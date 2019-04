Kakav romantik; ovo su stihovi starog hita ‘Medu moj i šećeru’ koje je netko polijepio po zagrebačkoj Dubravi

Zagrebački kvart Dubrava kroz desetljeća je doživio svakakve opise, no ‘romantičan’ – dosta smo sigurni – nije jedan od njih. Dosad. Naime, netko je u Dubravi ovaj tjedan ostavio poruke s ljubavnim stihovima, i Zagrepčani su ozbiljno dirnuti.

Fotografije su osvanule u Facebook stranici Dubrava.hr, a na njima vidimo da je netko – još se ne zna tko, iako svi živi pokušavaju doznati – na rasvjetne stupove duž Avenije Dubrava polijepio stihove pjesme ‘Medu moj i šećeru’, nekadašnjeg hita benda Neki to vole vruće.

Svi pokušavaju otkriti autora

Tako dok hodate po Aveniji, od stupa do stupa možete pročitati sljedeće: “Medu moj i šećeru, medu moj i šećeru. Ma, uzmi me za ruku i vodi me kroz šareno voće i bespuće, u daleke, mirisne gradove, do tebe, moje šećerne kraljice”.

Ljudi su oduševljeni i strastveno pokušavaju otkriti tko je autor romantične geste, ali zasad bez uspjeha. Misterij je i kome je posvećena ljubavna poruka, ali jedna stvar je sigurna – Zagrepčane cijela stvar jako zabavlja. “Tko je rekao da ljudi iz Dubrave nisu romantični?”, u komentarima je napisala, recimo, Mihaela, a nadovezao se i gospodin Renato: “Pariz je prošlost, Dubrava je romantično naselje.”

Mala povijest pjesme

Pjesma ‘Medu moj i šećeru’ objavljena je 1985. godine, a tekst je napisala Alka Vujica za dvojac iz benda Neki to vole vruće, Silvestra Dragoja – Šomija i Miroslava Stanića – Džimija.

Inače, Stanić je napisao glazbu za ovu pjesmu koja je, izgleda i dan danas hit među romanticima. Ova pjesma našla se na njihovom prvom albumu, koji nosi isto ime kao i bend, a uz ovu je imao još devet pjesama.