreta Isusa, roditeljima je darovao filmski poster Obi Wan Kenobija, jednog od najpopularnijih likova iz serijala Ratovi zvijezda. Mlađeg Kenobija igrao je Ewan McGregor, a na ovoj fotografiji, s bradom, dužom kosom i odsjajem iza sebe, uistinu podsjeća na Isusov lik.

Ocu je ipak priznao o čemu se radi

Podvala se Buchananu učinila užasno zabavnom, uz nadu da roditelji neće odmah primijetiti o čemu se radi. Kako je kazao za Business Insider, snimao je cijeli proces otvaranja poklona, a majka je bila posebno ganuta.

Nakon nekog vremena ocu je priznao kako se radi o podvali, no, kako kaže, još nije skupio snage isto to kazati i mami. “Ubit će me kad dozna”, izjavio je Buchanan. Kao mali gledao je sve filmove iz serijala Ratova zvijezda, no pretpostavlja da ih roditelji nikad nisu pogledali.