Jedna gospođa dala je u najam stan na Sigečici. Ovako izgleda nakon što ga je podstanarka napustila

Gospođa Nevenka Bos u svibnju ove godine iznajmila je stančić na zagrebačkoj Sigečici ženi od tridesetak godina. Četiri mjeseca kasnije, kad je podstanarka po imenu Ivana (puno ime i prezime poznati redakciji) napustila stan od 36 kvadrata, ostavila ga je u rijetko viđenom stanju. Gospođa Bos jučer je, naime, ušla u njega i otkrila da je prekriven psećim fekalijama, smećem, starom hranom, prljavim vešom… “Mislila sam da ću se srušiti kada sam to vidjela. Ni danas ne mogu doći k sebi, a taj smrad mi se toliko uvukao u nosnice da mi se još uvijek diže želudac”, rekla nam je još uvijek potresena gospođa Nevenka.

Fotografije stana na svom je profilu objavila Nevenkina kći Mirna kako bi druge, potencijalne najmodavce, upozorila na opasnost iznajmljivanja dotičnoj ženi. Gospođa Nevenka danas nam kaže da je zapravo od početka imala loš predosjećaj oko podstanarke, ali joj je ipak odlučila dati šansu. “Rekla mi je i da ima maloljetnu kći koja, doduše, ne živi s njom, ali da će joj dolaziti u posjetu i da će joj se svidjeti stan”, priča.

Ipak, osjećaj je nije prevario i problemi su počeli već nakon mjesec dana kada je podstanarka počela tražiti isprike zašto vlasnica ne može navratiti. “Željela sam doći po poštu koju nam je trebala skupljati, ali ona je stalno izmišljala razloge zašto ne mogu. Rekla je ili da je kod zubara ili da želi svoj mir, a ne da je uznemiravam. Pa deset dana prije sam najavila da ću doći, kako je to uznemiravanje?”, kaže nam Bos.

Nagomilala račune i ukrala TV

Inače, žena vlasnici nije spomenula da ima psa, samo je rekla da ga sestra ima te da s njim ponekad zna doći u posjetu. No, čini da je pas ipak bio njezin: “Nismo se dogovorile da smije imati ljubimce, pa to je mali stan, a po hrpama fekalija vidite da je taj pas živio tamo i da ga uopće nije izvodila niti se brinula o njemu”, kaže nam vlasnica stana.

Bos kaže da podstanarka, u četiri mjeseca koliko je bila u stanu, nije platila niti jedan račun. Kad ju je zamolila da napusti nekretninu do 15. rujna žena je, tvrdi vlasnica, eksplodirala: “Vidjela sam da to ne funkcionira i zamolila sam je da izađe do petnaestog. Na to me počela vrijeđati i govoriti da je mislila da sam ja jedna normalna žena, ali da to očito nije tako.”

Osim ogromne štete u stanu koju je napravila, žena je neke stvari, tvrdi vlasnica i ukrala. Sve je prijavila policiji: “Kada sam ušla u stan ja nisam znala što bih, nisam uspjela ni pregledati što sve nedostaje, ali znam da je uzela televizor i liniju. Otišla sam na policiju da mi kažu što da radim i rekli su mi da će je pozvati na razgovor”, kaže nam gospođa i dodaje kako podstanarka nije vratila ni ključeve pa sad mora mijenjati bravu. Još više je brine što nije vratila ključeve od ulaza u zgradu.

Već je poznata po uništavanju stanova

Ispod objave o stanu ubrzo su krenuli komentari šokirani ljudi. Među njima su se našli i oni koji tvrde da je žena u nekim dijelovima grada već poznata po tome u kakvom stanju ostavlja stanove. “Javili su nam se ljudi koji kažu da je već poznata iznajmljivačima jer je uništila nekoliko stanova”, kaže nam vlasnica stana. Njezina kći pronašla je i post iz 2017. godine u kojem netko opisuej svoje iskustvo s istoimenom ženom.

“Znate, nije me briga ni za taj televizor ni za liniju koje je ukrala, samo želim da vrati ključeve, a ne da može u zgradu samo tako”, kaže nam Bos koja se iskreno nada da će je policija pronaći. “Ona je u 36 kvadrata uspjela napraviti smeća za šest velikih vreća. Toliko smo jučer iznijeli van”, priča nam gospođa Nevenka i dodaje kako ne razumije da to netko može napraviti i živjeti u tome.