Dok je sinoć gorio jedna od poznatijih simbola kršćanstva, čuvena katedrala Notre Dame u Parizu, istovremeno je u Jeruzalemu izbio požar na jednom od važnijih svetišta u islamskom svijetu, džamiji Al-Aqsa. Srećom, požar koji je najvjerojatnije uzrokovao kvar na električnim instalacijama, brzo je ugašen i nije došlo do veće štete.

Požar je izbio u sobi stražara izvan krova Marwani sobe za molitvu, kazao je stražar Antar al-Hazmawi za The New Arab. Vatrogasci u Jeruzalemu uspjeli su plamen staviti pod kontrolu, a dio džamije trenutno je zatvoren dok traje istraga.

U unutrašnjosti džamije na sreću nije bilo oštećenja, a u požaru nitko nije stradao. Džamija Al-Aqsa spada među tri najvažnija islamska svetišta, nakon Masdžid al-Harama, džamije u Meki i Poslanikove džamije u Medini. Džamija je građena u više navrata, a datira iz 705. godine. Na Twitteru su osvanule snimke na kojima se vide razmjerni požara i vatrogasci koji gase vatru.

A fire in Masjid al-Aqsa has broken out on the roof of the Marwani masjid in the south-east corner.

Initial reports are that it was caused by an electrical fault and the situation is now under control.#Palestine #masjidalaqsa pic.twitter.com/bD6j6vzSqF

