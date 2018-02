Jedna cura je udomila staru kujicu jer ju je podsjećala na njezina prvog ljubimca. A onda je shvatila da je to ona

Nicole Renae je 2006. godine imala 10 godina. Tad joj je baka za rođendan poklonila malu sivu kujicu. Nicole ju je nazvala Chloe i njih dvije su postale nerazdvojne. “Bila je tako sladak pas. Lizala bi ti lice dok ju ne bi zaustavio”, rekla je Nicole za The Dodo. Nicole i Chloe su zajedno uživale oko četiri godine, sve dok Nicolein tata nije dobio posao koji je obavljao od doma.

Kuća je trebala postati njegov ured, odlučio je da je sve moguće distrakcije potrebno svesti na minimum. “Rekao je da više uopće ne možemo imati nikakve ljubimce. A ja sam bila dijete i očito nisam imala nikakvog izbora. Bilo je srcedrapajuće. Nisam se željela riješiti svog psa”, priča Nicole.

Prošlo je osam godina od zadnjeg susreta

Odveli su Chloe u lokalno sklonište za pse i nadali se da će pronaći novi dom i ljude koji će je voljeti. “Mislila sam da ju nikada više neću vidjeti. Godine su prolazile, a ja sam stalno razmišljala o njoj”, rekla je. Jednom je nazvala sklonište i pitala za Chloe, no nisu joj mogli ništa reći o njoj. Prošlo je osam godina otkad je Nicole zadnji put vidjela svog psića. U međuvremenu je odrasla, udala se i rodila kćer. Htjela je da malena ima psa i da osjeti tu radost koju je i sama osjetila kad je dobila Chloe.

Ove godine u siječnju naletjela je na neki post na Facebooku u kojem se spominjalo udomljavanje jednog starijeg psa. “Pogledala sam sliku psa i pomislila: ovaj mi pas izgleda poznato. A onda sam pročitala i ime – Chloe. Isto kao i moj stari pas. Mislila sam da je sve samo slučajnost”, priča Nicole. No, odlučila ju je udomiti. “Potrčala je prema meni i počela mi lizati lice. A kako je dan prolazio, sve karakteristike su me podsjećale na mog starog psa”, priča. Chloe je, čini se, od početka znala da je Nicole njena stara prijateljica.

Mama se sjetila da je imala čip

“Grlila me, a ja sam plakala. Toliko me podsjećala na moju Chloe. Mislila sam da da ju nikada više neću vidjeti, a u srcu sam znala da je to ona”, priča Nicole. S obzirom da je prošlo osam godina, svi su mislili da je Nicole poludjela. No, onda se njena mama dosjetila da je Chloe čipirana i da vrlo lako mogu provjeriti radi li se o istom psu. Nazvali su Chloeinog starog veterinara da dobiju broj čipa, a zatim su ju odveli u ambulantu da joj očitaju čip. Broj je bio isti.

‘Ostat će sa mnom zauvijek’

“Osjećala sam se kao da sam osvojila na lutriji. Bio je to najbolji osjećaj ikada. Mislila sam da ju nikada više neću vidjeti”, priča Nicole. Kasnije je doznala da je jedna stara gospođa udomila Chloe ubrzo nakon što su je ostavili u azilu. Bila je sretna s njom nekoliko godina sve dok gospođa nije preminula, a zatim ju je udomila jedna obitelj koja ju na kraju ipak nije mogla zadržati.

Chloe je i dalje živahan i zdrav pas. Sad ima 12 godina i napokon je pronašla svoj dom. “Mislim da zna da će sada ostati sa mnom zauvijek”, kaže Nicole.