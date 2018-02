Prije nekoliko dana u zagrebačkoj Martićevoj ulici otvoren je novi wine bar; Vivat fina vina. Nalazi se u prostoru nekadašnjeg kafića Divas (na broju 17), preko puta Vivatove vinoteke koja se posljednje četiri godine nalazi u toj ulici. Popularna vinoteka ovog ljeta slavi 25 godina, a ovo je, kažu, još jedna mala proslava te godišnjice.

“Želja za otvorenjem vinskog bara koji bi bio dopuna naše trgovine vina postoji već dosta dugo. Ideja je, zapravo, bila stvoriti svojevrstan showroom/kušaonu koja će najbolje predstaviti ponudu naše vinoteke”, priča nam vlasnik Boris Ivančić. Njegov Vivat je nastao i započeo s radom početkom ljeta 1993. godine, otvaranjem prve vinoteke u Boćarskom domu. Vivat je u međuvremenu postala jedna od najvažnijih vinoteka na hrvatskom tržištu.

Najveći izazov bila je prva vinska lista

Kad se pojavila prilika za prostor preko puta vinoteke morali su je, kaže Ivančić, iskoristiti. “Martićeva je jako zanimljiva ulica, baš kao i cijeli kvart. Ovdje imamo divno iskustvo s našom vinotekom, što nas je definitivno ohrabrilo na taj iskorak. Lokacija, upravo nasuprot jednoj od naše dvije zagrebačke vinoteke (druga je u ulici Frana Folnegovića) činila nam se idealnom”, priča.

Ivančić kaže da je im je stvaranje vinske liste bilo jedno od većih izazova. “Budući da u bar nije moguće uvrstiti baš sva zanimljiva vina i pića koja nudimo u svojim vinotekama definiranje prve vinske liste bilo nam je definitivno jedan od najizazovnijih zadataka. No, zato smo pazili da nam vinske liste budu vrlo fleksibilnog karaktera, stalno ćemo ih nadograđivati. Planiramo našim gostima omogućiti i konzumaciju vina kojih nema u wine baru, ali ima u vinoteci preko puta. Tamo će kupiti vino, a ovdje će ga moći popiti”, priča.

Bar ima 50-ak sjedećih mjesta i 80 kvadrata, a uređivali su ga godinu dana; konkretno na njemu je radio arhitektonski studio Biro. Išlo se na industrijski stil koji je u Hrvatskoj očito još uvijek u punom zamahu. Sve je, kažu, kombinacija toplog i hladnog; u prostoru se nalaze siva i smeđa boja, namještaj je od drveta i metala, a velike površine zidova obložene su pločama od portugalskog pluta koji prostor čini toplijim.

Imaju hrvatsku craft kavu, čajeve i nešto hrane

“Iznad šanka su pravi, starinski bocuni za rakiju koji sad služe kao rasvjetna tijela”, priča nam Ivančić. U ponudi, kaže, imaju mirna i pjenušava, desertna i fortificirana vina hrvatskih i svjetskih vinorodnih regija, fine destilate, ginove, likere, rumove, whiskeyje…

Ivančić je prilično ponosan na nekoliko listi, pa tako i listu vrlo rijetkih port vina, starih 10, 20, 30 i 40 godina, te na širok izbor talijanskih grappa. “Upravo nam je stigla i najnovija, svježa berba najpoznatijeg rose vina na svijetu, provansalskog Chateau Miravala koja će također biti na čaše”, dodaje. Cijene vina na čaše, kaže, trenutno se kreću od 20 do 60 kuna.

U ponudi imaju i čajeve, sokove (od dunje, williams kruške, jabuke i aronije te jagode i breskve), a od jednog vinara uzimaju i grožđani sok od zweigelta, sorte crnog grožda. U baru pripremaju i novu hrvatsku craft kavu Hug & Punch iz Matulja koju im gosti, kažu, masovno hvale, a poslužuju i nešto hrane; iz francuske pekarnice La Marquise uzimaju kruh s vinom, quiche, kroasane i kolače, a imaju i sireve. Na proljeće planiraju i terasu, a radno vrijeme im je, kažu, od ponedjeljka do četvrtka od 10 do 24, petkom od 10 do 01, a subotom od 9 do 01 sat.