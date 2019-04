Kratka preporuka: video cure koju naganja koza snimljen iz dvije jednako urnebesne perspektive

Vrlo je mala vjerojatnost da ćete izaći iz kuće i u svome dvorištu naći koze kako ležerno brste travu, ali evo; to se dogodilo Sophie i Katie Milner u irskom gradiću Donadeu. Katein prvi instinkt bio je da bi bilo baš fora podružiti se malo s tim životinjicama, dok je Sophie odmah zgrabila mobitel i počela snimati. Njihovu psu se također svidjela ideja o druženju s kozama te se jednako uzbuđeno zatrčao prema njima, zbog čega su se sirote u panici odmah razbježale.

Ipak, jedna je odlučila da neće nju neki pas i cura plašiti pa im se odlučila suprotstaviti. Rezultat je urnebesna potjera dvorištem, u kojoj Milner shvaća da koze baš i nisu tako bezazlene kao što se činilo. U tom trenutku više nema ni trunke hrabrosti s početka videa, već bezglavo juri dvorištem ne bi li se sklonila na sigurno od pomahnitale koze koja juri za njom.

Just your average day in Donadea🐏🐐 pic.twitter.com/bov8u8ub1X

— Sophie Milner (@sophiemilner981) April 10, 2019