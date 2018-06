Prije neka tri tjedna na području Vrginmosta u općini Gvozd (Sisačko-moslavačka županija) prolaznici su primijetili jednog psa kako izgubljeno luta, kujicu posavskog goniča kojoj je nešto čudno virilo iz vrata.

Uskoro su shvatili da sirota kujica kroz kožu vrata ima probijen teški, željezni karabiner, onakav kakav ljudi znaju nositi na ključevima, koristiti za užad pri vezivanju brodova i slične stvari.

Nju je, očito, neki manijak od vlasnika vezao lancem, a kako bi, valjda, bio siguran da neće pobjeći, karabinerom ga je pričvrstio za kožu.

Trebalo im je tjedan dana da je ulove

Volonterke karlovačke Udruge za zaštitu i dobrobit životinja Najbolji prijatelj poziv o sirotom psu primile su 24. svibnja, no trebalo im je, priča nam volonterka Magdalena Bakarić, tjedan dana da je uhvate.

“Pojavila se tog jutra kod jedne firme s karikom na koži i nikako je nismo mogli uhvatiti. Hvatali smo je sedam ili osam dana, na kraju smo ju preko hrane sedatirali. Nije baš bila posve uspavana, ali smo je malo umrtvili kako bi je ulovili. Kad je shvatila da je uhvaćena, kao da se opustila i predala”, priča Bakarić koja je s ostalim volonterkama psa, za kojeg su kasnije zaključile da ima oko dvije godine, nazvala Dasha.

Gadna rana je sanirana i spremna je za novi dom

Oni su je istog dana odveli veterinaru u Karlovac koji je sanirao poprilično neugodnu ranu uzrokovanu karabinerom na vratu. “Veterinar joj je to izvadio, dosta je to ružno izgledalo. Sigurno je to neko dulje vrijeme nosila, možda čak i odmalena. Oko rupe je bilo dosta upaljenog i pomalo divljeg mesa, kao da je loša zarastalo”, objašnjava 25-godišnja Magdalena. Kaže kako je veterinar ozlijeđenu kožu i meso odstranio, pa se Dasha trenutno još oporavlja.

Sada je očišćena od nametnika, ima dobru krvnu sliku i na pokušaju je debljanja jer je bila dosta mršava. Volonterke pretpostavljaju, budući da to nije prvi put da su tamo našli lovačkog psa, da je bivšem vlasniku dojadila pa ju je jedne noći jednostavno ostavio. Trenutno je na privremenom smještaju u Karlovcu, a Magdalena se nada da će joj naći dobar dom. “Unatoč plahoj naravi, ona je aktivna i energična, voli lajati i treba nekog tko će je moći šetati i adekvatno se za nju brinuti. Mi bismo radije da ima neko dvorište nego da je u stanu”, zaključuje Bakarić koja kaže da se svi zainteresirani mogu javiti njima u Udrugu.