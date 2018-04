Klinac je razotkrio roditelje da mu lažu o Zubić vili jednostavnim, ali briljantnim eksperimentom

Svi klinci u nekom trenutku shvate da ne postoje Djed Mraz, Sveti Nikola i Zubić vila. Nekima te male dječje maštarije unište drugi klinci, nekima to otkriju roditelji, a neki pak, logičkim razmišljanjem, sami dođu do tih saznanja. Ovo zadnje se dogodilo Fahdu Ahmadu iz Amerike, odnosno njegovu sinu. Ahmad je sve objasnio na Twitteru. Njegov 9-godišnji sin je, naime, odlučio izvesti mali eksperiment, kako bi potvrdio svoje sumnje.

“Upravo sam saznao da je naš devetogodišnjak nad nama proveo eksperiment. Ispao mu je zub, tri dana nije nikome ništa govorio i držao ga je ispod jastuka. Nije bilo nagrade. Onda nam je rekao da mu je ispao zub, a sutradan je našao novac ispod jastuka. Zatim nas je suočio sa svojim znanstvenim dokazima da Zubić vila ne postoji”, napisao je tata na svom Twitteru.

Just learned our 9y/o did an experiment on us. Lost tooth, told no one for 3d, kept tooth under his pillow. No $. Then he tells us he lost the tooth, next night there is money under his pillow. Then confronted us with his scientific evidence that the tooth fairy isn't real.

