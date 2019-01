Novinar N1 televizije Ilija Jandrić jučer je na Twitteru objavio rijetko urnebesan video. Dok je njegova kolegica na zagrebačkom Cvjetnom trgu ispitivala ljude o gripi, zaustavila je i stanovitog gospodina Tonija. Čovjek je u kameru u naletu ispalio: “Ne postoji gripa, zlato moje. Imam 82, nikad bolestan, nikad kod doktora. To nek zapamte svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vježbaj, p**** ti materina!”.

Evo i integralne verzije

Ta snimka od 13 sekundi kroz nekoliko sati postala je hit i vjerojatno je niste mogli propustiti, ako ste se priključili na bilo koju društvenu mrežu. Nešto ranije danas, u nedjelju, Jandrić je objavio integralan video od minutu i osam sekundi u kojem gospodin Toni opširnije daje svoje dragocjene savjete: