Jedna cura je u podzemnoj pjevala kao sumanuta, uvjerena da je sama. E pa nije bila sama

Koliko puta ste shvatili da ste negdje potpuno sami pa vam je naprosto došlo da urlate, smijete se i pjevate ? Okej, možda to niste učinili, ali dama po imenu Stevie Shale iz Chicaga si je ozbiljno dala oduška dok se jučer vozila podzemnim vlakom, misleći da je u njemu sama.

Shale je upalila kameru na svom mobitelu i lijepo, prolazeći kroz prazan vagon, zapjevala o tome kako je “sama u vlaku”, kako može “svoju guzu staviti na koju god sjedalicu želi” i sličnim zabavnim bedastoćama. Dok se u je jednom trenutku snije posve izbezumila i rekla: “Moj Bože, upravo sam shvatila da je u vlaku još jedna osoba”.

