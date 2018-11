U Zagrebu je jučer počeo voziti zasad najveći Uberov konkurent u ovom dijelu Europe: Taxify. Radi se o gotovo identičnoj platformi; naručite prijevoz preko aplikacije, dobijete ponuđenu cijenu, prihvatite svog vozača i vozite se. Da stvar bude zgodnija, Uber je dan prije najavio još jedno povećanje cijena. Drugo ove godine. Kako bismo vidjeli koji je jeftiniji; Uber ili Taxify, jučer sam testirao oba prijevoznika na gotovo istim relacijama.

A kako bismo vidjeli koji je taksi općenito najjeftiniji, dakle od svih relevantnijih koji voze u Zagrebu, ostataak jučerašnjeg dana proveo sam vozikajući se s ostalim prijevoznicima. Dakle, na relaciji Trešnjevka-centar grada, osim Uberom i Taxifyjem, vozio sam se Taxi Cammeom, Eko Taxijem i Radio Taxijem. Pri testiranju sam koristio samo mobilne aplikacije. Plaćao sam uglavnom u gotovini, a svi vozači su mi bez pogovora izdali fiskalizirani račun. Evo kako je prošlo i tko je, na kraju, ispao najjeftiniji.

1. Radio Taxi Zagreb: Cvjetni trg – Pavletićeva (23 kune)

Mjesto preuzimanja: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Destinacija: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Vrijeme naručivanja: 12:26



1 min3 minobična (cijena nikad nije povećana)23 kune

S Radio Taxijem vozio sam se od Cvjetnog trga do Pavletićeve. S vozačem me aplikacija spojila gotovo trenutno, a očekivano vrijeme čekanja bilo je samo minutu. Sudeći prema karti u aplikaciji, gospodin Marijan je sa svojom Toyotom Auris Hybrid bio na stajalištu kod HNK. U Masarykovoj se zbog radova stvorila gužva, pa je Radio Taxi stigao za tri minute umjesto jedne. Toyota s kojom sam se vozio bila je iznimno čista, a vozač profesionalan, pričljiv i brz. Do Pavletićeve sam platio ravno 23 kune.

2. Taxi Cammeo: Pavletićeva – Cvjetni trg (16,20 kuna)

Mjesto preuzimanja: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 11:28

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 10 min

Stvarno vrijeme čekanja: 9 min (bez problema s adresom bilo bi 7 minuta)

Obična ili povišena cijena: obična (cijena nikad nije povišena)

Cijena: 16,20 kuna

Cammeo sam naručio preko njihove aplikacije, postavio sam onu špenadlicu točno na lokaciju parkinga našeg ureda. Izbacilo mi je neobično dugo vrijeme čekanja – 10 minuta. Nakon 7 minuta, aplikacija mi je javila da je vozač Krešimir stigao na moju lokaciju. Međutim, Krešimira nije bilo. Ubrzo sam shvatio da stoji na početku Magazinske ulice. Aplikacija mu je, naime, dodijelila adresu Magazinska ulica 2, koja je udaljena oko 200 metara. Nigdje u aplikaciji nisam uspio pronaći način kako nazvati vozača, no uskoro me sam nazvao, kad je skužio da nešto ne valja. Nakon 2 minute, dakle, ukupno 9 minuta čekanja, Krešimir je došao u Daciji Logan MCV, za koju je, iako je bila čista, bilo očito da je jedno od starijih vozila u floti. Vožnju do Cvjetnog trga platio sam samo 16,20 kuna, što se na kraju testiranja pokazalo kao najmanja cijena. Ipak, to je bila vožnja na koju sam najdulje čekao.

3. Eko taxi: Cvjetni trg – Pavletićeva (22,31 kune)

Mjesto preuzimanja: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Destinacija: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Vrijeme naručivanja: 11:50 (s vozačem spojen u 11:51)

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 4 min

Stvarno vrijeme čekanja: 4 min

Obična ili povišena cijena: obična (cijena nikad nije povišena)

Cijena: 22,31 kune

Aplikacija Eko Taxija me s vozačem spajala oko minutu, a on je došao kao po najavi, 4 minute nakon naručivanja. Problematično je samo što u aplikaciji nije pisalo tko će me pokupiti, niti s kojim automobilom. Malo sam se osramotio dok sam pokušao zaustaviti dva Eko Taxi vozila koja su u tih nekoliko minuta čekanja prošla Masarykovom, a koji evidentno nisu došli po mene. Treći Eko koji je došao, noviji Hyundai i30 s vozačem Tomislavom, napokon je bio moj. Automobil je bio iznimno uredan, a vozač me brzo dovezao do cilja. Platio sam, nažalost, u gotovini pa nisam iskoristio popust koji imaju. Naime, utorkom imaju popust od 70 posto ako plaćate karticom, što sam naravno tek kasnije shvatio. Ukupna cijena vožnje od Cvjetnog do Pavletićeve bila je slična Uberovoj, 22,31 kunu.

4. Taxify: Cvjetni trg – Pavletićeva i Pavletićeva – Cvjetni trg (22,70 kune i 19,40 kuna)

Prva vožnja; mjesto preuzimanja: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Destinacija: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Vrijeme naručivanja: 9:26 sati (s vozačem spojen u 9:27)

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 5 min

Stvarno vrijeme čekanja: 6 min

Obična ili povišena cijena: povišena

Cijena: 22,70 kuna, ali sam zbog promotivnog koda koji daje 50 posto popusta platio 11,40 kuna. Bez povećanja i bez promotivnog koda račun bi bio 18,24 kune

Druga vožnja; Mjesto preuzimanja: Pavletićeva

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 12:05

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 4 min

Stvarno vrijeme čekanja: 4 min

Obična ili povećana cijena: obična

Cijena: 19,40 kuna, ali sam zbog promotivnog koda koji daje 50 posto popusta platio 9,70 kuna

Taksify sam testirao u dva navrata. Prvu vožnju sam naručio oko pola deset ujutro kada su cijene bile povišene i nikako se nisu spuštale. Maksimalno povećanje im je 1,5 puta, a ja sam platio sam 11,40 kuna, ali samo zbog promotivnog koda koji dijele sad kad su tek startali. Bez njega bi me koštalo 22,70 kuna. Drugu vožnju sam naručio oko podneva, s tim da sam pola sata prije počeo provjeravati je li cijena još uvijek povišena. Tek nakon tridesetak minuta pala je na standardnu i tada me vožnja koštala 19,40 kuna, što sam opet zbog promo koda platio manje, 9,70 kuna. Vrijeme čekanja i jednostavnost aplikacije su gotovo isti kao kod Ubera. No, problematično je što aplikacija automatski ne javlja koliko je povećanje, već samo konačnu cijenu.

5. Uber: Pavletićeva – Cvjetni trg (22,60 kuna)

Mjesto preuzimanja: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 9:12 sati

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 2 min

Stvarno vrijeme čekanja: 2 min

Obična ili povećana cijena: obična

Koliko sam platio: 22,60 kuna

Premda sam očekivao uvećanje koje sam imao i na Taxifyju, u 9 ujutro ga nije bilo. Uber je došao po mene za samo dvije minute. Inače, Uber je u utorak najavio veće cijene, što je drugo poskupljenje u godinu dana. Vožnju od redakcije do Cvjetnog trga platio sam 22,60 kuna. Prije par mjeseci istu rutu plaćao sam oko 15 kuna.

Popis taksija, od najjeftinijeg do najskupljeg prema našem testiranju:

1. Taxi Cammeo

2. Taxify (kad nije skok u cijeni)

3. Uber (kad nije skok u cijeni)

4. Eko Taxi

5. Radio Taxi Zagreb